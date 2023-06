Presidente diz que acredita na recuperação das pessoas e elogia promotora e trabalhos da APAC

A primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, acompanhada da secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, entregou a premiação, nesta quarta-feira (28), do 1º Concurso de Desenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em cerimônia realizada no auditório do Sesc Arsenal, em Cuiabá.

“Esse tema tão sensível merece total atenção do poder público porque o trabalho infantil impede as nossas crianças de frequentar à escola e desenvolver suas capacidades e habilidades de forma natural e saudável”, elencou a primeira-dama.

A competição artística, promovida pela Prefeitura de Cuiabá, contou com a participação de 1.547 crianças e adolescentes. Desse montante, 1.100 obras de arte são de garotas que participam do programa Siminina, enquanto os outros 447 participantes são do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Segundo a representante da Comissão Julgadora, Paty Wolff, alguns critérios foram considerados durante a avaliação como técnicas artísticas e a fidelidade à temática: trabalho infantil, assim como outros previsto em edital.

“São desenhos de crianças, mas que também ponderamos uma diversidade de técnicas como desenhos coloridos, sem pintura, com traços fortes, entre outros. Notamos muita identificação com seus bairros pelos desenhos de campos de futebol, escolas e outros lugares de sua realidade local”, contou.

Do total de desenhos inscritos, passaram para a segunda fase 125 desenhos, e 12 (doze) deles foram selecionados, sendo 03 (três) divididos por categoria e faixa de idade.

Mais ações

Durante a premiação, a primeira-dama destacou diversas ações em prol do público infantil, além do Prêmio Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, conquistado ano passado pelo prefeito Emanuel Pinheiro.

“A nossa gestão prioriza a criança. O nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) está acima da média nacional. Reformulamos o programa Siminina em um novo conceito. Acolhemos centenas de crianças em vulnerabilidade social, pois são ações que inderetamente e diretamente contribuem para o combate ao trabalho infantil”, elencou.

Confira os premiados:

Categoria SCFV 1 ( 06 a 12 anos)

1⁰ lugar Haziel Augusto – Cras Osmar Cabral

2⁰ lugar: Daniel Fernandes- Cras Tijucal

3⁰ lugar: Jasmim Isabeli- Cras Jardim União

Categoria SCFV 2 ( 13 a 17 anos)

1⁰ lugar: João Victor- Cras Nova Esperança

2⁰ Lugar: Victor Geneses- Cras Osmar Cabral

3⁰ Lugar: João Pedro Miranda- Cras Tijucal

Categoria Siminina 1( 06 a 12 anos)

1⁰ lugar: Maryana de Oliveira- unidade Santa Isabel

2⁰ lugar: Emille Cristini- unidade Santa Isabel

3⁰ lugar: Geomarlis Roximar- Unidade Bela Vista

Categoria Siminina 2 ( 13 a 15 anos)

1⁰ Evelyn Neves- Unidade Distrito da Guia

2⁰ lugar: Rayane Cristina- Unidade Chácara dos Pinheiros

3⁰ lugar: Amanda Karolina- Unidade Capão do Gama

