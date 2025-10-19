Cuiabá
Presidente do Cuiabá Prev quaIifica servidores das DAFs das secretarias
O secretário adjunto do Cuiabá Prev, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, liderou na quinta-feira (16) uma palestra destinado a qualificar servidores que atuam nos DAFs (Diretorias Administrativas e Financeiras) vinculadas as secretarias municipais. O tema abordado foi o regime previdenciário em vigor no Brasil. A vice-prefeita Vânia Rosa e sua equipe de assessores marcaram presença.
Na palestra que durou pouco mais de uma hora e foi realizada no auditório do Cuiaba´Prev, localizado no bairro Lixeira, foi explicado didaticamente, com abertura de espaço para esclarecimentos de dúvidas, temas a respeito do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), do qual estão vinculados servidores aprovados em concurso público.
Também foram transmitidos conhecimentos do funcionamento do Regime Geral de Previdência Social (RPPS), do qual estão vinculados servidores comissionados, temporários e contratados.
O servidor de carreira Arnaldo Minervino, lotado na Secretaria Municipal de Economia (SME), também auxiliou servidores que desejavam tirar dúvidas a respeito do tema.
O curso de gestão administrativa e financeira para diretores administrativos é realizado pela Secretaria Adjunta de Formação do Servidor, conduzida pela professora Solange Dias. No dia 13 de outubro, os servidores participaram de um ciclo de palestras conduzido pelos advogados públicos que integram a Procuradoria Geral do Município.
#PraCegoVer
A foto ilustra o presidente do Cuiabá Prev, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, vestido de traje social, com um microfone na mão, olhando em direção a uma tela.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Fotógrafo apresenta duas exposições no Museu da Caixa D’Água Velha
O fotógrafo e produtor cultural Hion Di Carvalho volta a ocupar o Museu da Caixa D’Água Velha, em Cuiabá, com duas exposições que dialogam entre memória, fé e pertencimento: “Raízes da Minha Cidade” e “Paraísos na Terra Mantuana”, abertas ao público de 20 de outubro a 28 de novembro.
A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA), que tem reforçado o compromisso de abrir espaço para artistas locais que usam a arte como forma de expressão e reflexão social.
Em “Raízes da Minha Cidade”, Hion convida o público a revisitar as praças de Cuiabá por meio de 20 fotografias que revelam as belezas, ruínas e transformações desses espaços simbólicos. As imagens são acompanhadas de textos da poetisa Janete Manacá, criando um diálogo entre imagem e palavra.
“Quis mostrar o valor das nossas árvores centenárias e provocar uma reflexão sobre o quanto a urbanização vem apagando a identidade verde de Cuiabá. Cada praça carrega histórias e afetos, e é importante que as novas gerações percebam isso”, explica o artista.
Já em “Paraísos na Terra Mantuana”, Hion propõe um olhar poético sobre o nascimento de Jesus, explorando o sentido espiritual do Natal a partir da simplicidade e da fé. A mostra apresenta 10 fotografias que reinterpretam cenas bíblicas, mesclando referências locais e simbólicas.
“Quero resgatar o verdadeiro espírito natalino, mostrando que o sagrado também habita o simples. Assim como os Reis Magos foram guiados pela estrela, acredito que a arte também pode nos conduzir à luz da esperança”, define.
As duas exposições refletem a sensibilidade de um artista que transforma a fotografia em instrumento de preservação cultural e reflexão espiritual.
“A Prefeitura de Cuiabá tem trabalhado para garantir espaço a todos que têm uma mensagem em forma de arte para compartilhar com a sociedade. Cada exposição que o museu recebe amplia o diálogo entre artistas e público, fortalecendo a identidade cultural da cidade”, destaca a SDTA.
Hion Di Carvalho já havia realizado, em 2021, a exposição “300 Anos de Cuiabá”, também no Museu da Caixa D’Água Velha, consolidando sua trajetória como um dos nomes comprometidos em registrar e celebrar a história e a alma cuiabana por meio das lentes.
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra uma das áreas internas do Museu da Caixa D’Água Velha, com paredes de pedra e fotografias expostas nas arcadas do espaço.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Aluna da zona rural de Cuiabá vence concurso estudantil do Ministério Público do Trabalho
Da zona rural, numa estrada de chão, afastada 100 km da região Central, a educação de Cuiabá chega e cria talentos. A prova disso é a estudante Ana Julia Silvia Brandão, de 13 anos, matriculada no 7º ano da escola Novo Renascer. A escola está localizada no km 54 da Estrada Rio dos Couros, zona rural de Cuiabá.
É lá que a estudante Ana Julia Silvia Brandão, acompanhada diariamente por colegas e professores, sonha com dias melhores por meio da dedicação aos estudos. Filha de pai vaqueiro e de uma mãe dona de casa, ela se dedica diariamente a ter mais de três horas de leitura. A busca pelo conhecimento se dá em livros de papel disponíveis na escola e também em consultas ao Google e YouTube de versos, poesias, músicas e livros de literatura.
Nesta luta pelo conhecimento, a jovem estudante já obteve conquistas. uma poesia de sua autoria foi considerada pelo Ministério Público do Trabalho a melhor produção estudantil do gênero que abordou o tema combate à exploração do trabalho infantil, lhe permitindo receber, como prêmio, um aparelho tablet da marca Samsung Confira a relação de vencedores AQUI.
A mesma poesia permitiu o terceiro lugar nos critérios da Secretaria Municipal de Educação (SME) em relação aos estudantes de Cuiabá. A assessoria pedagógica analisou textos produzidos por 2.931 mil estudantes.
Habituada a leitura, a estudante Ana Julia Silvia Brandão conta que foi incentivada pelos professores a participar das duas disputas. “A professora pediu uma poesia como tarefa. O tema foi a exploração do trabalho infantil. Depois que eu escrevi, ela leu, gostou, e mostrou a outros professores que me incentivaram participar. Estou muito feliz”, disse.
Prestes a entrar no Ensino Médio, a jovem estudante explica que ainda não idealiza nenhuma profissão, mas, avalia que sua escolha profissional certamente levará sua habilidade na área de ciências humanas. “Gosto de leri livros de História e Literatura, de pesquisar poesias na Internet. Meu foco é estudar. Ainda vou pensar numa Faculdade nestas áreas de leitura”.
O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, elogia o desempenho da aluna, atribuindo a conquista ao bom desempenho dos professores em sala de aula. “É uma conquista que mostra o compromisso da escola pública, dos seus professores e servidores, de trabalharem diariamente mirando resultados positivos. A escola que forma cidadãos e da qual a sociedade é grata. Estão todos de parabéns”, afirma.
A coordenadora da Escola Novo Renascer, professora Mauricéia Pache da Silva, comemora o desempenho. “É a prova de que segue um bom caminho. Com muito talento e criatividade”.
Orgulho dos pais
O vaqueiro Jovanil Francisco Brandão, 40 anos, afirma que a filha Ana Julia Silvia Brandão é o maior orgulho de sua vida. “Eu não tive a oportunidade de estudar. E ver a minha tão dedicada, já conseguindo resultados e reconhecimento desde cedo, me enche de felicidade”.
A dona de casa, Ana Carolina da Silva, mãe da estudante, afirma que está emocionada pela conquista da filha. “É muito gratificante, como mãe, ver este resultado. É uma benção divina. Eu sempre peço para minha filha estudar em sala de aula. É o estudo que vai levar minha filha a um futuro melhor”.
Confira à íntegra do poema vencedor:
Trabalho Infantil
O trabalho infantil tem que acabar
As crianças tem que estudar pro futuro alcançar
Parem de trabalhar e comecem a estudar
Lugar de criança é na escola
A vida de uma criança tem que ser cheia de alegrias
Para ser o exemplo de alguém um dia
Crianças estudem, estudem, estudem.
Crianças tem que rirem
Zero trabalho infantil
As crianças tem que alcançar o seu futuro
Comecem a estudar e para a escola ir e suas leis cumprir
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Fotógrafo apresenta duas exposições no Museu da Caixa D’Água Velha
Aluna da zona rural de Cuiabá vence concurso estudantil do Ministério Público do Trabalho
Sema aproxima casal de antas para possível reprodução em Santo Antônio de Leverger
Parque Tia Nair recebe o Projeto Ouvidoria em Movimento a partir desta segunda
Corpo de Bombeiros homenageia militares pioneiros da corporação em Mato Grosso
Segurança
Investigação da Polícia Civil leva 7 golpistas a serem condenados a 86 anos de prisão
Após um ano da Operação Antenados, deflagrada pela Polícia Civil, sete pessoas foram condenadas pela Justiça. Juntas, as penas somam...
Raio prende homem suspeito por tráfico e apreende 55 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam um homem...
Polícia Civil e Polícia Militar prendem casal por tráfico de drogas em Canarana
Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, resultou na prisão em flagrante de um homem e...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Três comunidades de Nova Bandeirantes serão atendidas por mutirões eleitorais
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Paralisação nos EUA deixa mercado de soja ‘no escuro’ e exige cautela do produtor brasileiro
-
Cuiabá6 dias atrás
Cata-treco percorre CPA IV, Guia e outros sete bairros nesta semana em Cuiabá