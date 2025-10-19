Presidente do Cuiabá Prev quaIifica servidores das DAFs das secretarias

Da zona rural, numa estrada de chão, afastada 100 km da região Central, a educação de Cuiabá chega e cria talentos. A prova disso é a estudante Ana Julia Silvia Brandão, de 13 anos, matriculada no 7º ano da escola Novo Renascer. A escola está localizada no km 54 da Estrada Rio dos Couros, zona rural de Cuiabá.

É lá que a estudante Ana Julia Silvia Brandão, acompanhada diariamente por colegas e professores, sonha com dias melhores por meio da dedicação aos estudos. Filha de pai vaqueiro e de uma mãe dona de casa, ela se dedica diariamente a ter mais de três horas de leitura. A busca pelo conhecimento se dá em livros de papel disponíveis na escola e também em consultas ao Google e YouTube de versos, poesias, músicas e livros de literatura.

Nesta luta pelo conhecimento, a jovem estudante já obteve conquistas. uma poesia de sua autoria foi considerada pelo Ministério Público do Trabalho a melhor produção estudantil do gênero que abordou o tema combate à exploração do trabalho infantil, lhe permitindo receber, como prêmio, um aparelho tablet da marca Samsung Confira a relação de vencedores AQUI.

A mesma poesia permitiu o terceiro lugar nos critérios da Secretaria Municipal de Educação (SME) em relação aos estudantes de Cuiabá. A assessoria pedagógica analisou textos produzidos por 2.931 mil estudantes.

Habituada a leitura, a estudante Ana Julia Silvia Brandão conta que foi incentivada pelos professores a participar das duas disputas. “A professora pediu uma poesia como tarefa. O tema foi a exploração do trabalho infantil. Depois que eu escrevi, ela leu, gostou, e mostrou a outros professores que me incentivaram participar. Estou muito feliz”, disse.

Prestes a entrar no Ensino Médio, a jovem estudante explica que ainda não idealiza nenhuma profissão, mas, avalia que sua escolha profissional certamente levará sua habilidade na área de ciências humanas. “Gosto de leri livros de História e Literatura, de pesquisar poesias na Internet. Meu foco é estudar. Ainda vou pensar numa Faculdade nestas áreas de leitura”.

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, elogia o desempenho da aluna, atribuindo a conquista ao bom desempenho dos professores em sala de aula. “É uma conquista que mostra o compromisso da escola pública, dos seus professores e servidores, de trabalharem diariamente mirando resultados positivos. A escola que forma cidadãos e da qual a sociedade é grata. Estão todos de parabéns”, afirma.

A coordenadora da Escola Novo Renascer, professora Mauricéia Pache da Silva, comemora o desempenho. “É a prova de que segue um bom caminho. Com muito talento e criatividade”.

Orgulho dos pais

O vaqueiro Jovanil Francisco Brandão, 40 anos, afirma que a filha Ana Julia Silvia Brandão é o maior orgulho de sua vida. “Eu não tive a oportunidade de estudar. E ver a minha tão dedicada, já conseguindo resultados e reconhecimento desde cedo, me enche de felicidade”.

A dona de casa, Ana Carolina da Silva, mãe da estudante, afirma que está emocionada pela conquista da filha. “É muito gratificante, como mãe, ver este resultado. É uma benção divina. Eu sempre peço para minha filha estudar em sala de aula. É o estudo que vai levar minha filha a um futuro melhor”.

Confira à íntegra do poema vencedor:

Trabalho Infantil

O trabalho infantil tem que acabar

As crianças tem que estudar pro futuro alcançar

Parem de trabalhar e comecem a estudar

Lugar de criança é na escola

A vida de uma criança tem que ser cheia de alegrias

Para ser o exemplo de alguém um dia

Crianças estudem, estudem, estudem.

Crianças tem que rirem

Zero trabalho infantil

As crianças tem que alcançar o seu futuro

Comecem a estudar e para a escola ir e suas leis cumprir

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT