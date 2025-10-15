Presidente do Sipen reconhece avanços no diálogo com o prefeito

O presidente do Sindicato dos Profissionais da Enfermagem (Sipen), Dejamir Soares, reconheceu o avanço no diálogo e destacou a postura aberta do prefeito, Abilio Brunini. As negociações entre a Prefeitura de Cuiabá e os sindicatos da Saúde avançaram de forma significativa nesta terça-feira (14). Durante reunião o diálogo evoluiu para um consenso em torno da proposta de pagamento do adicional de insalubridade, construída com base no tempo de serviço dos profissionais.

“O prefeito que antes não recebia sindicatos, hoje dialoga. Vivenciamos juntos os números da Prefeitura e apresentamos a realidade da enfermagem. A proposta apresentada traz mais equilíbrio à questão da insalubridade e valoriza o tempo de dedicação do trabalhador”, afirmou, Dejamir Soares.

A nova proposta prevê que o pagamento seja feito com base na Classe A, respeitando o nível de carreira de cada servidor. Isso significa que o adicional será calculado conforme o tempo de serviço, e não apenas sobre o piso inicial. Dejamir ressaltou que essa mudança representa um avanço importante em relação à versão anterior, que poderia reduzir em até 75% o adicional de insalubridade. “Com o formato atual, essa perda cai para cerca de 55%, e já há o compromisso do prefeito de compensar o valor por meio de uma VPNI ou reformulação do Prêmio Saúde”, explicou.

Outro ponto celebrado foi o fim da penalização de servidores que apresentem atestados médicos, que não perderão mais o direito ao Prêmio Saúde. Segundo Dejamir, esse foi “um ganho para toda a categoria e para os trabalhadores da saúde em geral”.

Durante o encontro, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (SINDIMED) anunciou adesão imediata à proposta, reconhecendo o avanço do processo de negociação. O Sipen e os demais sindicatos têm até as 20h desta quarta-feira (15) para formalizar sua posição.

O projeto de lei com o novo formato do adicional de insalubridade está sendo finalizado e será encaminhado à Câmara Municipal de Cuiabá na sessão de quinta-feira (16), em regime de urgência. Participaram da reunião os vereadores Paula Calil (presidente da Câmara), Daniel Monteiro, Baixinha Giraldelli e Cezinha Nascimento, além do secretário de Economia, Marcelo Bussiki.

“Estamos propondo um caminho de equilíbrio. É possível cuidar das contas do município e, ao mesmo tempo, valorizar quem cuida das pessoas”, destacou o prefeito Abilio Brunini, ao encerrar a reunião marcada por avanços e diálogo construtivo.

