Presidente do Sipen reconhece avanços no diálogo com o prefeito
O presidente do Sindicato dos Profissionais da Enfermagem (Sipen), Dejamir Soares, reconheceu o avanço no diálogo e destacou a postura aberta do prefeito, Abilio Brunini. As negociações entre a Prefeitura de Cuiabá e os sindicatos da Saúde avançaram de forma significativa nesta terça-feira (14). Durante reunião o diálogo evoluiu para um consenso em torno da proposta de pagamento do adicional de insalubridade, construída com base no tempo de serviço dos profissionais.
“O prefeito que antes não recebia sindicatos, hoje dialoga. Vivenciamos juntos os números da Prefeitura e apresentamos a realidade da enfermagem. A proposta apresentada traz mais equilíbrio à questão da insalubridade e valoriza o tempo de dedicação do trabalhador”, afirmou, Dejamir Soares.
A nova proposta prevê que o pagamento seja feito com base na Classe A, respeitando o nível de carreira de cada servidor. Isso significa que o adicional será calculado conforme o tempo de serviço, e não apenas sobre o piso inicial. Dejamir ressaltou que essa mudança representa um avanço importante em relação à versão anterior, que poderia reduzir em até 75% o adicional de insalubridade. “Com o formato atual, essa perda cai para cerca de 55%, e já há o compromisso do prefeito de compensar o valor por meio de uma VPNI ou reformulação do Prêmio Saúde”, explicou.
Outro ponto celebrado foi o fim da penalização de servidores que apresentem atestados médicos, que não perderão mais o direito ao Prêmio Saúde. Segundo Dejamir, esse foi “um ganho para toda a categoria e para os trabalhadores da saúde em geral”.
Durante o encontro, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (SINDIMED) anunciou adesão imediata à proposta, reconhecendo o avanço do processo de negociação. O Sipen e os demais sindicatos têm até as 20h desta quarta-feira (15) para formalizar sua posição.
O projeto de lei com o novo formato do adicional de insalubridade está sendo finalizado e será encaminhado à Câmara Municipal de Cuiabá na sessão de quinta-feira (16), em regime de urgência. Participaram da reunião os vereadores Paula Calil (presidente da Câmara), Daniel Monteiro, Baixinha Giraldelli e Cezinha Nascimento, além do secretário de Economia, Marcelo Bussiki.
“Estamos propondo um caminho de equilíbrio. É possível cuidar das contas do município e, ao mesmo tempo, valorizar quem cuida das pessoas”, destacou o prefeito Abilio Brunini, ao encerrar a reunião marcada por avanços e diálogo construtivo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Sine oferece 1.182 vagas nesta quarta e setor de serviços concentra a maioria das oportunidades
O Sine Municipal de Cuiabá oferece, nesta quarta-feira (15), um total de 1.182 vagas de emprego, com destaque para o setor de serviços. As oportunidades abrangem desde funções operacionais que não exigem experiência prévia, como ajudante de carga e descarga e atendente de balcão, até cargos que demandam maior qualificação, como analista administrativo e analista de negócios. A exigência mínima de escolaridade, em muitos casos, é o Ensino Fundamental ou Médio completo, ampliando o acesso ao mercado de trabalho.
Os salários iniciais para cargos de nível de entrada giram em torno de R$ 1,6 mil, geralmente acompanhados de vale-transporte e vale-alimentação. Já as funções que requerem maior qualificação oferecem remunerações mais atrativas: analistas administrativos podem receber até R$ 3 mil, enquanto analistas de negócios chegam a R$ 4 mil, com possibilidade de bônus por desempenho.
Além da remuneração, muitas empresas disponibilizam benefícios adicionais para valorizar e reter profissionais, como assistência médica e odontológica, cesta básica, auxílio-educação, convênios com farmácias e academias, além de planos de carreira. O conjunto dessas vantagens reforça o compromisso das organizações em oferecer condições competitivas e incentivar o desenvolvimento profissional em Cuiabá.
O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 09
Analista administrativo – 01
Analista de negócios – 200
Atendente balconista – 20
Atendente de balcão – 02
Atendente de lojas – 10
Atendente de lojas de mercados – 01
Atendente de padaria – 07
Auxiliar administrativo – 09
Auxiliar de armazenamento – 22
Auxiliar de cozinha – 05
Auxiliar de limpeza – 02
Auxiliar de linha de produção – 167
Auxiliar de logística – 36
Auxiliar de operação – 10
Auxiliar operacional de logística – 20
Azulejista – 02
Babá – 01
Carregador (armazém) – 02
Comprador – 01
Consultor de venda – 01
Corretor de imóveis – 05
Cortador de carne – 50
Desossador – 70
Eletricista de instalações – 01
Empacotador a mão – 06
Empregado doméstico arrumador – 02
Frentista – 01
Funileiro de veículos (reparação) – 01
Garçom – 95
Magarefe – 55
Monitor de alunos – 01
Motorista de caminhão basculante – 65
Motorista entregador – 04
Operador de caixa – 15
Operador de empilhadeira – 01
Operador de escavadeira – 03
Operador de máquina de construção civil e mineração – 03
Operador de máquina fixa em geral – 01
Operador de motoniveladora – 08
Operador de rolo compactador – 31
Operador de telemarketing receptivo – 01
Operador de trator (minas e pedreira) – 04
Pedreiro – 11
Pizzaiolo – 50
Profissional de educação física na saúde – 24
Promotor de vendas – 05
Recepcionista em geral – 02
Recepcionista secretária (estágio) – 01
Recepcionista secretária – 01
Repositor de mercadorias – 02
Retalhador de carne – 90
Servente de pedreiro – 20
Técnico automotivo – 01
Técnico de operações e serviços bancários leasing – 02
Técnico em segurança do trabalho – 01
Tecnólogo em logística de transporte – 01
Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas – 01
Vendedor interno – 17
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Vereadora cobra ampliação de delegacias e ações mais eficazes contra a violência à mulher
Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
