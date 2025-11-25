JUSTIÇA
Presidente do TJMT dá boas-vindas à nova turma de oficiais de Justiça no IntegraServ
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, recepcionou nesta terça-feira (25) 32 oficiais de Justiça que passam a integrar o quadro do Judiciário. A ação faz parte da 4ª turma do programa IntegraServ, voltado ao acolhimento de servidores recém-empossados.
Muito além das boas-vindas, a iniciativa visa facilitar a integração e adaptação de novos servidores ao ambiente do Poder Judiciário mato-grossense. Esta edição é voltada exclusivamente para os novos oficiais de Justiça, que participam de atividades imersivas organizadas pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) e pela Escola dos Servidores.
Durante a semana, os participantes conhecerão a estrutura do Judiciário, suas responsabilidades funcionais, políticas institucionais e sistemas utilizados no exercício da função, além de trocarem experiências e se aproximarem da rotina e da missão do cargo. Para o presidente, a ação representa o início de uma trajetória de sucesso para os servidores.
“Foi uma alegria imensa poder recepcionar esses 32 oficiais de Justiça e abrir as portas do nosso Judiciário para que eles tenham muito sucesso. Também é uma preparação para que o sucesso deles também seja da instituição, pois são servidores que representam a magistratura mato-grossense”, disse o presidente.
Sobre o IntegraServ
O programa de acolhimento e integração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) em parceria com a Escola dos Servidores, promove uma semana de imersão com palestras, atividades práticas, apresentação de sistemas, debates e orientações sobre direitos, deveres e funcionamento institucional.
O IntegraServ oferece aos novos servidores uma visão completa do Judiciário, fortalece o senso de pertencimento e proporciona um início de trajetória acolhedor, humano e estruturado. “No fim, que tem a ganhar com essa preparação é a sociedade. E isso representa alegria, satisfação e realização para nós”, completou o desembargador.
Autor: Bruno Vicente
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Audiência define serventias destinadas a cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros
O Poder Judiciário de Mato Grosso realizou, na tarde desta terça-feira (25), a audiência pública que definiu, por meio de sorteio, quais serventias serão destinadas às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça no YouTube, com interpretação simultânea em Libras, reforçando o compromisso institucional com transparência e acessibilidade.
Ao todo, o Edital 48/2025 disponibiliza 116 serventias, sendo 75 para provimento e 41 para remoção. Conforme previsão no edital e determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 5% das vagas são reservadas a candidatos PcD e, no caso das serventias de provimento, 20% são destinadas a candidatos negros. A aplicação dos percentuais seguiu as regras da Resolução 81/2009 do CNJ, incluindo arredondamento proporcional por classe de arrecadação.
Durante a solenidade, o cerimonial detalhou a distribuição das vagas conforme as três classes de faturamento: até R$ 100 mil, entre R$ 100 mil e R$ 500 mil e acima de R$ 500 mil, tanto para provimento quanto para remoção. Em seguida, foram realizados os sorteios que definiram, entre os cartórios listados, quais seriam destinados às cotas previstas em lei.
O presidente da Comissão Examinadora, desembargador Jones Gattass, destacou a importância da etapa e o compromisso do Tribunal com a condução íntegra do certame. “É um sorteio que faz parte de uma etapa do concurso, e nós primamos pela lisura e transparência. Por isso fazemos questão de divulgar tudo em tempo real, para que qualquer pessoa possa acompanhar presencialmente ou à distância. Não há nada a esconder, todo o processo é conduzido com total publicidade”, afirmou.
O desembargador também pontuou que a reserva de vagas para PcD e negros representa mais do que uma exigência legal. “Ao destinar essas vagas, estamos falando de igualdade de oportunidades. A sociedade vem avançando há muito tempo nessa pauta, e os órgãos públicos têm aprimorado, cada vez mais, o cumprimento desse ditame legal e constitucional. É um compromisso de respeito e de promoção da igualdade”, completou.
O resultado final do sorteio será publicado por meio de edital no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Com essa etapa concluída, o concurso avança dentro do cronograma previsto, garantindo segurança jurídica, transparência e o fiel cumprimento das normas estabelecidas pelo CNJ.
Autor: Roberta Penha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Judiciário de Mato Grosso sedia 18º Fórum Nacional de Mediação e Conciliação
O Poder Judiciário de Mato Grosso sedia o 18º Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – Fonamec, entre os dias 26 e 28 de novembro, em Chapada dos Guimarães. Composto por presidentes, coordenadores e membros de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemecs), bem como magistrados coordenadores de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o fórum tem como objetivo principal promover discussões e disseminar boas práticas para aprimorar os trabalhos prestados à sociedade.
Realizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), o 18º Fonamec contará com uma programação intensa de palestras, oficinas e debates. O destaque deste ano será o lançamento do Prêmio Consensualidade, criado pelo Nupemec do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para estimular a criação de soluções criativas e desempenhos de excelência na aplicação dos métodos consensuais de solução de conflitos entre magistrados, mediadores e conciliadores.
Recepção e abertura
Na quarta-feira (26), os participantes poderão fazer o credenciamento a partir das 16h30. A solenidade de abertura será às 18h, seguida do painel intitulado “Raízes de aroeira: do diálogo à restauração”, que terá como expositora a desembargadora do TRF 3 e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mônica Autran Machado Nobre. Ela irá palestrar sobre o “Panorama da Política Judiciária da Solução Apropriada de Conflitos”.
Outro expositor deste painel será o desembargador do TRT/RJ e conselheiro do CNJ, Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, que proferirá palestra com o tema “Justiça Restaurativa e o Conselho Nacional de Justiça: uma Política Pública Necessária à Pacificação de Conflitos”. O moderador do painel de abertura será o presidente do Fonamec e desembargador do TJ de Pernambuco, Erik de Souza Dantas Simões.
Programação – segundo dia
A manhã contará com dois painéis. O primeiro, às 9h, terá como expositores os desembargadores Humberto Dalla Bernardina de Pinho (TJRJ) e Mário Roberto Kono de Oliveira (TJMT), que proferirão palestras com os temas “O STJ e os Enunciados que Orientam a Mediação e a Arbitragem” e “Autocomposição e Direito Administrativo: Novos Paradigmas na Gestão do Interesse Público”, respectivamente. A moderadora será a juíza Marília Garcia Guedes (TJDF).
O painel marcado para as 10h40 trará a palestra “Consensualismo e Segurança Jurídica: o Papel das Mesas Técnicas na Governança da Saúde”, que será proferida pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) Valter Albano e Guilherme Maluf, com moderação do secretário-geral do TJMT, juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior.
Ainda na quinta-feira (27), no período da tarde, estão previstos três painéis. Às 13h30, o juiz do TJMG Juliano Carneiro Veiga abordará o tema “15 Anos da Resolução 125/2010 do CNJ: Avanços e Desafios”, e a doutoranda em Direito pela USP Danieli Rocha Chiuzuli fará palestra com o tema “Presente e Futuro da Mediação Judicial no Brasil: Balanço das Políticas Judiciárias da Resolução 125/2010 do CNJ e Agenda de Desafios”. A juíza do TJMT e auxiliar da Presidência do CNJ, Viviane Brito Rebello, será a moderadora.
Às 14h50, o painel contará com duas palestras: a primeira com o tema “Objetivos da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses: Avanços e Retrocessos”, com a juíza do TJSP Valéria Ferioli Lagrasta, enquanto a segunda abordará “O Papel Estratégico dos Nupemecs no Sistema de Justiça Multiportas”, tendo como expositora a juíza coordenadora do Nupemec/TJMT, Cristiane Padim da Silva. A desembargadora do TJMT, Clarice Claudino da Silva fará a moderação.
Finalizando os trabalhos do segundo dia do Fórum, às 17h30 o desembargador Roberto Portugal Bacellar (TJPR) proferirá a palestra “A Mediação, o Tratamento de Conflitos e a Provenção (prevenção-pró) de Litígios”, com moderação do juiz do TJ de Goiás Eduardo Peruffo.
Encerramento e oficinas
O último dia do 18º Fonamec começará com a reunião administrativa para dirimir questões internas do Fórum, na manhã do dia 28 de novembro. Às 9h, haverá oficinas e grupos focais com os formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam), o juiz Vladimir Santos Vitovsky (TRF2) e o pedagogo Fernando de Assis Alves, e com a equipe da Fundação Getúlio Vargas.
O encerramento do evento será às 11h, com a cerimônia de premiação dos Cejuscs e mediadores judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Leia também:
Judiciário lança Prêmio Consensualidade para fomentar a resolução consensual de conflitos
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
