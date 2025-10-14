Presidente do TJMT e Corregedor-geral visitam nova estrutura do Núcleo de Justiça Digital

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, e o corregedor-geral, desembargador José Luiz Leite Lindote, visitaram a nova estrutura do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE), o Núcleo de Justiça 4.0. A visita foi realizada a convite do juiz auxiliar da Corregedoria, Jorge Alexandre Martins Ferreira, na sede do TJMT.

Em visita ao local, o presidente cumprimentou servidores e estagiários que ali trabalhavam e elogiou o desempenho da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) em garantir o processamento e julgamento dos feitos dos Juizados Especiais das 67 comarcas das antigas primeira e segunda entrâncias.

“Fiquei muito satisfeito com o convite do doutor Jorge para conhecer as novas instalações do Núcleo de Justiça Digital e perceber o comprometimento de toda a equipe em oferecer respostas rápidas e eficientes aos cidadãos, especialmente aos que vivem no interior do estado. Muitas demandas podem parecer simples ou de pequeno valor econômico, mas representam muito na vida de quem busca a Justiça. É gratificante ver também que a Corregedoria tem garantido o suporte necessário para que magistrados, servidores e colaboradores desempenhem suas funções com excelência”, disse.

Durante a visita, o corregedor José Lindote conversou com servidores e estagiários e destacou o papel do Núcleo na ampliação do acesso à Justiça. “O Núcleo de Justiça Digital mostra como a tecnologia pode ser usada para aproximar o Judiciário da população. Nosso compromisso é garantir que cada processo receba uma resposta rápida e eficiente, com o apoio de equipes preparadas e ferramentas adequadas”, afirmou o corregedor.

O corregedor e o juiz auxiliar estenderam a visita ao Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje), onde foram recepcionados pela diretora Shusiene Tassinari Machado. Ela apresentou as novas instalações do departamento, que fica ao lado do NJDJE.

De acordo com o juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, o Núcleo de Justiça Digital foi reestruturado, tanto em relação ao espaço físico, quanto ao pessoal, com incremento de servidores e estagiários, que apoiam os julgamentos realizados por quatro juízes: Ana Cristina Silva Mendes, Patrícia Ceni dos Santos, Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro e Marcos Faleiros da Silva.

“A Corregedoria tem tentado ao máximo dar celeridade em todos os processos porque nós recebemos uma demanda muito grande. Temos um acervo de mais de 60 mil processos. Então, estamos trabalhando diuturnamente com inteligência artificial, com ferramentas tecnológicas, nas quais a Presidência do Tribunal vem nos apoiando para que a gente possa diminuir o tempo de tramitação, dando uma resposta rápida para a sociedade”, afirma Jorge Alexandre.

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT