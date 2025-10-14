JUSTIÇA
Presidente do TJMT e Corregedor-geral visitam nova estrutura do Núcleo de Justiça Digital
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, e o corregedor-geral, desembargador José Luiz Leite Lindote, visitaram a nova estrutura do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE), o Núcleo de Justiça 4.0. A visita foi realizada a convite do juiz auxiliar da Corregedoria, Jorge Alexandre Martins Ferreira, na sede do TJMT.
Em visita ao local, o presidente cumprimentou servidores e estagiários que ali trabalhavam e elogiou o desempenho da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) em garantir o processamento e julgamento dos feitos dos Juizados Especiais das 67 comarcas das antigas primeira e segunda entrâncias.
“Fiquei muito satisfeito com o convite do doutor Jorge para conhecer as novas instalações do Núcleo de Justiça Digital e perceber o comprometimento de toda a equipe em oferecer respostas rápidas e eficientes aos cidadãos, especialmente aos que vivem no interior do estado. Muitas demandas podem parecer simples ou de pequeno valor econômico, mas representam muito na vida de quem busca a Justiça. É gratificante ver também que a Corregedoria tem garantido o suporte necessário para que magistrados, servidores e colaboradores desempenhem suas funções com excelência”, disse.
Durante a visita, o corregedor José Lindote conversou com servidores e estagiários e destacou o papel do Núcleo na ampliação do acesso à Justiça. “O Núcleo de Justiça Digital mostra como a tecnologia pode ser usada para aproximar o Judiciário da população. Nosso compromisso é garantir que cada processo receba uma resposta rápida e eficiente, com o apoio de equipes preparadas e ferramentas adequadas”, afirmou o corregedor.
O corregedor e o juiz auxiliar estenderam a visita ao Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje), onde foram recepcionados pela diretora Shusiene Tassinari Machado. Ela apresentou as novas instalações do departamento, que fica ao lado do NJDJE.
De acordo com o juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, o Núcleo de Justiça Digital foi reestruturado, tanto em relação ao espaço físico, quanto ao pessoal, com incremento de servidores e estagiários, que apoiam os julgamentos realizados por quatro juízes: Ana Cristina Silva Mendes, Patrícia Ceni dos Santos, Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro e Marcos Faleiros da Silva.
“A Corregedoria tem tentado ao máximo dar celeridade em todos os processos porque nós recebemos uma demanda muito grande. Temos um acervo de mais de 60 mil processos. Então, estamos trabalhando diuturnamente com inteligência artificial, com ferramentas tecnológicas, nas quais a Presidência do Tribunal vem nos apoiando para que a gente possa diminuir o tempo de tramitação, dando uma resposta rápida para a sociedade”, afirma Jorge Alexandre.
Juíza do TJMT participa de fórum nacional para aprimorar cooperação judiciária
O Núcleo de Cooperação Judiciária (NCJUD) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) marcou presença no V Fórum “Boas Práticas do Sistema de Justiça Brasileiro”, promovido pela Organização dos Estados Americanos (OEA) em parceria com o Ministério Público da Bahia (MPBA). A juíza Henriqueta Lima, coordenadora do NCJUD, participou do encontro em Salvador, realizado entre os dias 9 e 11 de outubro de 2025.
O evento, que reuniu profissionais de diversas esferas do Sistema de Justiça do Brasil e de outros países, além de autoridades e dirigentes institucionais, distribuiu-se em múltiplos painéis temáticos. A presença da magistrada representou o empenho do TJMT em se manter atualizado e em buscar referências para aprimorar a atuação do seu Núcleo de Cooperação.
A participação da juíza Henriqueta Lima teve como objetivo principal a coleta e absorção de experiências e modelos inovadores de gestão e cooperação judicial, que serão integrados às práticas do TJMT, visando maior celeridade e eficiência processual.
Intercâmbio de conhecimento
O Fórum proporcionou uma valiosa oportunidade de intercâmbio de conhecimento e aproximação entre as instituições. A troca de informações e o contato com profissionais de diferentes realidades judiciais são fundamentais para a evolução contínua das atividades do Judiciário mato-grossense.
A magistrada enfatizou a importância de absorver o conteúdo e o espírito de colaboração do Fórum. “Na qualidade de coordenadora do Núcleo de Cooperação Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tive a satisfação de participar do V Fórum ‘Boas Práticas do Sistema de Justiça Brasileiro’. O evento foi uma oportunidade ímpar para o compartilhamento de boas práticas, o intercâmbio cultural e a aproximação entre instituições e profissionais, fortalecendo os laços de cooperação e enriquecendo nossa atuação cotidiana. Essa participação reforça a importância de absorvermos experiências exitosas e modelos inovadores de gestão e cooperação judicial, que tanto contribuirão para o aprimoramento do Sistema de Justiça Brasileiro e, consequentemente, para a melhoria da prestação jurisdicional em Mato Grosso”, afirmou Henriqueta Lima.
Judiciário e Prefeitura de Sorriso discutem separação da Rede para fortalecer atendimento às vítimas
A Rede Unificada de Proteção às Mulheres, Idosos, Crianças e Adolescentes da Comarca de Sorriso passará por uma reorganização para aprimorar o atendimento aos públicos específicos. A proposta foi discutida em reunião entre a desembargadora Maria Erotides Kneip, o prefeito Alei Fernandes e a secretária da Mulher e da Família, Mara Fernandes, na manhã desta terça-feira (14), no gabinete da magistrada, no Tribunal de Justiça, em Cuiabá.
A proposta de separação da Rede tem como objetivo otimizar o trabalho das equipes e garantir maior eficiência nas ações voltadas a cada público. A intenção é dividir a atual estrutura em duas frentes: uma Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e outra Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, permitindo que cada uma atue de forma mais especializada.
Durante a reunião, o prefeito destacou o apoio que o município tem recebido da magistrada nas ações voltadas ao fortalecimento das redes de proteção. “A desembargadora Maria Erotides sempre esteve ao nosso lado nessa causa tão importante. Ela nos ajudou desde a criação da Rede de Proteção em Sorriso, e hoje viemos não só agradecer, mas também pedir seu apoio para continuarmos esse trabalho. Também viemos convidá-la para a inauguração da Casa do Aconchego, que será um espaço de acolhimento e tratamento das mulheres vítimas de violência”, afirmou Alei Fernandes.
A primeira-dama e secretária da Mulher e da Família, Mara Fernandes, disse que a “Rede de Sorriso sempre funcionou muito bem, e agora queremos aprimorar. A ideia é separar a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, para que cada uma possa atuar com mais eficiência. A doutora Maria Erotides sempre foi nossa parceira, esteve conosco na criação da Secretaria da Mulher e na inauguração do Banco Vermelho e já confirmou presença na abertura da Casa do Aconchego. É uma alegria enorme contar com esse apoio”, destacou Mara.
A desembargadora Maria Erotides Kneip, que é responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, elogiou a articulação entre os poderes Executivo e Legislativo de Sorriso.
“Sorriso é uma Comarca exemplar, com uma gestão comprometida e parcerias sólidas entre os poderes. Vamos apoiar essa reestruturação: a Rede da Criança e do Adolescente ficará sob responsabilidade da juíza da Infância e a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher será conduzida pelo juiz responsável pela Vara Especializada. Cada uma tem suas especificidades, e essa separação trará mais efetividade ao trabalho”, explicou a magistrada.
Além da desembargadora Maria Erotides, do prefeito de Sorriso, Alei Fernandes e da primeira-dama Mara Fernandes, também participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Rodrigo Materazzi, e o assessor especial da Câmara, Fernando Mascarelo.
