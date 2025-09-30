Presidente do TRE-MT prestigia posse no STF e destaca alinhamento institucional

Trabalhadores de 11 Projetos de Assentamento e comunidades rurais em São Félix do Araguaia (a 1.061 km de Cuiabá) serão atendidos pela Justiça Eleitoral durante o “Mutirão da Trabalhadora Rural”, evento promovido pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso e pela Prefeitura Municipal. O atendimento ocorrerá nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de São Félix do Araguaia, na Av. Assaí, s/n, Setor Tia Ireni, nos dias 2 e 3 de outubro, das 8h às 17h.

O foco principal é o cadastramento biométrico, mas outros serviços também serão oferecidos: alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio e emissão de segunda via do título de eleitor, além da emissão de guia de recolhimento para pagamento de multas. A participação em mutirões próprios ou não faz parte da estratégia da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT). A meta é alcançar, neste ano, no mínimo 98% de cadastramento biométrico no Estado.

Embora o “Mutirão da Trabalhadora Rural” seja voltado ao público feminino, todos os trabalhadores rurais que procurarem a Justiça Eleitoral serão atendidos. O cartório da 15ª Zona Eleitoral levará para o mutirão toda a estrutura necessária: dois servidores e dois kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos, padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O atendimento será dividido em dois grupos. No dia 2, serão atendidos trabalhadores e trabalhadoras dos PA’s mais distantes da cidade: Dom Pedro, Mãe Maria, Carnaúba, Chapadinha, Azulona, Gameleira e comunidade Serra dos Magalhães. Para esse público, haverá transporte até a sede do Sindicato, viabilizado pela Prefeitura Municipal. Algumas comunidades ficam a até 100 km de distância, por estradas de terra. Já no dia 3, será a vez dos PA’s Zeca da Doca, Tia Irene, Matrinxã, Lago de Pedra e Olaria, comunidades mais próximas da área urbana. Nesse dia não será oferecido transporte.

Para receber atendimento, basta levar documento oficial com foto que pode ser apresentado em versão física ou digital. No mutirão, o eleitor já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. “O atendimento é importante porque, principalmente no primeiro dia, devem comparecer pessoas de locais distantes do município, que não têm acesso fácil aos serviços da Justiça Eleitoral. Todo o acesso da região é realizado por estradas não pavimentadas, o que normalmente desmotiva o eleitor a regularizar sua situação”, informa o chefe do cartório.

Panorama Municipal

Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), O cadastramento biométrico em São Félix do Araguaia já alcançou 80,58%, o equivalente a 6.772 pessoas biometrizadas entre os 8.404 aptos a votar. Ainda faltam 1.632 eleitores, correspondentes a 19,4% do total no município. Em nível estadual, a cobertura biométrica está em 89,9%, o que representa 2.274.933 eleitores. Já 255.572 pessoas (10,1%) ainda não realizaram a coleta em Mato Grosso.

Biometria

A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.

No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica. Além das digitais, o cadastro biométrico atualiza outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.

A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

