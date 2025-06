Presidente do TRE-MT recebe Moção de Aplausos da Assembleia Legislativa

A 35ª Zona Eleitoral, com sede em Juína, promoveu uma importante ação itinerante que realizou 73 atendimentos à indígenas da etnia Enawenê-Nawe, na comunidade Kotakowinakwa/Doloikwa, localizada no município. A atividade foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Coordenadoria Regional Técnica da Fundação Nacional do Povos Indígenas (Funai), nos dias 29 e 30 de maio.

Durante o mutirão, foram oferecidos diversos serviços da Justiça Eleitoral, como alistamento (primeira via do título), transferência de domicílio, revisão cadastral, coleta biométrica, regularização de títulos cancelados, emissão de certidões e guias de multa.

A iniciativa teve como objetivo central ampliar o número de eleitorado com dados biométricos cadastrados na 35ª Zona Eleitoral, além de garantir o pleno exercício da cidadania, promovendo o acesso facilitado aos serviços eleitorais, mesmo em regiões de difícil acesso. A ação reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com a inclusão democrática de todos os cidadãos e cidadãs, superando barreiras geográficas e sociais.

O juiz eleitoral da 35ª ZE, Patrick Coelho Campos Gappo, destacou a importância da iniciativa. “Estamos empenhados em expandir a cobertura da biometria eleitoral, sobretudo em áreas remotas e junto a populações indígenas, que enfrentam mais dificuldades de deslocamento. Nosso objetivo é assegurar a participação política segura e efetiva desses cidadãos. Para isso, lançamos recentemente uma campanha publicitária em rádios e televisões locais, conscientizando a população sobre a importância da biometria para a segurança do voto e incentivando o cadastramento da digital”.

Dados atualizados da Justiça Eleitoral indicam que Juína conta atualmente com 34.658 eleitores e eleitoras aptos ao voto. Desses, 22.745, que representam 65,63%, já realizaram o cadastro biométrico.

A ação integra as metas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) de ampliar a biometria em todo o estado. Em recente reunião, a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, reiterou o compromisso institucional com essa missão. “A presidência está ao lado de todas as Zonas Eleitorais nessa importante jornada. Tenho plena confiança de que avançaremos de forma significativa no cadastramento biométrico em Mato Grosso”.

O juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, também reforçou a necessidade de cooperação institucional. “É fundamental que os Cartórios Eleitorais estabeleçam parcerias com os municípios, por meio de Termos de Cooperação com as Prefeituras. Isso permite ampliar pontos de atendimento e, sempre que possível, estender os horários de funcionamento. Em nível estadual, já temos articulações com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e vamos intensificar essas iniciativas, pois a segurança do voto é uma responsabilidade coletiva”.

A ação em Juína exemplifica o esforço conjunto e permanente da Justiça Eleitoral para garantir que nenhum eleitor ou eleitora fiquem à margem do processo democrático, reafirmando o compromisso com a cidadania, a inclusão e a segurança do voto em todas as regiões do país.

