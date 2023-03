Presidente do Tribunal de Justiça recebe visita de deputado federal e vereador da Capital

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, recebeu, na tarde desta segunda-feira (13 de março), as visitas do deputado federal Jonildo José de Assis, conhecido como coronel Assis, e do presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Francisco Carlos Amorim Silveira – Chico 2000. A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, recebeu, na tarde desta segunda-feira (13 de março), as visitas do deputado federal Jonildo José de Assis, conhecido como coronel Assis, e do presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Francisco Carlos Amorim Silveira – Chico 2000.

Os políticos assinalaram que as audiências com a desembargadora tiveram como objetivo estreitar o relacionamento, e também como forma de parabenizar a magistrada por ter assumido a administração do Poder Judiciário mato-grossense.

O deputado, que comandou a Polícia Militar no Estado e, depois de 28 anos e três meses de carreira, foi para a reserva após a eleição em 2022, já atuou na chefia de segurança da Justiça estadual. “Esse encontro com a presidente é uma forma de colocar nosso gabinete a disposição do Judiciário, justamente por estarmos representando Mato Grosso no Congresso Nacional”, frisou o parlamentar.

O vereador Chico 2000, que preside o Legislativo da Capital no biênio 2023/2024, estava acompanhado do primeiro vice-presidente do Legislativo, vereador Rodrigo Arruda e Sá, do secretário legislativo de Patrimônio, Mateus Cássio Lopes Lima, e do advogado Jussianney Vieira Vasconcelos, assessor jurídico da Câmara Municipal.

“Uma conversa bem descontraída, onde falamos sobre vários assuntos pertinentes a nossa cidade. Saí feliz e satisfeito com a recepção da presidente do Tribunal de Justiça”, destacou Chico 2000.

Na visão da desembargadora, a visita fortalece os laços entre as instituições, os poderes, e é uma forma de estabelecer uma integração. A presidente do Tribunal desejou sucesso aos vereadores nas ações desenvolvidas em prol de Cuiabá.

#ParaTodosVerem – Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição da imagem: Foto 1 – imagem colorida em formato retangular da presidente do Tribunal de Justiça com deputado coronel Assis. Foto 2 – imagem colorida em formato retangular da desembargadora ao lado do presidente da Câmara de Vereadores e dos demais participantes da reunião.

Álvaro Marinho/ Fotos:Alair Ribeiro

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT