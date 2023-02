Presidente do Tribunal de Justiça recebe visita do dirigente da Associação dos Municípios

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, recebeu, na segunda-feira (06 de fevereiro), a visita do presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. No encontro, com a presença da advogada Débora Rocha, assessora jurídica da entidade, o dirigente da AMM destacou a importância da reunião e do relacionamento com o Poder Judiciário mato-grossense. A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, recebeu, na segunda-feira (06 de fevereiro), a visita do presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. No encontro, com a presença da advogada Débora Rocha, assessora jurídica da entidade, o dirigente da AMM destacou a importância da reunião e do relacionamento com o Poder Judiciário mato-grossense.

“Nós da AMM, como sempre, queremos e julgamos extremamente singular a aproximação com o Tribunal de Justiça, e, dessa forma, convidamos a presidente da Justiça estadual, a desembargadora Clarice Claudino, e os demais magistrados, que visitem o interior para aprimorar a integração com os prefeitos”, assinalou Neurilan Fraga.

A desembargadora, acompanhada do juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, auxiliar da Presidência, agradeceu a visita do representante dos municípios e acentuou a satisfação do Judiciário em planejar e organizar parcerias com as administrações públicas das mais variadas cidades do Estado.

De acordo com o juiz auxiliar e gestor de precatórios do Tribunal de Justiça, o convite do presidente da AMM reforça a disposição da desembargadora Clarice Claudino em estabelecer ações com os gestores municipais que possibilitem a melhoria dos serviços públicos. “Essa visita foi gratificante, e ficamos extremamente felizes com a receptividade, porque percebemos o empenho da desembargadora Clarice em levar a expertise da Justiça e, com isso, contribuir para o desenvolvimento dos municípios”, frisou Neurilan Fraga.

Agamenon Moreno citou como exemplo, entre uma série de projetos que podem ser desenvolvidos nas cidades, a capacitação de agentes públicos sobre a operacionalização de precatórios. “Nossa ideia é contribuir com as prefeituras para que obtenham resultados eficientes nas demandas”, disse o juiz.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição de imagens: foto colorida em formato horizontal da reunião, no gabinete da Presidência do TJMT. A advogada Débora, de blazer preto, o presidente da AMM, de blazer azul escuro, a presidente do TJMT e o juiz auxiliar Agamenon Moreno.

Álvaro Marinho

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT