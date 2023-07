Presidente recebe representante dos motoboys de Cuiabá para ouvir demandas

No sábado (29), no Hotel Fazenda Mato Grosso, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, visitou a 13ª edição da Feira de Moda de Cuiabá (Femoda) e testemunhou o impacto positivo que eventos como esse têm na cidade.

“A Femoda não é apenas uma vitrine para os talentosos empreendedores da indústria da moda, mas também um catalisador para o fortalecimento da economia local. O evento gerou economia de Cuiabá com reflexo para todo estado, além de ser uma vitrine da nossa capital e dos ótimos negócios do ramo de calçado, confecções e acessórios. Os organizadores e empresários estão fazendo a diferença, gerando emprego, gerando renda e movimentando a economia”, declarou.

O prefeito destacou ainda, que essa edição avançou em termos de bons negócios melhorando esse ambiente comercial de Cuiabá. “Eu vejo o representante comercial como embaixador de Cuiabá, em todo Estado e Brasil afora, mostrando a potencialidade da nossa cidade, a vocação do nosso município. E Cuiabá, como Capital do estado de Mato Grosso é a cidade líder para se promover grandes negócios especialmente no ramo que a Femoda pratica”, pontuou o prefeito Emanuel Pinheiro, ao parabenizar os organizadores e declarar que a Prefeitura é parceira de eventos desse porte e de tantos outros que trazem resultados positivos para a economia em geral.

Durante a visita, o gestor cumprimentou expositores, conversou com o público e citou que a Prefeitura tem buscado, incansavelmente, a implementação de ações que potencializem o crescimento de Cuiabá e promovam um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável. “Eventos como a Femoda desempenham um papel fundamental nesse objetivo, ao impulsionar a economia local e regional de diversas maneiras”, asseverou.

Pinheiro ainda rememorou que a Femoda atrai um grande número de visitantes de diversas regiões, o que resulta em um aumento significativo no turismo e no comércio local. Considerando que a movimentação gerada pelo evento cria um ciclo virtuoso, onde hotéis, restaurantes, lojas e outros estabelecimentos comerciais são beneficiados, fortalecendo setores essenciais para a economia de Cuiabá.

Acompanhado do organizadores da Femoda, o prefeito reiterou que a indústria da moda tem um enorme potencial para gerar empregos e renda, e que a feira é uma excelente oportunidade para impulsionar o setor e estimular a criação de novas oportunidades de trabalho para os moradores locais.

A presença do prefeito ao evento agradou os segmentos. Para o coordenador geral da 13ª Femoda, Alex Rabelo, é sem dúvida, motivo de prestígio e alegria. “Estamos reunindo aqui mais de 450 marcas presente em um só lugar para atender o lojista, com melhores preços, condições de prazos mais elevados. Isso é muito bacana e temos a expectativa de superar os R$ 55 milhões em negociações. E ter o prefeito da Cidade aqui, conferindo todo esse trabalho é muito gratificante”, revelou Rabelo.

O sucesso de negócios e também de público pontuado pelos organizadores abre expectativas para outras possibilidades e contam com apoio do gestor municipal.

“Continuamos de portas abertas para grandes eventos como esse que abrem Cuiabá para o Estado, para o Brasil e para o Mundo. A cada dia que passa a cidade é atrativa, é competitiva e tem uma perspectiva muito grande para ótimos negócios em todas as áreas da nossa economia. Cuiabá é uma capital de oportunidades”, frisou o prefeito Emanuel Pinheiro.

FEMODA

A Femoda é um dos eventos econômicos mais importantes do Estado, reunindo diversas marcas de calçados, vestuário e acessórios. Com uma média de 1.400 lojistas de todo o estado presentes, a feira oferece uma oportunidade única para adquirirem produtos de marcas renomadas, que geralmente só estão disponíveis duas vezes por ano. Essas compras impulsionam as vendas dos lojistas nos meses seguintes.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT