Cuiabá
Presidente se reúne com o Ministério Público para tratar da prorrogação do adicional de insalubridade
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Audiência pública da saúde é mantida e reforça compromisso com servidores municipais
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Câmara aprova premiação aos profissionais da educação
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Presidente se reúne com o Ministério Público para tratar da prorrogação do adicional de insalubridade
Audiência pública da saúde é mantida e reforça compromisso com servidores municipais
Harmonia entre os Poderes marca entrega de maquinários em Várzea Grande
Candidatos habilitados no concurso da magistratura são convocados para realização de perícia médica
Local alterado: curso sobre combate à lavagem de dinheiro será realizado no Auditório Gervásio Leite
Segurança
Polícia Civil prende mais um envolvido em tentativa de latrocínio em Cuiabá
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá cumpriu nesta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão preventiva contra...
Força Tática prende suspeito por roubos e apreende arma de fogo e munições
Equipes da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam um homem faccionado, de 23 anos, e uma mulher, de 23...
PM prende suspeito de esfaquear namorada com facão em Peixoto de Azevedo
Policiais militares do 22º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (16.10), um homem, 36 anos, suspeito de esfaquear...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá6 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
Várzea Grande6 dias atrás
Call Center
-
CIDADES6 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop oferece serviços gratuitos na Rua da Alegria neste domingo (12)
-
Saúde3 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças2 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Saúde6 dias atrás
Brasil registra 29 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas
-
Política7 dias atrás
Festival Celebra Cuiabá será realizado neste sábado no Parque Tia Nair