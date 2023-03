Presidentes dos Tribunais de Justiça são homenageados em Minas Gerais

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, e os presidentes dos demais tribunais estaduais e do Distrito Federal que completam 150 anos de instalação em 2024 foram homenageados durante o VI Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), de 1º a três de março, em Belo Horizonte, Capital mineira. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, e os presidentes dos demais tribunais estaduais e do Distrito Federal que completam 150 anos de instalação em 2024 foram homenageados durante o VI Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), de 1º a três de março, em Belo Horizonte, Capital mineira.

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, entregou aos colegas desembargadores e desembargadoras duas gravuras criadas pelo desembargador mineiro José Marcos Rodrigues Vieira, sendo uma delas executada em bico de pena, que retrata a fachada do Palácio da Justiça Rodrigues Campos, sede histórica do TJMG, e a outra em aquarela, com detalhes do salão da antiga Corte Superior mineira. O desembargador José Marcos Rodrigues Viera, autor das obras, participou da homenagem.

O presidente do TJMG destacou a satisfação em homenagear cada um dos integrantes do Consepre. “Reitero as expectativas de que possamos seguir juntos, contanto com a experiência, o entusiasmo, a competência e a grande capacidade de trabalho de cada um, de cada uma, para qualificarmos nossas decisões e aperfeiçoarmos juntos, o Poder Judiciário nacional”, disse o desembargador José Arthur Filho.

A desembargadora Clarice Claudino da Silva, em nome do Judiciário mato-grossense, agradeceu a homenagem e o carinho do presidente do tribunal mineiro e do desembargador José Marcos, autor das obras de arte. “Foi um momento especial e com muita simbologia, porque marca a história do Tribunal de Minas Gerais”, frisou a presidente do TJMT.

