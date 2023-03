Prestação de contas do Legislativo está entre pautas do Interage TCE que será realizado nesta quinta-feira

A prestação de contas do Poder Legislativo está entre as pautas prioritárias no diálogo entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e os presidentes das 141 Câmaras Municipais do estado, durante o Interage TCE. O evento terá sua primeira edição deste ano realizada nesta quinta-feira (23).

“O Interage oferece um diálogo franco e construtivo entre fiscal e fiscalizado, não deixando espaço para dúvida. Com a participação ativa dos presidentes das Câmaras, vamos avançar rumo ao nosso principal objetivo: a prestação de serviços de qualidade à sociedade”, destaca o presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli.

O Interage TCE terá início às 8h no Espaço Cultural Liu Arruda, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE no YouTube. “Nosso objetivo é fazer da gestão pública municipal mato-grossense referência nacional, produzindo valor público para a sociedade”, reforça o presidente.

Na ocasião serão compartilhados produtos e informações das unidades do TCE-MT que possuem um canal direto com a administração pública municipal, tais como o Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE) e o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC-MT).

Vale destacar que a data marca a primeira participação efetiva do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), garantida após assinatura de termo de cooperação técnica no último mês. Outros parceiros são Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e União das Câmaras do Estado (Ucmmat).

