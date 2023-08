Prestes a embarcarem para a Inglaterra, estudantes se reúnem na Seduc, recebem kit viagem e destacam benefícios da oportunidade

Prestes a embarcarem para a Inglaterra, os 100 estudantes da rede estadual de ensino de Mato Grosso beneficiados com o Programa Intercâmbio MT no Mundo se reuniram na Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), nesta quinta-feira (24.08), receberam kits para a viagem e bateram um papo com professores e autoridades. A ação da pasta teve o objetivo de reforçar o apoio, o cuidado e o comprometimento com os alunos antes da viagem, nesta sexta-feira (25). Eles irão acompanhados por monitores certificados pelo governo britânico.

No evento, a primeira-dama de Mato Grosso e embaixadora do programa MT no Mundo, Virginia Mendes, afirmou que o intercâmbio será um momento importante para eles ampliarem o conhecimento.

“Essa é uma oportunidade única para os estudantes aprimorarem os conhecimentos na língua inglesa e conhecer a cultura da Inglaterra. Com certeza portas se abrirão ainda mais para eles. Imagino o orgulho dos familiares, por 21 dias os grupos conhecerão lugares incríveis acompanhados de monitores. Desejo uma ótima viagem e sucesso, aproveitem ao máximo que puderem”, desejou a primeira-dama.

O estudante Henrique Martins, da Escola Estadual Padre Johannes Berthold Henning, no Distrito de Ranchão, região de Nova Mutum, disse que o acolhimento demonstra segurança para realizar o intercâmbio com tranquilidade.

“Levando em consideração a importância do intercâmbio na vida de todos nós, demonstrar esse tipo de cuidado com o preparo dos kits, as orientações e o acompanhamento dos monitores, é uma forma de garantir compromisso com os estudantes”, disse.

A jovem Ana Julia Ferst, da Escola Estadual 12 de Abril, localizada no município de Terra Nova do Norte, disse que o acolhimento é essencial para os estudantes, pois representa zelo e dedicação com os viajantes.

“É muito gratificante fazer parte do grupo de intercambistas e receber o apoio da Seduc em nos receber e oferecer apoio através dos monitores e dos psicológicos. Essa oportunidade vai nos trazer muitos benefícios intelectuais e culturais”, afirmou.

A empolgação com a viagem também é compartilhada pelo estudante Diego Junior Assunção, da Escola Estadual José de Lima Barros, no município de Nossa Senhora do Livramento. Ele contou que tem se dedicado cada dia mais nos estudos e que a experiência fará parte do currículo profissional dele.

“Eu tenho estudado diariamente para melhorar e poder conversar com as pessoas na Inglaterra. Uma experiência como essa desperta o nosso interesse pela comunicação em outros idiomas”, contou.

Já o secretário chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, reiterou o compromisso do governo em avançar com a Educação por todos os cantos de Mato Grosso. “Há muito tempo o governador Mauro Mendes tem a intenção de proporcionar novas experiências aos estudantes da Rede Pública, é a realização de um sonho para todos nós”, expôs.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, comemorou o encontro com os jovens que iniciam a trajetória rumo à Inglaterra e destacou que nunca houve um investimento como esse na educação estadual.

“O programa de intercâmbio MT no Mundo, faz parte da política de valorização dos profissionais da educação, contemplada nas 30 políticas educacionais do Plano Educação 10 anos, que objetiva colocar a educação pública de Mato Grosso entre as cinco mais bem avaliadas do país até 2032. Isso é histórico. É uma conquista para todos esses estudantes, professores e profissionais que sonharam com esse momento”, destacou o secretário.

Para a professora de língua inglesa e monitora de um dos grupos, Ligia Christie Coelho, essa experiência irá transformar a vida dos jovens.

“É uma sensação indescritível. Para nós como monitores, para os pais e, principalmente, para os estudantes, é extremamente gratificante fazer parte desse sonho”, afirmou.

Já para Nadir Claudino da Silva, formadora de Língua Inglesa na Diretoria Regional de Educação de Cuiabá, que também deverá monitorar os estudantes, o programa representa um investimento valioso na educação e no aprendizado.

“Como monitora, meu objetivo é contribuir para que esses 21 dias sejam de crescimento e desenvolvimento para esses estudantes. Tenho certeza de que eles retornarão com uma bagagem cultural e experiencial inestimável, prontos para enfrentar novos desafios e oportunidades”, finalizou.