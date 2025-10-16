TCE MT
Prevenção e acolhimento são foco da programação do seminário sobre violência infantojuvenil do TCE-MT
Estratégias para prevenção, acolhimento e enfrentamento da violência infantojuvenil estão no centro da programação do “Seminário de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes”, que será realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) no dia 22 de outubro. Clique aqui para se inscrever.
Promovido pela Comissão Permanente de Segurança Pública (COPESP), o evento reunirá especialistas de diferentes setores no auditório da Escola Superior de Contas para debater soluções integradas em áreas como proteção social, saúde, educação, segurança pública e justiça.
“A proposta é justamente reunir diferentes olhares, do controle externo, da educação, da saúde, da segurança e da justiça, para que possamos construir soluções conjuntas e efetivas. O seminário é um espaço para fortalecer essa rede e transformar o diagnóstico em ação”, afirma o presidente da COPESP, conselheiro Waldir Teis.
Neste sentido, o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, reforça que a defesa da infância e da adolescência passa também pela boa gestão dos recursos. “Para além da fiscalização de contas, nossa missão é também contribuir para políticas públicas que protejam vidas. Portanto estes são temas prioritários.”
Na palestra magna, o auditor de controle externo do Tribunal de Contas de Rondônia Bruno Botelho Piana abordará o “Panorama Nacional sobre Violência Contra Crianças e Adolescentes nos últimos cinco anos”, com foco na atuação dos tribunais de contas brasileiros e na Nota Recomendatória ATRICON-IRB-CNPTC nº 03/2025.
A programação da manhã contará ainda com apresentações do auditor Marcelo Pereira da Silva, que trará o panorama estadual elaborado pelo TCE-MT, e dos conselheiros tutelares Nelson de Faria e Dênis Marcelo Duarte Silva, que discutirão os principais desafios enfrentados pelos conselhos tutelares na atualidade.
À tarde, Célia Nahas, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA/MDHC), abordará os programas de apoio financeiro e de proteção oferecidos pela União. Na sequência, a psicóloga Valéria da Costa Marque Vuolo mostrará como o acompanhamento psicológico remoto pode fortalecer a rede de proteção.
O encontro é voltado a gestores públicos, membros de conselhos tutelares, operadores da segurança pública, representantes do sistema de justiça, profissionais da educação e da saúde, além da sociedade civil organizada. Ao final, os participantes participarão de diálogo sobre os caminhos para o avanço da pauta no estado.
Clique aqui e confira a programação completa.
TCE MT
Contas de governo de São José do Rio Claro e Nobres recebem parecer favorável à aprovação
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Conselheiro-relator, José Carlos Novelli. Clique aqui para ampliar
Durante a sessão ordinária desta terça-feira (14), o Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de São José do Rio Claro, relativas ao exercício de 2024. Na mesma sessão, as contas da Prefeitura de Nobres também receberam parecer prévio favorável, porém com ressalvas. Os dois processos foram relatados pelo conselheiro José Carlos Novelli.
Quanto ao município de São José do Rio Claro, o balanço evidenciou superávit de execução orçamentária na ordem de R$ 7,42 milhões e superávit financeiro de R$ 11,45 milhões, o que representa disponibilidade de R$ 1,88 para cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo.
Em relação aos limites e percentuais constitucionais e legais, a gestão aplicou a 26,51% na manutenção e desenvolvimento do ensino (mínimo de 25%) e 88,63% na remuneração do magistério (mínimo de 70%). Ainda no âmbito da educação, foram inseridos nos currículos escolares conteúdos sobre a prevenção da violência contra a criança, o adolescente e a mulher, conforme previsto na Lei nº 9.394/1996, e realizadas campanhas educativas, além da promoção da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, em março de 2024, em atendimento à Lei nº 14.164/2021.
Na saúde, o percentual aplicado foi de 31,18%, mais que o dobro do mínimo constitucional de 15%. “Os indicadores de saúde avaliados revelam um desempenho satisfatório em diversos aspectos da gestão, com avanços observados nos eixos de acesso, cobertura, qualidade dos serviços e vigilância epidemiológica”, destacou o conselheiro.
As despesas com pessoal corresponderam a 38,8% da receita corrente líquida, dentro do limite de 60% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “As despesas com pessoal foram realizadas em conformidade com os limites legais, enquanto os repasses ao Legislativo observaram o teto constitucional e ocorreram até o dia 20 de cada mês, cumprindo o artigo 29-A da Constituição Federal”, acrescentou Novelli.
Os repasses ao Legislativo representaram 6,26% da receita, abaixo do limite de 7%. O município alcançou Índice de Gestão Fiscal Municipal (IGFM) de 0,84, obtendo conceito “A”, que configura uma gestão de excelência.
Prefeitura de Nobres
Já as contas de governo da Prefeitura de Nobres registraram superávit orçamentário no valor de R$ 5,37 milhões e superávit financeiro de R$ 10,21 milhões, com disponibilidade de R$ 1,84 para cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo.
O município atendeu a todos os limites e percentuais constitucionais e legais, aplicando 27,74% na manutenção e desenvolvimento do ensino, 100,47% na remuneração do magistério e 22,89% em ações e serviços públicos de saúde. A despesa total com pessoal foi de 50,32% e os repasses ao Legislativo alcançaram 6,89%, dentro do limite legal de 7%. O IGFM ficou em 0,72, classificando o município com conceito “B”, de boa gestão.
“Do conjunto de aspectos examinados, ressalto que o gestor foi diligente ao aplicar os recursos nas áreas de educação e saúde, bem como o Poder Executivo obteve expressivos superávits financeiro e orçamentário e apresentou dívida consolidada líquida dentro dos limites da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal”, sustentou o relator.
Sobre a ressalva, o conselheiro explicou que a manutenção da irregularidade gravíssima se deu em decorrência do aumento da despesa com pessoal no período de 180 dias anteriores ao final do mandato, configurando descumprimento da LRF. Porém, a infração não causou desequilíbrio fiscal ao início da próxima gestão.
Nesse sentido, Novelli adotou o caráter orientativo da Corte de Contas. “Conduzo à expedição de recomendação para que o chefe do Executivo municipal, ao final do mandato em curso, cumpra as regras estabelecidas na LRF referentes ao aumento de despesa com pessoal nos 180 dias restantes do mandato.”
Em ambos os processos, o conselheiro José Carlos Novelli acolheu parcialmente os pareceres do Ministério Público de Contas (MPC) e emitiu determinações e recomendações aos gestores para o aprimoramento das práticas administrativas e foi seguido por unanimidade.
TCE MT
TCE-MT moderniza Diário Oficial e permite publicações para mesmo dia útil
O Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (14), resolução que moderniza as regras do Diário Oficial Eletrônico (DOC). Entre as principais mudanças previstas pela norma está a possibilidade de publicação de atos oficiais no mesmo dia do envio.
“A partir de agora, as matérias enviadas via sistema DOCweb até às 17h serão publicadas na edição do mesmo dia útil. Essa é a principal inovação do novo regramento, representando um avanço em celeridade, eficiência e transparência administrativa”, explica a secretária-geral de Processos e Julgamentos, Vânia Lima de Azevedo.
Segundo a Resolução Normativa nº 16/2025, o DOC será publicado em edição ordinária de segunda a sexta-feira, entre 17h e 23h59, exceto feriados municipais, estaduais e nacionais. Permanece prevista a edição extraordinária, autorizada pela Gerência de Registro e Publicação, em casos de urgência, segurança jurídica ou interesse público.
Os prazos processuais passam a ser contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação, conforme previsto no Código de Processo Civil (art. 224) e no Regimento Interno do TCE-MT (art. 122).
As mudanças incluem ainda a dispensa da assinatura de termo de cessão de uso, anteriormente exigido das unidades gestoras fiscalizadas. Com a nova norma, os fiscalizados do TCE-MT poderão utilizar o sistema de forma gratuita e automática, sem necessidade de formalização prévia.
“A exigência de assinatura de Termo de Cessão de Uso tem se mostrado desnecessária diante da evolução normativa e tecnológica, sendo mais adequado estabelecer, diretamente na Resolução, os deveres e responsabilidades dos usuários”, acrescenta a secretária-geral.
Com isso, as unidades passam a assumir automaticamente as responsabilidades pelo conteúdo publicado, incluindo o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a proibição de matérias promocionais. Também deverão manter atualizados os dados dos servidores cadastrados no sistema.
A nova norma ainda permite a inclusão de anexos assinados digitalmente, disponibilizados por meio de hiperlinks permanentes e armazenados em repositório eletrônico seguro, impossibilitando alterações posteriores. Todas as edições do DOC terão numeração sequencial e acesso permanente e gratuito no site oficial do Tribunal.
Qualidade reconhecida
O Diário Oficial de Contas (DOC) é um dos sete produtos do TCE-MT certificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com base na norma ISO 9001, que reconhece padrões de qualidade e eficiência na gestão. O selo atesta a confiabilidade do sistema como meio oficial de publicidade institucional.
Gratuito para as unidades jurisdicionadas, o DOC reúne em um único ambiente as publicações oficiais de todos os fiscalizados, garantindo o cumprimento dos princípios da publicidade e da transparência e contribuindo para a eficiência dos gastos públicos, com redução de custos e ampliação do acesso à informação.
Clique aqui e confira a Portaria 104/2025, que regulamenta a Resolução Normativa nº 16/2025.
Clique aqui e confira a Resolução Normativa nº 16/2025.
