Previ Sinop discute Política de Investimento de 2026

12/11/2025
Na manhã da quarta-feira, dia 12, os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e o Comitê de Investimento, do Instituto de Previdência de Sinop – PREVISINOP – receberam o atuário e consultor de investimentos Igor Garcia para apresentação da Política de Investimentos.

O encontro teve como objetivo definir limites, estratégias e objetivos, além de prever o acompanhamento constante da carteira e relatórios periódicos de resultados do Instituto de Previdência de Sinop.

Para o consultor de Investimentos, Igor Garcia, “nosso compromisso é garantir que o PREVISINOP mantenha uma gestão responsável e transparente dos recursos previdenciários. A Política de Investimentos para 2026 foi construída com base em critérios técnicos, observando o equilíbrio entre segurança, rentabilidade e liquidez. O objetivo é assegurar a sustentabilidade do Instituto a longo prazo, protegendo os direitos dos segurados e fortalecendo a confiança de todos os servidores municipais em seu sistema de previdência.”

A Política de Investimentos é um instrumento essencial para o bom funcionamento do regime próprio de previdência. Ela estabelece diretrizes claras para a aplicação dos recursos, define metas e limites de risco e orienta as decisões de gestão de forma estratégica e transparente. Por meio dela, o PREVISINOP reafirma seu compromisso com a responsabilidade fiscal e a segurança financeira dos servidores, garantindo que cada decisão de investimento contribua para a solidez e a sustentabilidade do Instituto.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Flávio Basilio / Previ Sinop

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Prefeitura de Sinop realiza visitas domiciliares no Residencial Nico Baracat para combater arboviroses

Published

1 hora atrás

on

12/11/2025

By

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na manhã desta quarta-feira (12) uma ação de visitas domiciliares no Residencial Nico Baracat para reforçar a conscientização sobre o combate às arboviroses, principalmente dengue, zika e chikungunya. A iniciativa faz parte de um trabalho contínuo da equipe do Centro de Endemias, que atua durante todo o ano em diferentes bairros da cidade para orientar moradores e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
 
Durante as visitas, os agentes de combate às endemias conversaram com os moradores, explicaram medidas preventivas e verificaram locais que podem acumular água parada. O coordenador de Endemias da Secretaria de Saúde, Alef Souza, destacou a importância da mobilização comunitária para conter o avanço das doenças. “Os agentes estão realizando visitas nos mais de 1.400 apartamentos do residencial. Nosso objetivo é prevenir as arboviroses, orientando a população sobre como eliminar possíveis criadouros”, afirmou.
 
Ainda de acordo com Alef, esta é a primeira vez que o Centro de Endemias realiza o trabalho no Nico Baracat desde a inauguração do conjunto habitacional. “Pedimos que os moradores recebam bem a equipe e sigam as instruções, porque estamos falando de doenças que podem levar à morte ou deixar sequelas graves. É um momento importante, porque muitos moradores ainda não receberam esse tipo de orientação. Queremos que todos compreendam que cada atitude faz diferença. A prevenção começa dentro de casa”, completou.
 
A agente de Combate às Endemias, Ilza Mussa, reforçou a necessidade de atenção aos detalhes do dia a dia que favorecem a proliferação do mosquito. “Estamos orientando as famílias sobre cuidados dentro das residências, como verificar ralos, bandejas de geladeira, climatizadores e vasos de plantas. Pequenas quantidades de água acumulada já são suficientes para o mosquito se reproduzir. Queremos que cada morador se torne um agente de transformação e cuidado dentro da própria casa”, explicou.
 
Ilza também destacou que o envolvimento da comunidade é essencial para que as ações de combate sejam eficazes. “Quando o morador elimina focos e ajuda a fiscalizar o ambiente, ele protege a si mesmo e aos vizinhos. Se conseguirmos eliminar o mosquito, reduziremos drasticamente o número de casos e salvaremos vidas”, reforçou.
 
A síndica do residencial, Simone Dal Pont, ressaltou a importância do trabalho realizado pela prefeitura e do apoio dos moradores. “É fundamental que todos colaborem. Já tivemos casos de dengue e chikungunya entre os moradores. Às vezes, o foco está dentro do próprio apartamento e a pessoa nem percebe. Um ralo esquecido, um pratinho de flor, tudo isso pode ser um risco. Por isso, estamos recebendo a equipe com satisfação, para que vejam o que precisa ser corrigido também nas áreas internas”, comentou.
 
A moradora Helena Rodrigues relatou que contraiu dengue recentemente e reforçou o alerta sobre o risco dentro dos apartamentos. “Peguei dengue dentro de casa e passei muito mal. Tive dor nos olhos, na nuca e não conseguia comer. Eu troco a água da minha cachorrinha todos os dias, mas se outras pessoas não fizerem o mesmo, o mosquito volta. É importante que cada um faça sua parte, porque a dengue mata”, afirmou.
 
Para evitar a reprodução do Aedes aegypti, o Centro de Endemias orienta que toda a população de Sinop mantenha caixas d’água sempre bem tampadas, descarte o lixo corretamente, limpe calhas e ralos semanalmente, elimine pratos sob vasos de plantas e guarde garrafas e baldes com a boca virada para baixo. Também é fundamental trocar a água dos animais diariamente e verificar locais escondidos que possam acumular água após as chuvas.
 
As visitas domiciliares da equipe de Endemias continuam no Residencial Nico Baracat até a tarde desta quinta-feira (13). A população pode entrar em contato com o Centro de Endemias para esclarecer dúvidas ou denunciar focos do mosquito pelo número (66) 99994-8559.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Parque Natural Florestal será aberto dia 19; veja como funcionará a visitação

Published

2 horas atrás

on

12/11/2025

By

O Parque Natural Municipal Florestal de Sinop será reaberto na próxima quarta-feira, dia 19 de novembro, em novo formato. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na manhã de hoje (12). O novo formato contemplará educação ambiental, visitação, turismo de contemplação nacional e internacional, e, expedições científicas – característica de uma área da carategoria “Parque Natural Municipal”, bem como visita pública de convívio.
 
O local estará aberto das 8h às 17h, sem interrupção para almoço, nas sextas, sábados e domingos para população geral. Nas segundas-feiras será mantido fechado para limpeza e pequenas manutenções internas. Nas terças, quartas e quintas-feiras estará disponível, exclusivamente, para visitas agendadas previamente para educação ambiental (escolas e grupos específicos), grupos turísticos e expedições científicas de contemplação e catalogação. Os agendamentos deverão ser feitos por meio do aplicativo de mensagem whatsapp (66) 9.9651-2891.
 
O secretário da pasta, Klayton Gonçalves, explica que o novo formato é para atender os pesquisadores, fotógrafos ambientais, roteiros educativos com alunos e trilhas acessíveis com uso de caderias alfíbias de rodas, que precisam de um espaço esvaziado, silencioso, para registro e contemplação das diversas espécies de animais existentes na unidade de conservação.
 
“Essa é uma área de preservação ambiental intocável. Ela tem uma categoria na qual precisa ter algumas regras. E essa é uma área que é contemplada não só por nós moradores, não só pelos visitantes daqui, mas são pesquisadores do país todo e do mundo todo que aqui visitam. Nós temos uma grande preciosidade em nossas mãos e nós precisamos preservá-la”, explicou ele.
 
O Parque Florestal é um patrimônio natural da cidade de Sinop, símbolo de conservação, ciência e convivência harmônica com o meio ambiente. Paulinho Abreu, vice-prefeito, explica que a organização do novo formato de funcionamento foi uma cobrança da Prefeitura para que a unidade estivesse dentro da legislação municipal (Lei 2067/2014).
 
“É uma nova forma de funcionamento, a gente gostaria de orientar a população que siga as regras e orientações. Foi uma cobrança da Prefeitura para que o parque voltasse a funcionar da forma correta e agora isso vai estar acontecendo a partir do dia 19. É importante para a população saber os dias para que possa estar se organizando para visitar o parque. Vamos repetir, na terça, quarta e quinta será para a educação ambiental e agendamentos de visitações, e, entre sexta-feira e domingo, para o público em geral. É importante orientar a população, também, não vai ser permitido a entrada com alimentos devido aos animais que tem já a sua alimentação natural aqui no parque, então é importante que todos sigam a orientação para que não tenham problemas novamente com os nossos animais”, comentou Paulinho.
 
A professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), doutora Elaine Dione, responsável pela equipe técnica de cuidados e supervisão da fauna do Parque Natural Municipal Florestal, explica que a alimentação dos animais da unidade com comidas domésticas trazem dois riscos à população, a transmissão mútua de doenças por conta da domesticação, e a mudança comportamental dos animais que são silvestres.
 
“Recentemente a gente teve morte de primatas aqui no entorno do parque e foi essa aproximação, que propiciou esse tipo de situação. Nesse caso a gente teve um impacto para a população silvestre, mas a gente também poderia ter uma situação de risco para a própria população humana. Então por isso que é importante compreender que essas doenças que acontecem com a gente, que a gente nem sabe que tem e para eles são fatais, e também doenças que não se manifestam neles, mas eles são reservatórios e eles podem trazer impacto significativo para a população humana. Por isso que é importante a gente respeitar essa determinação, que é uma regulamentação do parque”, esclareceu.
 
Na portaria de entrada, haverá, a partir da reabertura fiscais que farão a conferência das bolsas e demais pertences, para evitar que qualquer tipo de animais e rações, sejam introduzidas à reserva.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Roneir Corrêa

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

