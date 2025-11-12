CIDADES
Previ Sinop discute Política de Investimento de 2026
O encontro teve como objetivo definir limites, estratégias e objetivos, além de prever o acompanhamento constante da carteira e relatórios periódicos de resultados do Instituto de Previdência de Sinop.
Para o consultor de Investimentos, Igor Garcia, “nosso compromisso é garantir que o PREVISINOP mantenha uma gestão responsável e transparente dos recursos previdenciários. A Política de Investimentos para 2026 foi construída com base em critérios técnicos, observando o equilíbrio entre segurança, rentabilidade e liquidez. O objetivo é assegurar a sustentabilidade do Instituto a longo prazo, protegendo os direitos dos segurados e fortalecendo a confiança de todos os servidores municipais em seu sistema de previdência.”
A Política de Investimentos é um instrumento essencial para o bom funcionamento do regime próprio de previdência. Ela estabelece diretrizes claras para a aplicação dos recursos, define metas e limites de risco e orienta as decisões de gestão de forma estratégica e transparente. Por meio dela, o PREVISINOP reafirma seu compromisso com a responsabilidade fiscal e a segurança financeira dos servidores, garantindo que cada decisão de investimento contribua para a solidez e a sustentabilidade do Instituto.

Prefeitura de Sinop realiza visitas domiciliares no Residencial Nico Baracat para combater arboviroses
Durante as visitas, os agentes de combate às endemias conversaram com os moradores, explicaram medidas preventivas e verificaram locais que podem acumular água parada. O coordenador de Endemias da Secretaria de Saúde, Alef Souza, destacou a importância da mobilização comunitária para conter o avanço das doenças. “Os agentes estão realizando visitas nos mais de 1.400 apartamentos do residencial. Nosso objetivo é prevenir as arboviroses, orientando a população sobre como eliminar possíveis criadouros”, afirmou.
Ainda de acordo com Alef, esta é a primeira vez que o Centro de Endemias realiza o trabalho no Nico Baracat desde a inauguração do conjunto habitacional. “Pedimos que os moradores recebam bem a equipe e sigam as instruções, porque estamos falando de doenças que podem levar à morte ou deixar sequelas graves. É um momento importante, porque muitos moradores ainda não receberam esse tipo de orientação. Queremos que todos compreendam que cada atitude faz diferença. A prevenção começa dentro de casa”, completou.
A agente de Combate às Endemias, Ilza Mussa, reforçou a necessidade de atenção aos detalhes do dia a dia que favorecem a proliferação do mosquito. “Estamos orientando as famílias sobre cuidados dentro das residências, como verificar ralos, bandejas de geladeira, climatizadores e vasos de plantas. Pequenas quantidades de água acumulada já são suficientes para o mosquito se reproduzir. Queremos que cada morador se torne um agente de transformação e cuidado dentro da própria casa”, explicou.
Ilza também destacou que o envolvimento da comunidade é essencial para que as ações de combate sejam eficazes. “Quando o morador elimina focos e ajuda a fiscalizar o ambiente, ele protege a si mesmo e aos vizinhos. Se conseguirmos eliminar o mosquito, reduziremos drasticamente o número de casos e salvaremos vidas”, reforçou.
A síndica do residencial, Simone Dal Pont, ressaltou a importância do trabalho realizado pela prefeitura e do apoio dos moradores. “É fundamental que todos colaborem. Já tivemos casos de dengue e chikungunya entre os moradores. Às vezes, o foco está dentro do próprio apartamento e a pessoa nem percebe. Um ralo esquecido, um pratinho de flor, tudo isso pode ser um risco. Por isso, estamos recebendo a equipe com satisfação, para que vejam o que precisa ser corrigido também nas áreas internas”, comentou.
A moradora Helena Rodrigues relatou que contraiu dengue recentemente e reforçou o alerta sobre o risco dentro dos apartamentos. “Peguei dengue dentro de casa e passei muito mal. Tive dor nos olhos, na nuca e não conseguia comer. Eu troco a água da minha cachorrinha todos os dias, mas se outras pessoas não fizerem o mesmo, o mosquito volta. É importante que cada um faça sua parte, porque a dengue mata”, afirmou.
Para evitar a reprodução do Aedes aegypti, o Centro de Endemias orienta que toda a população de Sinop mantenha caixas d’água sempre bem tampadas, descarte o lixo corretamente, limpe calhas e ralos semanalmente, elimine pratos sob vasos de plantas e guarde garrafas e baldes com a boca virada para baixo. Também é fundamental trocar a água dos animais diariamente e verificar locais escondidos que possam acumular água após as chuvas.
As visitas domiciliares da equipe de Endemias continuam no Residencial Nico Baracat até a tarde desta quinta-feira (13). A população pode entrar em contato com o Centro de Endemias para esclarecer dúvidas ou denunciar focos do mosquito pelo número (66) 99994-8559.

Parque Natural Florestal será aberto dia 19; veja como funcionará a visitação
O local estará aberto das 8h às 17h, sem interrupção para almoço, nas sextas, sábados e domingos para população geral. Nas segundas-feiras será mantido fechado para limpeza e pequenas manutenções internas. Nas terças, quartas e quintas-feiras estará disponível, exclusivamente, para visitas agendadas previamente para educação ambiental (escolas e grupos específicos), grupos turísticos e expedições científicas de contemplação e catalogação. Os agendamentos deverão ser feitos por meio do aplicativo de mensagem whatsapp (66) 9.9651-2891.
O secretário da pasta, Klayton Gonçalves, explica que o novo formato é para atender os pesquisadores, fotógrafos ambientais, roteiros educativos com alunos e trilhas acessíveis com uso de caderias alfíbias de rodas, que precisam de um espaço esvaziado, silencioso, para registro e contemplação das diversas espécies de animais existentes na unidade de conservação.
“Essa é uma área de preservação ambiental intocável. Ela tem uma categoria na qual precisa ter algumas regras. E essa é uma área que é contemplada não só por nós moradores, não só pelos visitantes daqui, mas são pesquisadores do país todo e do mundo todo que aqui visitam. Nós temos uma grande preciosidade em nossas mãos e nós precisamos preservá-la”, explicou ele.
O Parque Florestal é um patrimônio natural da cidade de Sinop, símbolo de conservação, ciência e convivência harmônica com o meio ambiente. Paulinho Abreu, vice-prefeito, explica que a organização do novo formato de funcionamento foi uma cobrança da Prefeitura para que a unidade estivesse dentro da legislação municipal (Lei 2067/2014).
“É uma nova forma de funcionamento, a gente gostaria de orientar a população que siga as regras e orientações. Foi uma cobrança da Prefeitura para que o parque voltasse a funcionar da forma correta e agora isso vai estar acontecendo a partir do dia 19. É importante para a população saber os dias para que possa estar se organizando para visitar o parque. Vamos repetir, na terça, quarta e quinta será para a educação ambiental e agendamentos de visitações, e, entre sexta-feira e domingo, para o público em geral. É importante orientar a população, também, não vai ser permitido a entrada com alimentos devido aos animais que tem já a sua alimentação natural aqui no parque, então é importante que todos sigam a orientação para que não tenham problemas novamente com os nossos animais”, comentou Paulinho.
A professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), doutora Elaine Dione, responsável pela equipe técnica de cuidados e supervisão da fauna do Parque Natural Municipal Florestal, explica que a alimentação dos animais da unidade com comidas domésticas trazem dois riscos à população, a transmissão mútua de doenças por conta da domesticação, e a mudança comportamental dos animais que são silvestres.
“Recentemente a gente teve morte de primatas aqui no entorno do parque e foi essa aproximação, que propiciou esse tipo de situação. Nesse caso a gente teve um impacto para a população silvestre, mas a gente também poderia ter uma situação de risco para a própria população humana. Então por isso que é importante compreender que essas doenças que acontecem com a gente, que a gente nem sabe que tem e para eles são fatais, e também doenças que não se manifestam neles, mas eles são reservatórios e eles podem trazer impacto significativo para a população humana. Por isso que é importante a gente respeitar essa determinação, que é uma regulamentação do parque”, esclareceu.
Na portaria de entrada, haverá, a partir da reabertura fiscais que farão a conferência das bolsas e demais pertences, para evitar que qualquer tipo de animais e rações, sejam introduzidas à reserva.

