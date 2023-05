PreviSinop participa de Workshop de Investimentos em São Paulo

Representantes do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop (PreviSinop), participam nesta semana do Workshop de Investimento “In Loco” idealizado pela Associação das Previdências de Estados e Municípios Matogrossenses (APREMAT). O evento está sendo realizado no estado de São Paulo e teve início na manhã de segunda-feira (08) e vai até quarta-feira (10). O objetivo é proporcionar uma imersão aos gestores e membros de comitê de investimentos dos RPPS associados. Entre as dinâmicas oferecidas estão, visita de intercâmbio de conhecimento em RPPS de referência na gestão de ativos previdenciários nas principais instituições financeiras de grande, médio e menor porte autarquias atuantes no segmento previdenciário do servidor público, sendo: administradoras, gestoras, agente autônomo e custodiantes.

Para a superintendente executiva previdenciária Daniela Sevignani, o diferencial de um RPPS requer aprimoramento em uma gama diversificada de conhecimento para atender com excelência às demandas da autarquia. “Gerir ativos previdenciários requer dedicação exaustiva e esse roteiro de imersão proposto pela APREMAT vem de encontro com a nossa necessidade para esse mercado financeiro tão peculiar. Cuidar e gerir bem o dinheiro do aposentado e pensionista do PreviSinop é um dos nossos maiores objetivos, por isso estamos aqui em São Paulo, onde a roda gira, estamos experienciando cenários que nos darão segurança de atuação, isso é muito importante. Para este assunto a capacitação deve ser contínua”.

O gestor de investimentos Danilo Macri Mont, avalia positivamente a participação da instituição sinopense e ressalta o quanto isso vai colaborar na prática da atuação do órgão. “É sempre uma experiência enriquecedora trocar informações com outros RPPS’s, ainda mais sendo o IPREJUN que já tem o nível IV do Pró Gestão, para identificar ações que possam ser adicionadas aos controles dos recursos e melhorar ainda mais o ‘compliance’ sobre os investimentos do PreviSinop. Além disso, visitar as instituições que fazem gestão dos fundos de investimentos, ajuda entender realmente como os recursos são aplicados e quais as políticas para a escolha dos ativos que compõe esse fundo, no que ajudará no momento da análise e se esse fundo é interessante para a carteira do PreviSinop”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT