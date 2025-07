Previvag apresenta avanços em governança, estrutura e valorização dos servidores

Mestra em Enfermagem e com ampla experiência na área, Alessandra Carreira abordará aspectos técnicos e estratégicos de enfrentamento como parte da programação do ‘Julho Amarelo’

A gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, Alessandra Carreira, foi convidada para ministrar a webpalestra “Entendendo as Hepatites Virais: Saúde Pública, Prevenção e Direitos do Cidadão”, em um evento virtual promovido pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, em parceria com o Núcleo Psicossocial Forense (NUPS).

O encontro será realizado no dia 29 deste mês, às 14h (horário local), com transmissão online e emissão de certificado para os participantes. A ação reforça como a tecnologia pode ser uma grande aliada na disseminação do conhecimento e na promoção da saúde pública.

Mestra em Enfermagem e com ampla experiência na área, Alessandra abordará aspectos técnicos e estratégicos do enfrentamento às hepatites virais, enfatizando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da garantia dos direitos dos cidadãos.

A iniciativa integra as ações do Julho Amarelo – campanha nacional de combate às hepatites virais – e evidencia o compromisso interinstitucional com a saúde, a cidadania e a educação continuada.

Quem quiser participar do evento, é só se inscrever no link abaixo. A inscrição é gratuita.

CLIQUE PARA PARTICIPAR:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA3ZjFmYTMtYmJjYS00NDdmLTkyZTItYWI0MjFlMTFiMzM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%223366d9fd-5145-433b-9a81-903e21680b8e%22%7d

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT