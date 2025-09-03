Previvag cumpre requisitos e recebe Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS Pró-Gestão

“Esta certificação mostra que estamos no caminho certo, pois estamos realizando uma gestão estável e eficaz no cumprimento das obrigações legais e previdenciárias”

O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Previvag) recebeu a Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social nível I. O certificado é válido até 29 de agosto de 2028.

A certificação é concedida por entidades externas credenciadas, após um processo de auditoria que avalia a conformidade com padrões de qualidade definidos em diversas dimensões, como controles internos, governança corporativa e educação previdenciária.

Conforme a presidente do Previvag, Sumaia Leite, o Município cumpriu 18 itens importantes como: protocolo, controle social, prazo de entrega e até a publicação da concessão de benefícios. A vistoria foi feita pelo Ministério da Previdência Social.

“Esta certificação mostra que estamos no caminho certo, pois estamos realizando uma gestão estável e eficaz no cumprimento das obrigações legais e previdenciárias”, conta Sumaia.

“A certificação representa um marco importante não só para Prefeitura de Várzea Grande, mas, principalmente, para a vida dos segurados e beneficiários municipais. Esse reconhecimento atesta a excelência na governança, na transparência e na gestão responsável dos recursos previdenciários, garantindo mais segurança e credibilidade à instituição”, finaliza a presidente do Previvag.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT