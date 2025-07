Previvag promove curso e reforça compromisso com transparência na gestão pública

Delegação de Várzea Grande conquistou o podium em diversas modalidades e contabiliza ouro, prata e bronze nesta edição

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), não mede esforços para investir no desporto estudantil da cidade, e entregar aos atletas a estrutura necessária para garantir o melhor desempenho possível e gerar resultados significativos nos certames das competições estaduais.

A delegação várzea-grandense obteve quatro títulos nas categorias individuais dos Jogos Escolares/Estudantis 2025, disputados no Município. As modalidades campeãs foram atletismo e wrestling (luta livre), conquistando um total de quatro medalhas de ouro, além do karatê que ficou em terceiro lugar com duas medalhas de bronze.

Foram disputados nesta etapa – de 18 a 20 de julho em Várzea Grande – nove modalidades individuais entre elas, atletismo, ginástica rítmica e artística, natação, taekwondo, wrestling, karatê e tiro com arco.

Além do ouro, o atletismo várzea-grandense, coordenado pelo professor Gilson Cassemiro, conseguiu quatro medalhas de prata e cinco de bronze. As modalidades medalhistas foram: salto em distância, 80 metros rasos, pentatlo, 200 e 400 metros rasos, arremesso de peso, arremesso de disco, arremesso de martelo e 110 metros com barreiras.

INVESTIMENTOS – A Prefeitura e a SMECEL, entregou no primeiro semestre um micro-ônibus para o transporte de atletas várzea-grandenses, com 42 lugares, além de uniformes completos, para jogos, passeio e agasalho. A atual gestão, por meio da Superintendência de Esporte e Lazer, também incentiva a prática esportiva entre crianças, adolescentes, como também outras atividades para adultos e terceira idade e paratletas, por meio do Programa VG Mais Esporte e Lazer, que está presente em mais de 30 bairros da cidade.

COMEÇOU – Lucas do Rio Verde é a sede da competição nesta nova etapa – de 24 a 27 de julho – quando está sendo realizada a segunda parte da etapa estadual de modalidades individuais dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses. Desta vez, o evento esportivo abrange provas de badminton, ciclismo, judô, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Até domingo (27), cerca de 1.400 estudantes, de 12 a 17 anos, disputam os títulos de campeões mato-grossenses em suas modalidades. Atletas de 12 a 14 anos (Categoria B) competem nos Jogos Escolares e, os de 15 a 17 anos (Categoria A), nos Jogos Estudantis de Seleções. A delegação de Várzea Grande vai competir nas seis modalidades esportivas.

As delegações municipais são de: Araputanga, Água Boa, Alta Floresta, Apiacás, Alto Araguaia, Aripuanã, Barra do Garças, Claudia, Cuiabá, Cáceres, Campo Verde, Colniza, Confresa, Campo Novo do Parecis, Colíder, Diamantino, Guarantã do Norte, Guiratinga, Juruena, Jaciara, Juara, Juína, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Matupá, Marcelândia, Nova Mutum, Nova Bandeirantes, Nova Marilândia, Nova Monte Verde, Nova Olímpia, Nova Guarita, Novo Mundo, Pontes e Lacerda, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Pedra Preta, Querência, Rondonópolis, Sapezal, São José dos Quatro Marcos, Sinop, Sorriso, Santa Rita do Trivelato, Santa Carmem, Tesouro, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tangará da Serra, Vera e Várzea Grande.

Os locais onde ocorreram a disputa das modalidades são: badminton, vôlei de praia e ciclismo no Ginásio Pimpão, judô no Ginásio Rio Verde, tênis de mesa Ginásio Didé Martin e xadrez no Ginásio Ernesto Zortéa.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT