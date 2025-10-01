PRF apreende 176 kg de cocaína em compartimento oculto de caminhão na BR-364 em Rondonópolis (MT)

Na madrugada desta quarta-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas durante fiscalização no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT).

Um caminhão Volvo/FH 460, tracionando um semirreboque, foi abordado e, durante a verificação da documentação da carga, os policiais desconfiaram das respostas imprecisas do condutor sobre o itinerário. Diante do contexto da abordagem, foi empregado o cão de detecção de entorpecentes K9 Zion, que indicou a presença de ilícitos na parte traseira da cabine do veículo.

Na vistoria avançada, os policiais localizaram um compartimento oculto que escondia 163 tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína. O material, submetido a teste preliminar, totalizou aproximadamente 176 kg a pesagem oficial será realizada pela Politec-MT.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e, junto com o veículo e a droga, foi encaminhado para a Polícia Civil de Rondonópolis (MT) pelos crimes previstos na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).

A ação reforça o papel essencial da PRF no combate ao narcotráfico e na proteção da sociedade. Com inteligência policial, fiscalização qualificada e o apoio decisivo de cães de detecção, como o K9 Zion, a instituição segue firme no compromisso de garantir rodovias mais seguras e preservar vidas.

Fonte: PRF – MT