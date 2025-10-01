SEGURANÇA
PRF apreende 176 kg de cocaína em compartimento oculto de caminhão na BR-364 em Rondonópolis (MT)
Na madrugada desta quarta-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas durante fiscalização no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT).
Um caminhão Volvo/FH 460, tracionando um semirreboque, foi abordado e, durante a verificação da documentação da carga, os policiais desconfiaram das respostas imprecisas do condutor sobre o itinerário. Diante do contexto da abordagem, foi empregado o cão de detecção de entorpecentes K9 Zion, que indicou a presença de ilícitos na parte traseira da cabine do veículo.
Na vistoria avançada, os policiais localizaram um compartimento oculto que escondia 163 tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína. O material, submetido a teste preliminar, totalizou aproximadamente 176 kg a pesagem oficial será realizada pela Politec-MT.
O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e, junto com o veículo e a droga, foi encaminhado para a Polícia Civil de Rondonópolis (MT) pelos crimes previstos na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).
A ação reforça o papel essencial da PRF no combate ao narcotráfico e na proteção da sociedade. Com inteligência policial, fiscalização qualificada e o apoio decisivo de cães de detecção, como o K9 Zion, a instituição segue firme no compromisso de garantir rodovias mais seguras e preservar vidas.
Fonte: PRF – MT
Polícia Militar prende dono de bar por tráfico de drogas no bairro Pedra 90
Policiais militares do 24º Batalhão apreenderam, na noite desta terça-feira (30.9), 32 porções de substância análoga à cocaína, um frasco de “loló” e prenderam um jovem de 19 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. As equipes encontraram alguns entorpecentes escondidos na roupa íntima do suspeito.
As equipes realizavam o patrulhamento ostensivo pela região, quando flagraram dois homens em atitude suspeita, em frente a um bar. Com a aproximação dos militares, eles saíram em direções opostas, tentando fugir da abordagem.
Um dos suspeitos entrou no estabelecimento comercial e, durante a tentativa de fuga, jogou uma sacola embaixo de uma mesa de sinuca. Ele foi detido em seguida.
Após a abordagem, as equipes identificaram que havia diversas porções de cocaína. Durante a revista, os militares encontraram algumas porções do mesmo entorpecente, escondidas na roupa íntima do suspeito.
À PM, ele confessou ser o proprietário dos ilícitos e do bar. Os policiais militares também encontraram, sobre um balcão, uma garrafa de vidro contendo um líquido transparente, com forte odor semelhante a solvente.
Ao ser indagado, o suspeito informou tratar-se de uma substância entorpecente do tipo inalante, conhecida como “loló”. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
PRF apreende droga em ônibus interestadual com apoio de cão farejador
Na tarde desta terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu entorpecentes durante fiscalização em frente à Unidade Operacional de Rondonópolis (MT), no km 211 da BR-364.
O veículo de transporte coletivo fazia a linha Aripuanã (MT) x Brasília (DF). Durante a vistoria no compartimento de bagagens, o cão farejador K9 Zion indicou a presença de ilícitos em uma das malas. Ao abrir o volume, os policiais confirmaram a existência de aproximadamente 5,7 kg de substância análoga a skunk.
Por meio do ticket de bagagem, a equipe identificou o passageiro responsável pela mala, que ocupava a poltrona 34. Ele informou ter recebido o entorpecente em Rio Branco (AC) e que levaria a droga até Fortaleza (CE), onde seria remunerado pelo transporte.
Diante dos fatos, o passageiro foi detido, ileso, e encaminhado juntamente com o material apreendido à Polícia Civil de Rondonópolis para os procedimentos legais cabíveis.
A ocorrência reforça a importância do trabalho da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, utilizando tecnologia, inteligência policial e o apoio fundamental de cães de detecção como Zion, que seguem contribuindo para mais segurança nas estradas e proteção à sociedade.
Fonte: PRF – MT
