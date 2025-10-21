SEGURANÇA
PRF apreende 20 tabletes de maconha em ônibus interestadual na BR-364 em Cuiabá (MT)
Na tarde de 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), por volta das 15h45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Grupo de Operações com Cães (GOC), realizou uma apreensão de entorpecentes durante fiscalização no km 387 da BR-364, em Cuiabá (MT).
Durante abordagem a um ônibus interestadual que fazia a linha Cuiabá (MT) x Goiânia (GO), os cães farejadores Anubis e Lady sinalizaram para duas malas no compartimento externo. Após a fiscalização, os policiais identificaram a passageira responsável pelas bagagens, que admitiu transportar drogas. Nas malas foram encontrados 20 tabletes com características de maconha. Ela informou que saiu de Rio Branco (AC) com destino a Goiânia (GO) e que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.
A passageira e os entorpecentes foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Cuiabá para os procedimentos legais cabíveis.
Fonte: PRF – MT
Polícia Civil prende homem por ameaçar, agredir e perseguir a ex-companheira
Um homem investigado por reiteradas ameaças e perseguição contra a ex-companheira foi preso pela Polícia Civil, na tarde de segunda-feira (20.10), em Cuiabá. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, para cumprimento de mandado judicial.
O investigado, de 30 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, pelo crime de descumprimento de diversas medidas protetivas.
Conforme apurado pela DEDM de Cuiabá, mesmo após sucessivas determinações judiciais, o suspeito continuava invadindo a residência da vítima, fazendo ameaças e agredindo a ex-mulher.
Diante dos fatos e do concreto risco à vida da vítima, a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão preventiva do agressor, que foi prontamente deferido pelo Poder Judiciário.
Com a ordem judicial, os policiais civis efetuaram a prisão do suspeito no bairro Coxipó da Ponte. Em seguida ele foi conduzido para as providências cabíveis, e apresentado para audiência de custódia ficando à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende três faccionados suspeitos por homicídio e apreende submetralhadora e revólver
Equipes do 6º Comando Regional da Polícia Militar prenderam três homens faccionados suspeitos de participação no homicídio que vitimou Anderson Aparecido da Silva, de 43 anos, morto com requintes de crueldade, na noite desta segunda-feira (20.10), em Cáceres. Na ação, foram apreendidas uma submetralhadora, um revólver e munições.
A dupla foi localizada após a PM receber denúncias sobre dois homens que estavam sob posse de arma de fogo, na cidade de Cáceres. Os policiais se deslocaram ao endereço informado e encontraram os dois homens entrando em um veículo Voyage branco, que rapidamente foram abordados.
Nada de ilícito foi encontrado nas revistas feitas. Já o motorista do carro afirmou que teria recebido uma quantia para levar os dois homens até Cuiabá e que recebeu o valor por meio de uma transferência via pix, em nome de um terceiro homem.
Diante da suspeita, o motorista foi liberado e a PM retornou até a residência com os dois homens. Os militares fizeram buscas no local e encontraram uma submetralhadora, um coldre, uma capa balística, um coturno e uma máscara.
Um dos suspeitos afirmou que teria deixado uma arma de fogo em um segundo endereço, para onde os policiais deslocaram e encontraram o revólver de calibre .38 carregado com seis munições. Em depoimento, a dupla afirmou que residia em Cuiabá e que seria integrante de uma facção criminosa. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia para registro da ocorrência.
Ao chegarem com a dupla na delegacia, as forças policiais receberam novas informações de que os homens detidos teriam participado de um homicídio ocorrido momentos antes. Segundo os dados coletados pelas forças policiais, os criminosos marcaram um encontro com a vítima, que é membro de uma facção rival, para a compra de drogas.
No local marcado, Anderson foi sequestrado pelos criminosos e levado até uma residência, onde foi morto com requintes de crueldade, com partes de seu corpo esquartejadas pelos faccionados. As equipes policiais foram ao endereço do crime e confirmaram os fatos, localizando os restos mortais da vítima.
Ainda foi identificado que um veículo Uno teria participado do crime. Os policiais verificaram que o carro estava em direção a cidade de Porto Estrela e acionou a PM da cidade, que fez diligências e localizou o carro, ocupado por um homem. Na abordagem, o suspeito confessou o crime e confirmou todas as informações levantadas pela PM.
Diante dos fatos, os três faccionados receberam voz de prisão em flagrante. Sendo dois deles conduzidos para a delegacia de Cáceres, com o armamento apreendido, e o terceiro suspeito encaminhado para a delegacia de Barra do Bugres para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
