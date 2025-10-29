PRF apreende 5.720 maços de cigarros sem nota fiscal em Primavera do Leste (MT)

Na tarde de 28 de outubro de 2025, por volta das 18h34, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão durante fiscalização de trânsito no km 290 da BR-070, em Primavera do Leste (MT).

Durante a inspeção, os policiais visualizaram caixas de papelão sobre o leito do veículo. Ao solicitar a documentação fiscal da carga, o condutor informou não possuí-la. Na conferência, foi constatado o transporte de 5.720 maços de cigarros e 5 caixas de carvão vegetal, em desacordo com a legislação vigente.

As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) para os procedimentos fiscais cabíveis.

Fonte: PRF – MT