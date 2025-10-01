Na tarde desta terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu entorpecentes durante fiscalização em frente à Unidade Operacional de Rondonópolis (MT), no km 211 da BR-364.

O veículo de transporte coletivo fazia a linha Aripuanã (MT) x Brasília (DF). Durante a vistoria no compartimento de bagagens, o cão farejador K9 Zion indicou a presença de ilícitos em uma das malas. Ao abrir o volume, os policiais confirmaram a existência de aproximadamente 5,7 kg de substância análoga a skunk.

Por meio do ticket de bagagem, a equipe identificou o passageiro responsável pela mala, que ocupava a poltrona 34. Ele informou ter recebido o entorpecente em Rio Branco (AC) e que levaria a droga até Fortaleza (CE), onde seria remunerado pelo transporte.

Diante dos fatos, o passageiro foi detido, ileso, e encaminhado juntamente com o material apreendido à Polícia Civil de Rondonópolis para os procedimentos legais cabíveis.

A ocorrência reforça a importância do trabalho da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, utilizando tecnologia, inteligência policial e o apoio fundamental de cães de detecção como Zion, que seguem contribuindo para mais segurança nas estradas e proteção à sociedade.

Fonte: PRF – MT