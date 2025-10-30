PRF apreende duas carretas com madeira irregular durante fiscalizações no Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste mês de outubro, duas apreensões de carretas que transportavam madeira de origem ilegal em rodovias de Mato Grosso. As ações integram o esforço permanente da instituição no combate aos crimes ambientais e na preservação dos recursos florestais brasileiros.

A primeira ocorrência foi registrada no dia 15 de outubro, quando uma equipe da PRF abordou um veículo de carga na MT-422, nas proximidades do município de Santa Carmem (MT). O caminhão transportava aproximadamente 58 m³ de madeira serrada, com documentação vencida e parte do material identificado como da espécie Bertholletia excelsa (castanheira), cuja extração e comercialização são proibidas por lei. A carga seguia de Itaituba (PA) com destino a Araraquara (SP).

A segunda apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), durante patrulhamento na BR-163, em Sorriso (MT). Na ocasião, o condutor informou não possuir a documentação florestal obrigatória, alegando que receberia os papéis posteriormente de um terceiro não identificado.

Diante das irregularidades, foram lavrados os registros policiais por crime ambiental, e as cargas foram apreendidas e colocadas à disposição do Ministério Público Estadual, do Poder Judiciário e dos órgãos ambientais competentes para as devidas providências.

A PRF reafirma seu papel essencial na defesa do meio ambiente e na fiscalização do transporte de produtos de origem florestal, atuando de forma integrada com outras instituições para garantir a segurança viária e o desenvolvimento sustentável nas rodovias federais.

Fonte: PRF – MT