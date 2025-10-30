SEGURANÇA
PRF apreende duas carretas com madeira irregular durante fiscalizações no Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste mês de outubro, duas apreensões de carretas que transportavam madeira de origem ilegal em rodovias de Mato Grosso. As ações integram o esforço permanente da instituição no combate aos crimes ambientais e na preservação dos recursos florestais brasileiros.
A primeira ocorrência foi registrada no dia 15 de outubro, quando uma equipe da PRF abordou um veículo de carga na MT-422, nas proximidades do município de Santa Carmem (MT). O caminhão transportava aproximadamente 58 m³ de madeira serrada, com documentação vencida e parte do material identificado como da espécie Bertholletia excelsa (castanheira), cuja extração e comercialização são proibidas por lei. A carga seguia de Itaituba (PA) com destino a Araraquara (SP).
A segunda apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), durante patrulhamento na BR-163, em Sorriso (MT). Na ocasião, o condutor informou não possuir a documentação florestal obrigatória, alegando que receberia os papéis posteriormente de um terceiro não identificado.
Diante das irregularidades, foram lavrados os registros policiais por crime ambiental, e as cargas foram apreendidas e colocadas à disposição do Ministério Público Estadual, do Poder Judiciário e dos órgãos ambientais competentes para as devidas providências.
A PRF reafirma seu papel essencial na defesa do meio ambiente e na fiscalização do transporte de produtos de origem florestal, atuando de forma integrada com outras instituições para garantir a segurança viária e o desenvolvimento sustentável nas rodovias federais.
Fonte: PRF – MT
PRF apreende cocaína, arma de fogo e anfetaminas durante fiscalização em Primavera do Leste (MT)
Na tarde desta quarta-feira (29), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de drogas, arma de fogo e anfetaminas durante fiscalização no km 290 da BR-070, em Primavera do Leste (MT).
Os policiais abordaram um conjunto de veículos de carga que seguia pela rodovia e, durante a verificação documental, perceberam a presença de uma passageira no interior da cabine de um caminhão. A mulher possuía uma mala de viagem, onde foram localizados 12 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando 12,65 kg.
No decorrer da fiscalização, os policiais também encontraram, na posse do condutor do caminhão, um revólver calibre .38 com seis munições, além de nove comprimidos de anfetamina (rebite).
Diante dos fatos, o casal foi detido e encaminhado ileso à Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste (MT), juntamente com o entorpecente, o armamento e os veículos apreendidos.
A PRF reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas, o porte ilegal de armas e o uso de substâncias ilícitas nas rodovias federais, contribuindo diariamente para a redução da criminalidade e a segurança viária em todo o país.
Fonte: PRF – MT
Polícia Civil prende ladrão que furtou bicicleta, celular e dinheiro em casa de idosa
A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (29.10), um homem, de 25 anos, suspeito de pular o muro da casa de uma idosa, de 61 anos, e furtar um celular, uma bicicleta rosa, avaliada em R$ 800, e R$ 300 em espécie.
O muro da casa da vítima é alto e possui cacos de vidros, porém, não impediram a invasão do suspeito, que utilizou uma escada e tapetes para não se ferir.
Após receber a denúncia do caso, a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG) iniciou buscas pelo suspeito, que foi localizado com a bicicleta da vítima e com as mesmas roupas que utilizava na hora do furto (identificadas por imagens de câmeras de segurança).
Ele foi encontrado a caminho de um lugar conhecido por ser utilizado por usuários para o consumo de drogas. Questionado, o suspeito afirmou aos policiais civis que havia trocado o celular da vítima por entorpecentes, assim como o dinheiro furtado, mas se recusou a entregar o endereço do ponto de venda.
O suspeito já tem outras passagens criminais por furto, inclusive, foi preso no dia 15 de março deste ano por furto qualificado e havia sido colocado em liberdade no dia 17 deste mês.
O preso foi encaminhado para a Derf-VG, onde foi autuado em flagrante por furto.
Fonte: Policia Civil MT – MT
