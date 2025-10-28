PRF apreende mais de 160 kg de drogas durante fiscalização em Rondonópolis (MT)

Na manhã de 28 de outubro de 2025, por volta das 9h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de drogas durante fiscalização no km 206 da BR-364, em Rondonópolis (MT).

Durante a abordagem a uma combinação veicular parada no acostamento, os policiais identificaram contradições nas informações prestadas pelos dois ocupantes e conduziram o veículo à Unidade Operacional da PRF para uma fiscalização mais detalhada.

Com o apoio do cão farejador K9 Zion, foi detectada a presença de entorpecentes no semirreboque, sendo encontrados 151 tabletes de substância análoga à skunk, pesando cerca de 158 kg, e cinco volumes de haxixe, totalizando aproximadamente 3 kg. O condutor informou que levaria a droga de Cuiabá (MT) para Belo Horizonte (MG), onde receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

Os dois ocupantes foram encaminhados, juntamente com o veículo e o material apreendido, à Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (MT) para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF – MT