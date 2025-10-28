SEGURANÇA
PRF apreende mais de 160 kg de drogas durante fiscalização em Rondonópolis (MT)
Na manhã de 28 de outubro de 2025, por volta das 9h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de drogas durante fiscalização no km 206 da BR-364, em Rondonópolis (MT).
Durante a abordagem a uma combinação veicular parada no acostamento, os policiais identificaram contradições nas informações prestadas pelos dois ocupantes e conduziram o veículo à Unidade Operacional da PRF para uma fiscalização mais detalhada.
Com o apoio do cão farejador K9 Zion, foi detectada a presença de entorpecentes no semirreboque, sendo encontrados 151 tabletes de substância análoga à skunk, pesando cerca de 158 kg, e cinco volumes de haxixe, totalizando aproximadamente 3 kg. O condutor informou que levaria a droga de Cuiabá (MT) para Belo Horizonte (MG), onde receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.
Os dois ocupantes foram encaminhados, juntamente com o veículo e o material apreendido, à Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (MT) para os procedimentos legais cabíveis.
Fonte: PRF – MT
SEGURANÇA
Força Tática da PM e PRF apreendem 19 tabletes de pasta base de cocaína em Várzea Grande
Ação conjunta das Forças Táticas do 1º e 6º Comandos Regionais da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 19 tabletes de pasta base de cocaína, nesta terça-feira (28.10), em Várzea Grande. Na ação, um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas.
Por volta de 10h45, durante patrulhamento conjunto das forças de segurança, as equipes policiais seguiram até a um posto de gasolina, na rodovia dos Imigrantes, e realizaram abordagem a um Fiat Pálio branco, com suspeita de transporte de ilícitos.
Nas buscas ao carro, os policiais localizaram uma caixa térmica, no porta-malas, onde estavam os 19 tabletes de pasta base de cocaína. Os policiais verificaram ainda que as drogas estavam em meio a quantidades de café, para disfarçar o odor do entorpecente.
O suspeito motorista do carro foi identificado e recebeu voz de prisão em flagrante. Não foi informado por ele qual seria a origem ou destino do transporte das drogas.
O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências necessárias.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Homem é preso e adolescente apreendido pela PM após roubo à residência em Alta Floresta
Policiais militares do 8º Batalhão prenderam um homem, de 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, pelos crimes de roubo, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, na manhã desta terça-feira (28.10), em Alta Floresta. Os suspeitos foram presos em flagrante com duas armas de fogo, após tentarem fugir do local do crime.
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais do 8º BPM receberam denúncias sobre um roubo em andamento em uma residência, no bairro Setor E. No local, os militares foram recebidos por uma das vítimas que afirmou que ele e seus familiares haviam sido rendidos por dois homens armados.
As vítimas relataram ainda que os criminosos agiram de modo violento e agrediram uma adolescente com coronhadas na cabeça, causando grande lesão. Os familiares também disseram que os suspeitos fugiram pelo fundo da casa e levaram celulares de todos e objetos pessoais de valor.
A equipe do 8º BPM iniciou diligências nas redondezas da casa e prontamente encontraram os suspeitos fugindo em uma estrada, que passa pela parte de trás da residência. Rapidamente a dupla foi abordada e se rendeu. Com eles, foram localizados dois revólveres e uma corrente.
Os suspeitos não informaram a motivação do crime e disseram que haviam perdido os celulares roubados, durante a fuga.
Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Fonte: PM MT – MT
