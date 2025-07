PRF Apreende mais de 21 Kg de pasta base de cocaína e prende homem em Alto Garças/MT

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de drogas na BR-364, em Alto Garças, na tarde de ontem, 1º de julho de 2025. A ação resultou na prisão de um homem e na retirada de circulação de mais de 21 kg de pasta base de cocaína.

Por volta das 12h10, na altura do km 48.0 da BR-364, uma equipe da PRF abordou um veículo Fiat/Fiorino. O condutor, apresentou informações contraditórias, levantando a suspeita dos policiais.

Durante a vistoria, os agentes identificaram um compartimento suspeito no veículo, que não fazia parte do modelo original. Ao verificarem o local, os policiais encontraram 20 tabletes de uma substância com características de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 21,190 kg.

Diante do flagrante, o condutor do veículo recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele informou aos policiais que pegou a droga em São Miguel do Guaporé/RO e a levaria até Belo Horizonte/MG, onde entraria em contato com um terceiro para entregar a substância.

O homem preso, a droga e o veículo – foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil de Alto Garças para as providências cabíveis.

Fonte: PRF – MT