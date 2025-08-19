PRF apreende mais de 45 kg de pasta base de cocaína em Alto Garças (MT)

Equipes da Força Tática do 6º Comando Regional prenderam em flagrante uma mulher, de 20 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (18.8), em Cáceres. Com a suspeita, a PM apreendeu grande quantidade de pasta base de cocaína e maconha, porções de cocaína e R$ 1,5 mil em dinheiro proveniente do crime.

A Força Tática estava em patrulhamento pelo bairro Massabarro e recebeu informações da localização de uma residência que seria ponto de venda de drogas e suposto local onde teria ocorrido tentativas de homicídios entre membros de facção criminosa.

Os policiais seguiram até o endereço informado e flagraram a suspeita deixando o local em uma motocicleta, em alta velocidade. Diante da situação suspeita, os militares fizeram acompanhamento e abordaram a condutora da moto.

Com ela, foi localizada uma bolsa contendo a quantia de R$ 1,5 mil em dinheiro em diversas notas. Questionada pela PM, ela afirmou que estava fazendo o recolhimento de valores das vendas de drogas e que possuía entorpecentes guardados na casa, de onde havia saído com a motocicleta.

A equipe da Força Tática deu voz de prisão à suspeita e seguiu até a residência para realizar buscas. Dentro do imóvel, os policiais localizaram duas vasilhas contendo pasta base de cocaína, pacotes grandes com maconha e sacolas com cápsulas de cocaína, além de balança de precisão e outros utensílios utilizados para o tráfico de drogas.

A mulher foi conduzida, junto de todo o material apreendido, para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências que o caso requer.

Fonte: PM MT – MT