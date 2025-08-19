SEGURANÇA
PRF apreende mais de 45 kg de pasta base de cocaína em Alto Garças (MT)
Na madrugada desta terça-feira (19), por volta das 5h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um conjunto veicular durante fiscalização no km 40 da BR-364, no município de Alto Garças (MT).
Durante a entrevista, o condutor não soube informar com precisão a origem da carga de óleo que transportava. Ao realizar a inspeção detalhada na cabine do veículo, os policiais localizaram uma mochila preta no compartimento de ferramentas contendo barras de substância análoga à pasta base de cocaína. Uma segunda mochila, com o mesmo tipo de material, foi encontrada embaixo da cama, na cabine.
O condutor relatou que havia recebido as mochilas em um posto situado antes de Rondonópolis (MT) e que as entregaria em Rio Verde (GO), mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro pelo transporte.
Ao todo, foram apreendidos 44 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 45,24 kg. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para os procedimentos legais.
Fonte: PRF – MT
SEGURANÇA
Força Tática prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Cáceres
Equipes da Força Tática do 6º Comando Regional prenderam em flagrante uma mulher, de 20 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (18.8), em Cáceres. Com a suspeita, a PM apreendeu grande quantidade de pasta base de cocaína e maconha, porções de cocaína e R$ 1,5 mil em dinheiro proveniente do crime.
A Força Tática estava em patrulhamento pelo bairro Massabarro e recebeu informações da localização de uma residência que seria ponto de venda de drogas e suposto local onde teria ocorrido tentativas de homicídios entre membros de facção criminosa.
Os policiais seguiram até o endereço informado e flagraram a suspeita deixando o local em uma motocicleta, em alta velocidade. Diante da situação suspeita, os militares fizeram acompanhamento e abordaram a condutora da moto.
Com ela, foi localizada uma bolsa contendo a quantia de R$ 1,5 mil em dinheiro em diversas notas. Questionada pela PM, ela afirmou que estava fazendo o recolhimento de valores das vendas de drogas e que possuía entorpecentes guardados na casa, de onde havia saído com a motocicleta.
A equipe da Força Tática deu voz de prisão à suspeita e seguiu até a residência para realizar buscas. Dentro do imóvel, os policiais localizaram duas vasilhas contendo pasta base de cocaína, pacotes grandes com maconha e sacolas com cápsulas de cocaína, além de balança de precisão e outros utensílios utilizados para o tráfico de drogas.
A mulher foi conduzida, junto de todo o material apreendido, para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências que o caso requer.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
PM prende faccionado suspeito por duplo homicídio e apreende arma, drogas e munições
Policiais militares prenderam um homem, de 35 anos, suspeito pelo homicídio de Elton Cândido Souza Junior e Bruno André de Oliveira Rodrigues, e uma mulher, de 41 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (18.8), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foram encontradas 46 porções de drogas, uma pistola calibre .380 e 12 munições do mesmo calibre.
A equipe do Grupo de Apoio (GAP) recebeu informações de que um dos envolvidos em um duplo homicídio ocorrido no dia 27.6, em um condomínio no bairro Pirineu, estaria em uma região de chácaras, portando uma arma de fogo. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço indicado.
No local, a equipe flagrou o suspeito saindo da residência. O homem tentou fugir ao avistar a viatura. Durante a abordagem, os militares flagraram uma mulher quebrando celulares. Questionado sobre a arma de fogo, o suspeito relatou à PM que havia entregue o objeto para sua esposa esconder.
Durante buscas na residência, os policiais localizaram uma pistola calibre .380 com 12 munições, além de dez porções de maconha. Questionado sobre as drogas e o envolvimento no crime, o homem afirmou ter conhecimento do homicídio e que sua participação se limitava a fornecer e esconder a arma, ressaltando ainda que fazia parte de uma facção criminosa.
Em seguida, o suspeito informou que possuía mais entorpecentes em outra residência. A equipe se deslocou até o segundo endereço indicado e localizou mais 16 porções de maconha, 20 porções de cocaína e materiais para preparo da droga.
Diante do flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.
*Sob supervisão Wellyngton Souza
Fonte: PM MT – MT
