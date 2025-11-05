PRF apreende mais de uma tonelada de skunk em Rondonópolis

No dia 3 de novembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 1.100 kg de skunk durante um treinamento de faro realizado com o cão K9 Zion no pátio credenciado da instituição, em Rondonópolis (MT).

O caminhão Volvo/FH 460 6x2T, que tracionava um semirreboque Randon, havia sido retido em 04 de outubro de 2025 por transporte irregular de madeira serrada, com divergências entre a carga e os documentos apresentados.

Diante da indicação do cão, os policiais realizaram uma inspeção detalhada e localizaram diversos canos de ferro escondidos sob a madeira. Ao verificar o conteúdo, constataram que os canos estavam recheados com a substância entorpecente, identificada somente pelo faro apurado do cão.

Devido à complexidade da operação e à ausência de ferramentas adequadas para abertura dos recipientes, o veículo permaneceu sob a guarda e segurança da PRF em frente à Unidade Operacional de Rondonópolis. No dia seguinte, foi encaminhado ao pátio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), onde ocorreu o transbordo da madeira irregular e a retirada segura da substância entorpecente dos canos de ferro, com o apoio de trabalhadores de uma indústria siderúrgica, responsáveis pelo corte do material.

Ressalta-se que essa foi a maior apreensão de skunk em 2025 realizada pela PRF em Mato Grosso.

Fonte: PRF – MT