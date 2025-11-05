SEGURANÇA
PRF apreende mais de uma tonelada de skunk em Rondonópolis
No dia 3 de novembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 1.100 kg de skunk durante um treinamento de faro realizado com o cão K9 Zion no pátio credenciado da instituição, em Rondonópolis (MT).
O caminhão Volvo/FH 460 6x2T, que tracionava um semirreboque Randon, havia sido retido em 04 de outubro de 2025 por transporte irregular de madeira serrada, com divergências entre a carga e os documentos apresentados.
Diante da indicação do cão, os policiais realizaram uma inspeção detalhada e localizaram diversos canos de ferro escondidos sob a madeira. Ao verificar o conteúdo, constataram que os canos estavam recheados com a substância entorpecente, identificada somente pelo faro apurado do cão.
Devido à complexidade da operação e à ausência de ferramentas adequadas para abertura dos recipientes, o veículo permaneceu sob a guarda e segurança da PRF em frente à Unidade Operacional de Rondonópolis. No dia seguinte, foi encaminhado ao pátio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), onde ocorreu o transbordo da madeira irregular e a retirada segura da substância entorpecente dos canos de ferro, com o apoio de trabalhadores de uma indústria siderúrgica, responsáveis pelo corte do material.
Ressalta-se que essa foi a maior apreensão de skunk em 2025 realizada pela PRF em Mato Grosso.
Fonte: PRF – MT
Polícias Civil e Militar prendem homem por estupro de vulnerável em Novo São Joaquim
Um homem acusado de abusar sexualmente da neta de sua companheira, no município de Novo São Joaquim, foi preso em ação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, nesta terça-feira (4.11).
O suspeito, de 28 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e furto, após furtar a motocicleta da mãe da vítima para fugir do local do crime.
Conforme apurado pela Polícia Civil, o indivíduo convivia com a avó da menina de apenas 8 anos, e conquistou a confiança da família demonstrando atenção e carinho à vítima.
A tia da vítima foi quem percebeu que a criança apresentava abalo emocional, e ao conversar com a sobrinha, ela contou que o suspeito havia tirado a sua roupa e praticado os abusos.
Diante dos fatos a criança foi encaminhada à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças, onde foi acolhida e ouvida pela equipe através da escuta especializada. Em seguida a vítima foi levada para realizar exames médicos e periciais na Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
Policiais civis e militares iniciaram diligências para localizar o suspeito, que havia fugido em uma motocicleta Honda CG 150 vermelha pertencente à mãe da vítima.
Durante buscas ininterruptas em fazendas e propriedades rurais na região, o suspeito foi localizado escondido em uma residência na zona urbana de Novo São Joaquim.
Após a prisão, o homem foi conduzido para esclarecimentos, interrogado e autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e furto.
O autuado, que é investigado pela Delegacia de Vila Rica, por divulgar fotos íntimas de menores de idade foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.
A Polícia Civil alerta os pais e responsáveis para que mantenham diálogo constante com as crianças e fiquem atentos a comportamentos incomuns ou sinais de violência.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número disque 197 ou 181 ou 190.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende investigado por enganar mulheres em MT para se prostituírem no Pará
A Polícia Civil cumpriu, nessa segunda-feira (3.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 27 anos, investigado por cooptar mulheres em Mato Grosso para serem obrigadas a se prostituírem no Pará.
A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM), no bairro Morada da Serra, em Cuiabá. O suspeito resistiu à prisão e tentou fugir, chegando a entrar em luta corporal com os policiais, mas acabou contido e encaminhado para a DEDM.
Ele estava foragido desde junho deste ano, quando teve a prisão decretada pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (Nipo).
Esquema de prostituição
Em junho deste ano, a Polícia Civil prendeu, em Redenção (PA), o proprietário de um prostíbulo de 56 anos, suspeito de chefiar um esquema de aliciamento de mulheres de Mato Grosso. As vítimas eram atraídas com a promessa de emprego como cozinheiras em garimpos no Pará, com salário de R$ 5 mil, mas, ao chegarem ao destino, eram obrigadas a se prostituir em um prostíbulo em Cumaru do Norte (PA).
O caso foi descoberto após vítimas procurarem a Delegacia da Mulher de Cuiabá denunciando o caso. As mulheres relataram ainda que, durante o período que estiveram no local, sofreram agressões físicas e psicológicas, sendo somente liberadas para deixar o prostíbulo após o pagamento de custos exorbitantes.
O investigado preso nessa segunda-feira (3) é apontado como o responsável por convencer as mulheres de Mato Grosso a irem para o Pará, levar as vítimas para o prostíbulo e ficar no local auxiliando nos crimes contra as vítimas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
