PRF apreende ouro transportado ilegalmente em duas ocorrências distintas na BR-174B, em Mato Grosso

No último sábado (20), por volta das 16h15, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 387 da BR-364, em Cuiabá/MT, quando abordou um ônibus interestadual que seguia de Cuiabá com destino ao Distrito Federal.

Durante a verificação dos passageiros, a equipe identificou uma adolescente de 17 anos. A jovem teve dificuldade para responder perguntas básicas sobre o motivo da viagem e seu destino final.

Com o apoio do motorista do veículo, foi identificada a bagagem pertencente à passageira. Na presença da adolescente, a equipe da PRF realizou a abertura da mala e localizou nove tabletes de substância análoga à maconha. A jovem afirmou estar gestante e informou residir com a irmã na cidade de Porto Velho (RO), porém, não soube fornecer formas de contato com a responsável.

Diante dos fatos, a adolescente foi conduzida à Central de Flagrantes de Cuiabá. A abordagem transcorreu de forma tranquila, sem necessidade de uso de algemas ou qualquer outro meio de contenção, sendo garantida a integridade física e os direitos da passageira em todo o procedimento.

O Conselho Tutelar foi acionado e, conforme orientação do conselheiro de plantão, os trâmites legais seguem agora com a Polícia Judiciária Civil, que dará prosseguimento aos encaminhamentos de proteção e responsabilização cabíveis.

Fonte: PRF – MT