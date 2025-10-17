SEGURANÇA
PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, nesta semana, a edição 2025 da Patrulha da Saúde no estado de Mato Grosso. Trata-se de um programa nacional que tem como objetivo promover a atenção integral à saúde física e mental dos servidores e colaboradores da instituição. A iniciativa teve início no dia 19 de agosto, no município de Primavera do Leste, e percorreu diversas Delegacias da PRF no estado.
A Patrulha da Saúde busca incentivar práticas de autocuidado e prevenção ao adoecimento, por meio de ações como educação em saúde, sensibilização, orientações sobre qualidade de vida e promoção de hábitos saudáveis no ambiente de trabalho. A iniciativa também inclui a coleta de marcadores de saúde, que auxilia no monitoramento do bem-estar dos participantes e na realização de estudos epidemiológicos internos, proporcionando uma visão mais precisa sobre o estado de saúde dos servidores.
Após passar por Pontes e Lacerda, Cáceres, Rondonópolis, Sorriso e Sede da Superintendência, a ação chegou à sua etapa final, que ocorreu entre os dias 14 a 16 de outubro, na Delegacia de Barra do Garças.
A participação no programa é considerada fundamental para o fortalecimento do bem-estar individual e coletivo dentro da PRF, permitindo a identificação precoce de fatores de risco e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e equilibrado, proporcionando ainda um momento de confraternização entre os servidores.
A Patrulha da Saúde reforça o compromisso institucional da PRF com a valorização do servidor e o cuidado contínuo com a saúde de sua força de trabalho.
Fonte: PRF – MT
SEGURANÇA
PRF apreende mais de 30 kg de cocaína em ação integrada na BR-070 em Barra do Garças (MT)
Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31,8 kg de cocaína, durante fiscalização no km 17 da BR-070, no município de Barra do Garças (MT). A ação foi conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Penal de Mato Grosso, após troca de informações entre os órgãos de segurança pública.
O veículo Volvo/VM 330, que trafegava sentido decrescente, foi abordado por uma equipe da PRF. Durante a fiscalização, o suspeito informou que havia saído de Cuiabá (MT) após realizar entregas e retornava para Itaberaí (GO). Ao verificar o compartimento de carga, os policiais encontraram uma caixa fora do padrão do carregamento, o que levantou suspeita.
Na inspeção, foram localizados 30 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 30,8 kg, escondidos entre produtos alimentícios. Durante buscas complementares na cabine do caminhão, a equipe ainda encontrou 1 tablete de cloridrato de cocaína, pesando cerca de 1,05 kg.
Diante dos fatos, o motorista e o passageiro foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças (MT), junto com o material apreendido. O veículo foi removido para o pátio conveniado, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação reforça o compromisso da Polícia Rodoviária Federal com o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nas rodovias federais, por meio de fiscalizações estratégicas e cooperação entre forças de segurança.
Fonte: PRF – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Várzea Grande
O Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (16.10), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram apreendidos meio tablete e porções de substância análoga à maconha.
Durante patrulhamento pelo bairro José Carlos Guimarães, os policiais do GAP flagraram um homem em atitude suspeita, nas proximidades de uma escola da região, onde jovens estavam fazendo atividades físicas.
Os militares se aproximaram para abordagem, momento em que o suspeito tentou fugir e arremessou um celular no chão, na tentativa de danificá-lo. Rapidamente o homem foi abordado e questionado sobre a atitude, onde revelou que o celular era utilizado para golpes na internet e que havia informações sobre tráfico de entorpecentes.
A equipe policial perguntou ao homem sobre a localização das drogas e ele afirmou que havia material guardado em sua casa.
Os policiais se deslocaram ao endereço do homem, no mesmo bairro, e fizeram buscas na casa, encontrando meio tablete e sete porções de maconha, além de outros celulares.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado até a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais procedimentos pertinentes ao caso.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop
PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso
PRF apreende mais de 30 kg de cocaína em ação integrada na BR-070 em Barra do Garças (MT)
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Várzea Grande
Caso suspeito de intoxicação por metanol
Segurança
PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, nesta semana, a edição 2025 da Patrulha da Saúde no estado de Mato Grosso....
PRF apreende mais de 30 kg de cocaína em ação integrada na BR-070 em Barra do Garças (MT)
Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31,8 kg de cocaína, durante fiscalização no km...
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Várzea Grande
O Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, por tráfico ilícito...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá7 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
Várzea Grande7 dias atrás
Call Center
-
CIDADES7 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
Saúde4 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças3 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop oferece serviços gratuitos na Rua da Alegria neste domingo (12)
-
Saúde7 dias atrás
Brasil registra 29 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas
-
Economia & Finanças3 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025