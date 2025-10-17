PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, nesta semana, a edição 2025 da Patrulha da Saúde no estado de Mato Grosso. Trata-se de um programa nacional que tem como objetivo promover a atenção integral à saúde física e mental dos servidores e colaboradores da instituição. A iniciativa teve início no dia 19 de agosto, no município de Primavera do Leste, e percorreu diversas Delegacias da PRF no estado.

A Patrulha da Saúde busca incentivar práticas de autocuidado e prevenção ao adoecimento, por meio de ações como educação em saúde, sensibilização, orientações sobre qualidade de vida e promoção de hábitos saudáveis no ambiente de trabalho. A iniciativa também inclui a coleta de marcadores de saúde, que auxilia no monitoramento do bem-estar dos participantes e na realização de estudos epidemiológicos internos, proporcionando uma visão mais precisa sobre o estado de saúde dos servidores.

Após passar por Pontes e Lacerda, Cáceres, Rondonópolis, Sorriso e Sede da Superintendência, a ação chegou à sua etapa final, que ocorreu entre os dias 14 a 16 de outubro, na Delegacia de Barra do Garças.

A participação no programa é considerada fundamental para o fortalecimento do bem-estar individual e coletivo dentro da PRF, permitindo a identificação precoce de fatores de risco e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e equilibrado, proporcionando ainda um momento de confraternização entre os servidores.

A Patrulha da Saúde reforça o compromisso institucional da PRF com a valorização do servidor e o cuidado contínuo com a saúde de sua força de trabalho.

Fonte: PRF – MT