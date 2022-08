PRF e AMM discutem projeto que visa redução de acidentes nas rodovias que passam por municípios

Dirigentes e equipes técnicas da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema se reuniram nesta terça-feira (16), por videoconferência, para debater alternativas visando equacionar a destinação dos resíduos sólidos nos municípios, um dos maiores desafios das administrações locais. O tema tem lugar de destaque na agenda municipalista, considerando que repercute em vários setores estratégicos da gestão, como meio ambiente, saúde pública, área social, finanças, entre outros.

AMM – O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou que os municípios não têm como bancar a construção de aterro sanitário devido à complexidade e alto custo do empreendimento, cuja instalação depende de estudos de impacto ambiental, licenças, entre outros requisitos. “As prefeituras não têm condições de construir e gerir os aterros, por isso é importante a participação da iniciativa privada para viabilizar o atendimento dessa exigência legal”, assinalou, destacando a importância da participação dos consórcios intermunicipais de desenvolvimento econômico e social para apoiar principalmente os municípios menores.

“Já participamos de algumas reuniões com prefeitos e representantes da iniciativa privada interessados na construção dos aterros. Já existe uma indicação de que essa parceria pode dar certo em todas as regiões do estado, mas é preciso avançar”, assinalou Fraga.

Para garantir maior legitimidade ao debate e envolver segmentos de grande alcance institucional, a AMM propõe uma reunião ampliada para debater a destinação dos resíduos sólidos nos municípios, com a participação do Tribunal de Contas, Ministério Público, Fundação Nacional de Saúde, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Universidade Federal de Mato Grosso, Assembleia Legislativa, entre outras instituições. O objetivo é discutir de forma coletiva o desafio dos municípios e buscar apoio, inclusive financeiro, para viabilizar a destinação do lixo de forma sustentável e de acordo com as normas ambientais.

A secretária-adjunta da Sema, Lilian Santos, disse que é importante convergir ações para apoiar os municípios. Durante a reunião, equipe da Secretaria apresentou uma nova tecnologia que poderá servir como alternativa para as prefeituras, possibilitando agilidade de implantação e redução de custos. Trata-se do TR2, que consiste no processamento de resíduos por meio de oxirredução, que visa a solução sustentável para o lixo urbano. O modelo foi implantado no município de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, visitado por técnicos da Sema.

A AMM vai entrar em contato com a empresa para que a tecnologia seja apresentada aos prefeitos de Mato Grosso. “A destinação do lixo é uma prioridade para a gestão municipal e é preciso buscar alternativas viáveis para solucionar essa questão”, ponderou o presidente da instituição.