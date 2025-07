PRF flagra 113 kg de Skunk em caminhão

Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta quarta-feira (30.7), dois homens suspeitos do latrocínio (roubo seguido de morte) de Isaias Pereira dos Santos, de 81 anos, no município de Nova Xavantina (a 559 km de Cuiabá).

Segundo o boletim de ocorrência, Isaias foi encontrado morto sobre a cama, coberto por uma manta, travesseiros e já em estágio de decomposição. Os suspeitos roubaram o veículo Fiat Strada da vítima.

Um dos filhos de Isaias denunciou à Polícia Judiciária Civil, ainda na madrugada desta quarta, que Isaias morava sozinho em uma residência no bairro Barro Vermelho. Uma mulher auxiliava na limpeza da casa uma vez por semana. O homem relatou que esteve na casa da vítima na última sexta-feira (25.7), e a funcionária esteve no sábado (26.7).

O filho ressaltou que, nesta terça-feira (29.7), era aniversário de Isaias e foi até o imóvel para parabenizá-lo. No entanto, como o carro não estava no local, achou que o pai havia saído de casa. Já uma outra filha de Isaias entrou em contato com o pai por diversas vezes, porém não obteve resposta.

O filho de Isaias retornou à residência e encontrou uma das janelas arrombadas, além de um mau cheiro. Ao entrar no quarto, encontrou o corpo do pai sobre a cama. Diante dos fatos e com apoio das câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT, os policiais militares localizaram o veículo em um posto de combustível, nas proximidades da BR-158.

No local, os militares abordaram um jovem de 22 anos, que confessou a participação no crime, que ocorreu no último sábado. Ele revelou a localização de um comparsa, de 18 anos, que trabalhava em um supermercado. O segundo criminoso foi detido em seguida.

Conforme o suspeito, Isaias mantinha uma dívida com um terceiro envolvido, apontado como autor do homicídio, residente em Barra do Garças. As equipes encontraram uma faca com marcas de sangue ainda no veículo. Os dois suspeitos e o veículo da vítima foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT