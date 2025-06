PRF inaugura Delegacia em Barra do Garças e reforça policiamento com novas viaturas

Um crime de furto mediante abuso de confiança praticado pelo funcionário de uma empresa de transporte de cargas foi esclarecido pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (09.6), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão decretado com base em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste. A ação resultou na recuperação de parte dos objetos furtados, além da apreensão das caixas originais de outros aparelhos eletrônicos subtraídos no mesmo crime.

O funcionário, de 28 anos, alvo do mandado de busca, teria se aproveitado da sua função para subtrair os bens e responderá em inquérito policial pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

As investigações iniciaram após o registro de boletim de ocorrência do furto ocorrido na empresa do ramo de transporte de cargas fracionadas, sendo comunicado o desaparecimento de um volume contendo um tablet e quatro aparelhos celulares, com um valor total de R$ 5.160. O furto ocorreu no terminal da empresa e foi flagrado por imagens de videomonitoramento interno.

Durante as diligências, que incluíram a análise de imagens e oitivas de testemunhas, os policiais da Derf Primavera do Leste identificaram o funcionário como autor do crime. O cargo conferia a ele acesso irrestrito a áreas sensíveis da empresa, incluindo depósitos e setores de expedição, além da posse de chaves internas, o que caracterizou abuso de confiança, qualificadora prevista no Código Penal.

Com base nas provas reunidas, o delegado responsável pelas investigações, Rodolpho Bandeira, representou judicialmente pelo mandado de busca na residência do suspeito, que foi deferido pela Justiça. No endereço localizado no bairro São Cristóvão, os policiais abordaram o suspeito, que inicialmente negou estar em posse dos objetos, afirmando que já os havia vendido.

Contudo, durante as buscas, os policiais localizaram um aparelho celular ainda lacrado, bem como as caixas originais dos demais aparelhos furtados, escondidos dentro de um saco utilizado em treinos de boxe. A nota fiscal dos produtos, emitida pela empresa remetente foi confrontada com os itens localizados, comprovando a origem ilícita do material.

O suspeito teve seu aparelho celular pessoal apreendido e o inquérito policial segue em andamento para identificar eventuais receptadores dos aparelhos revendidos.

A ação integra o compromisso da Polícia Civil com o programa estadual de Tolerância Zero contra o Crime, intensificando o combate aos delitos patrimoniais na região.

Fonte: Policia Civil MT – MT