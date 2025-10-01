PRF prende foragido por homicídio em Poconé (MT)

A Polícia Civil e o Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT) localizaram, na manhã dessa segunda-feira (29.9), em uma casa em Guarantã do Norte, dezenas de itens de cestas básicas que são distribuídas pelo Governo do Estado a famílias carentes.

As investigações começaram após denúncias anônimas de que cestas básicas vinham sendo desviadas de programas sociais. Durante as apurações, foi descoberto que um ex-servidor comissionado da Prefeitura de Guarantã do Norte, de 62 anos, havia utilizado de seu cargo para desviar cestas básicas.

Diante da investigação, o MPE representou pelo mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, que foi deferido pela Justiça.

Nessa segunda-feira (29.9), equipes do MPE e da Polícia Civil foram até a casa, no Bairro Aeroporto, onde foram recebidos por uma mulher, de 32 anos, que estava bastante alterada e se recusou a assinar o recebimento da decisão judicial.

O promotor de Justiça precisou ler a ordem judicial em voz alta, na presença da equipe policial. A mulher era esposa do alvo da operação, que não estava em casa. Ele foi contatado, mas não compareceu.

Dentro da residência, os policiais localizaram diversos alimentos, itens de higiene e de limpeza guardados em um armário, todos integrantes de cestas básicas distribuídas por programas sociais.

A quantidade elevada e a forma suspeita de armazenamento, com alguns produtos colocados em garrafas PET e alguns já em processo de deterioração, chamaram a atenção da equipe.

“Os itens encontrados correspondem às mesmas marcas das cestas básicas enviadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso. Servidores confirmaram, inclusive, que uma das marcas localizadas não é comum fora do programa, reforçando as suspeitas dos desvios”, disse a delegada Eliete Gonçalves de Oliveira Veiga.

Todo o material foi apreendido, devidamente catalogado e entregue na Delegacia de Guarantã do Norte. A moradora que estava no imóvel foi conduzida para prestar esclarecimentos e autuada em flagrante por receptação. O caso segue em investigação para apurar outros possíveis envolvidos.

Fonte: Policia Civil MT – MT