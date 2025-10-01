SEGURANÇA
PRF prende foragido por homicídio em Poconé (MT)
Na tarde de terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem procurado por homicídio durante fiscalização no km 635 da BR-070, no município de Poconé (MT).
Durante a fiscalização, os policiais localizaram o suspeito em um veículo SpaceFox. A ocorrência contou com o apoio de equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, incluindo investigadores e delegados especializados, reforçando a eficiência da integração entre as forças de segurança pública.
O detido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Cuiabá, onde permanecerá à disposição da Justiça. Com ele, foram apreendidos documentos pessoais, um celular e valores em espécie.
Essa ação demonstra, mais uma vez, o compromisso da PRF em atuar de forma coordenada com demais instituições de segurança, garantindo o cumprimento da lei, a captura de foragidos e a proteção da sociedade.
Fonte: PRF – MT
Polícia Civil e MPE apreendem itens de cestas básicas desviados de programa do Governo
A Polícia Civil e o Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT) localizaram, na manhã dessa segunda-feira (29.9), em uma casa em Guarantã do Norte, dezenas de itens de cestas básicas que são distribuídas pelo Governo do Estado a famílias carentes.
As investigações começaram após denúncias anônimas de que cestas básicas vinham sendo desviadas de programas sociais. Durante as apurações, foi descoberto que um ex-servidor comissionado da Prefeitura de Guarantã do Norte, de 62 anos, havia utilizado de seu cargo para desviar cestas básicas.
Diante da investigação, o MPE representou pelo mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, que foi deferido pela Justiça.
Nessa segunda-feira (29.9), equipes do MPE e da Polícia Civil foram até a casa, no Bairro Aeroporto, onde foram recebidos por uma mulher, de 32 anos, que estava bastante alterada e se recusou a assinar o recebimento da decisão judicial.
O promotor de Justiça precisou ler a ordem judicial em voz alta, na presença da equipe policial. A mulher era esposa do alvo da operação, que não estava em casa. Ele foi contatado, mas não compareceu.
Dentro da residência, os policiais localizaram diversos alimentos, itens de higiene e de limpeza guardados em um armário, todos integrantes de cestas básicas distribuídas por programas sociais.
A quantidade elevada e a forma suspeita de armazenamento, com alguns produtos colocados em garrafas PET e alguns já em processo de deterioração, chamaram a atenção da equipe.
“Os itens encontrados correspondem às mesmas marcas das cestas básicas enviadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso. Servidores confirmaram, inclusive, que uma das marcas localizadas não é comum fora do programa, reforçando as suspeitas dos desvios”, disse a delegada Eliete Gonçalves de Oliveira Veiga.
Todo o material foi apreendido, devidamente catalogado e entregue na Delegacia de Guarantã do Norte. A moradora que estava no imóvel foi conduzida para prestar esclarecimentos e autuada em flagrante por receptação. O caso segue em investigação para apurar outros possíveis envolvidos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM prende faccionados suspeitos por sequestro mediante tortura e tráfico de drogas
Três integrantes de uma facção criminosa foram presos na noite desta terça-feira (29.9), por policiais militares do 4º Batalhão, suspeitos por invasão, sequestro mediante tortura e tráfico ilícito de drogas, em Várzea Grande. As equipes apreenderam 48 porções de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além de uma muda de cannabis, um simulacro de arma de fogo, sete aparelhos celulares e nove chips telefônicos.
Os policiais militares receberam informações de que seis homens, integrantes de uma facção criminosa, invadiram uma residência, agrediram um homem, de 21 anos e o levaram como refém, para uma região de mata. Diante da denúncia, as equipes intensificaram o policiamento na região e flagraram os suspeitos agredindo a vítima com pedaços de pau, pedras e outros objetos contundentes.
Um dos integrantes da quadrilha portava uma machadinha e outro foi identificado com uma arma de fogo. Com aproximação dos policiais, os suspeitos correram para direções opostas, afim de despistar os policiais. Um dos suspeitos foi contido escondido em meio o matagal.
O homem confessou o endereço de um comparsa. Os militares se deslocaram até o local e flagraram ele escondido atrás do muro. No local, os policiais apreenderam uma muda de maconha e diversas porções do mesmo ilícito, além de cocaína.
Durante abordagem, os policiais militares se deslocaram até um novo local e abordaram o terceiro integrante da quadrilha, que foi flagrado com um simulacro de arma de fogo e outras diversas porções de entorpecentes, os chips e os celulares em mau estado.
Um dos suspeitos confessou que os equipamentos eram utilizados para aplicar golpes virtuais. As equipes ainda identificaram que um deles possuía mandado de prisão em aberto. A vítima foi socorrida por familiares até o Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande. Já os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
