PRF prende passageira por tráfico de drogas em ônibus na BR-070 em Barra do Garças-MT

A Polícia Civil cumpre na manhã desta sexta-feira (04.4) mandados de busca e apreensão domiciliar, na segunda fase da Operação Resposta em Dobro, deflagrada pela Delegacia de Mirassol d’Oeste, com foco na desarticulação do tráfico de drogas no município e região. Os trabalhos contam com apoio da Polícia Militar.

Foram cumpridos na operação, oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Terceira Vara de Mirassol d’Oeste. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Mirassol d’Oeste e Curvelândia. Participaram da operação, 34 policiais civis e também equipes do GAP e setor de inteligência do 17º Batalhão da Polícia Militar.

A ação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso para combater a atuação de facções criminosas, por meio da Operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

As investigações identificaram locais apontados como pontos de venda de drogas no município.

Durante a operação foram apreendidos diversas porções de entorpecentes, dinheiro, pinos para armazenamento de drogas, apetrechos relacionados à atividade do tráfico e cartas de organizações criminosas. Três pessoas foram conduzidas à delegacia e autuadas em flagrante por tráfico de drogas.

Primeira fase

A primeira fase da operação foi deflagrada em fevereiro de 2024. Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas e uma adolescente apreendida pelos mesmos atos análogos.

O delegado de Mirassol d’Oeste, Gustavo Ataide Fernandes, destacou que as ordens judiciais foram decretadas pela Justiça, para a coleta de materiais que possam auxiliar a Polícia Civil a esclarecer o tráfico de drogas no município, assim como identificar membros de facções criminosas.

“Os trabalhos para combate ao tráfico serão permanentes e as diligências continuam para combater não só o comércio de entorpecentes, mas também crimes correlatos no município e região”, disse o delegado.

Fonte: Policia Civil MT – MT