PRF promove Comando de Saúde para caminhoneiros em Rondonópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, nesta quinta-feira (18), das 8h às 12h, um Comando de Saúde voltado aos caminhoneiros que circulam pelas rodovias BR-163 e BR-364, na região de Rondonópolis (MT).

A ação será realizada na Unidade Operacional da PRF em Rondonópolis, em alusão ao Dia do Caminhoneiro, celebrado em 16 de setembro, e também ao início da Semana Nacional de Trânsito 2025, que traz como tema: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

Durante o evento, os motoristas terão acesso gratuito a serviços de saúde e bem-estar, incluindo aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação, ginástica laboral, além de orientações e palestras educativas sobre segurança no trânsito.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a PRF, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, a Concessionária Nova Rota do Oeste e o SEST/SENAT, reforçando o compromisso de promover mais qualidade de vida aos caminhoneiros e contribuir para a segurança viária.

Comando de Saúde da PRF cuidado com quem move o Brasil!

Fonte: PRF – MT