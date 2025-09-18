SEGURANÇA
PRF promove Comando de Saúde para caminhoneiros em Rondonópolis
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, nesta quinta-feira (18), das 8h às 12h, um Comando de Saúde voltado aos caminhoneiros que circulam pelas rodovias BR-163 e BR-364, na região de Rondonópolis (MT).
A ação será realizada na Unidade Operacional da PRF em Rondonópolis, em alusão ao Dia do Caminhoneiro, celebrado em 16 de setembro, e também ao início da Semana Nacional de Trânsito 2025, que traz como tema: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.
Durante o evento, os motoristas terão acesso gratuito a serviços de saúde e bem-estar, incluindo aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação, ginástica laboral, além de orientações e palestras educativas sobre segurança no trânsito.
A iniciativa é fruto de uma parceria entre a PRF, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, a Concessionária Nova Rota do Oeste e o SEST/SENAT, reforçando o compromisso de promover mais qualidade de vida aos caminhoneiros e contribuir para a segurança viária.
Comando de Saúde da PRF cuidado com quem move o Brasil!
Fonte: PRF – MT
Polícia Civil de Alto Boa Vista conclui inquérito e indicia homem por feminicídio majorado
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Alto Boa Vista, concluiu a investigação para apurar o feminicídio ocorrido no final do mês de agosto, no município de Novo Santo Antônio (1.063 km a nordeste de Cuiabá).
O autor do crime, de 28 anos, foi indiciado por feminicídio majorado em razão da vítima ser responsável por criança, pelo crime ter sido cometido na presença de descendente e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência.
O inquérito presidido pelo delegado de Alto Boa Vista, Daniel Antônio de Moura Neto, foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário com cópia ao Ministério Público Estadual, no dia 8 de setembro, para prosseguimento do processo criminal.
O indiciado encontra-se sob a custódia do Sistema Prisional, após se apresentar na Delegacia de Ribeirão Cascalheira dias depois de praticar o crime. Na ocasião foi cumprido o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.
O feminicídio
A vítima, Maquiane de Brito Arruda, de 28 anos, foi morta no dia 28 de agosto, dentro de sua residência no bairro Vila Trindade, em Novo Santo Antônio.
Conforme apurado pela Polícia Civil, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e desferiu vários golpes de faca contra a ex-namorada.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar deflagra Operação Força Total nos 142 municípios de Mato Grosso
A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18.9), em todos os comandos regionais do estado, a 19ª Edição da Operação Força Total – Policiais militares a serviço do Brasil. Na região metropolitana, o lançamento ocorreu na Praça Cultural do CPA II, com a participação dos comandantes das unidades especializadas da instituição.
A ação é realizada em todo o território nacional com apoio do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG-PM). A operação visa a intensificação da atuação das polícias militares de todo o país, com foco na detenção de suspeitos em flagrante delito, apreensões de armas e drogas e demais ações de garantia da segurança da população e ordem pública.
O comandante-adjunto da Polícia Militar, coronel André Willian Dorileo, declarou que essa é mais uma importante ação no âmbito da Operação Tolerância Zero, do Governo do Estado, no combate à criminalidade e às facções criminosas. Nesta edição, serão realizadas diversas ações preventivas, como pontos demonstrativos, saturações e abordagens policiais, com o objetivo de garantir a ordem pública e combater crimes de roubo, furto e outras práticas criminosas.
“A Operação Força Total tem como principal objetivo reforçar o policiamento tático e ostensivo, em conjunto de ações estratégicas e planejadas das nossas equipes militares para intensificar a presença da Polícia Militar nas ruas, como já ocorre no âmbito do Programa Tolerância Zero”, declarou o coronel Dorileo.
Conforme o comandante do 1º Comando Regional, coronel Lima Júnior, houve reforço no efetivo de 72 militares somente na Capital. “Há um esforço de todos os nossos policiais militares para garantir a segurança da população cuiabana e mato-grossense. Essa é uma importante operação que ocorre simultaneamente em todo o Estado e, sendo assim, não haverá espaço para marginalidade. Nosso objetivo é resgatar a sensação de segurança da população por meio do policiamento ostensivo e tático”.
A operação é feita em conjunto pelos 15 Comandos Regionais da PMMT e também com atuação das unidades especializadas como Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria), Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Força Tática, Batalhão De Polícia Militar De Proteção Ambiental e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
Fonte: PM MT – MT
Segurança
