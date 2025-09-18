PRF realiza Ciclo de Atualização Profissional em Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, no dia 2 de setembro de 2025, ao Ciclo de Atualização Profissional (CAP) no estado de Mato Grosso, promovido pela Superintendência. O treinamento segue até o dia 2 de outubro e contempla disciplinas fundamentais para o aprimoramento da atividade policial, como Técnicas de Abordagem (TAB), Técnicas de Defesa Policial (TDP) e Armamento e Tiro (AMT).

O CAP tem como objetivo atualizar o efetivo da PRF em Mato Grosso, garantindo que os policiais estejam plenamente preparados para aplicar técnicas operacionais de forma segura, eficiente e respeitando os princípios do uso diferenciado da força e os direitos humanos.

A capacitação está sendo conduzida por instrutores da própria PRF, todos com experiência prática e domínio técnico nas áreas ministradas. Na disciplina de Técnicas de Abordagem, os treinamentos são conduzidos por Fernando Koehler e André Pires. Já em Técnicas de Defesa Policial, os responsáveis são Fabrício Jucá e Vagner Ramos, que atua como apoio. Na parte de Armamento e Tiro, os instrutores são Marco Aurélio Amorim e Tharssyo Akira.

O ciclo está sendo realizado em todas as delegacias da PRF em Mato Grosso, promovendo padronização, fortalecimento da doutrina institucional e integração entre as equipes operacionais em todo o estado.

A iniciativa reforça o compromisso da PRF com a qualificação contínua de seu efetivo e com a prestação de um serviço cada vez mais técnico e eficaz à sociedade.

Fonte: PRF – MT