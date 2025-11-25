Connect with us

SEGURANÇA

PRF recupera veículo roubado e prende homem com mandado de prisão na BR-364, em Cuiabá (MT)

Publicado em

25/11/2025

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e prendeu um homem que possuía mandado de prisão em aberto na manhã desta terça-feira (25), durante fiscalização no km 387 da BR-364, em Cuiabá (MT).

Durante monitoramento do fluxo de veículos na BR-364, os policiais observaram um automóvel que chamou atenção pelas suas características, compatíveis com um veículo recentemente roubado. A equipe realizou a abordagem para confirmação.

Durante a verificação, foram constatados elementos que associavam diretamente o veículo ao crime registrado horas antes. No interior do automóvel também foram encontrados pertences da vítima, reforçando a procedência ilícita.

Durante a verificação dos dados do abordado, foi constatada a existência de um mandado de prisão em vigência, relacionado a condenação por crime de roubo. Diante da confirmação, ele foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá.

No encaminhamento, foram apresentados à autoridade policial:
• o veículo recuperado;
• documentos pessoais;
• um aparelho celular;
• e uma quantia em dinheiro localizada com o detido.

A PRF reforça seu compromisso permanente com a segurança pública, a recuperação de veículos furtados ou roubados e o cumprimento de mandados judiciais nas rodovias federais.

Fonte: PRF – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Campos de Júlio

Published

1 hora atrás

on

25/11/2025

By

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (25.11), um mandado de prisão definitivo em desfavor de um homem, de 45 anos, pelo crime tráfico de drogas. A prisão foi realizada em Campos de Júlio, no bairro Centro.

O mandado foi expedido pela Comarca de Juscimeira. Diante da ordem judicial, policiais civis de Campos de Júlio realizaram o levantamento de informações com o objetivo de localizar o investigado, bem como dar o cumprimento do mandado, efetivando a prisão.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

Força Tática impede faccionados de torturarem 14 pessoas e prende 3 membros em Poxoréu

Published

3 horas atrás

on

25/11/2025

By

Policiais militares da Força Tática do 11º Comando Regional resgataram 14 pessoas que seriam submetidas a sequestro e tortura por membros de uma facção criminosa, na noite desta segunda-feira (24.11), em Poxoréu. Na ação, três pessoas que executariam o crime foram presas. Um quarto suspeito morreu ao confrontar a PM.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu informações, via setor de inteligência, de que membros de uma facção criminosa haviam sequestrado e iriam praticar tortura, prática conhecida como “salve”, contra um grupo de pessoas, em uma casa localizada em uma área isolada da cidade.

As informações levantadas pelo setor de inteligência também apontavam que as vítimas do “salve” estariam envolvidas em uma briga ocorrida em uma tabacaria, no município de Primavera do Leste.

As equipes policiais iniciaram monitoramento e identificaram o endereço no qual as vítimas estariam em cárcere privado. Diante da situação, os militares da Força Tática se deslocaram ao endereço e, ao chegarem, flagraram dois suspeitos tentando fugir.

Imediatamente, a equipe iniciou acompanhamento à dupla, momento em que um dos homens sacou uma arma de fogo e apontou a arma na direção dos policiais, que reagiram à ação e efetuaram disparos contra os criminosos.

Os homens foram atingidos e, com eles, a PM apreendeu um revólver calibre .38 e um simulacro de arma de fogo. A dupla foi socorrida e encaminhada até uma unidade de saúde. Um dos homens, identificado como Antonio Tharles Silva Mendes, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo suspeito ficou internado sob custódia policial.

Já dentro da casa, os militares localizaram e libertaram todas as vítimas que estavam sendo mantidas em cárcere privado. No local, duas mulheres, identificadas como suspeitas e que estariam aguardando ordens para iniciar as torturas, foram detidas.

Os suspeitos presos e as vítimas foram encaminhados à delegacia do município para registro da ocorrência e demais providências. O caso segue sob investigação da Polícia Judiciária Civil.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA25/11/2025

Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Campos de Júlio

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (25.11), um mandado de prisão definitivo em desfavor de um homem, de...
SEGURANÇA25/11/2025

PRF recupera veículo roubado e prende homem com mandado de prisão na BR-364, em Cuiabá (MT)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e prendeu um homem que possuía mandado de prisão em aberto...
SEGURANÇA25/11/2025

Força Tática impede faccionados de torturarem 14 pessoas e prende 3 membros em Poxoréu

Policiais militares da Força Tática do 11º Comando Regional resgataram 14 pessoas que seriam submetidas a sequestro e tortura por...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262