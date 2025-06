PRF recupera veículo roubado em maio de 2022

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12.6), a Operação Noriat, para desarticular uma quadrilha que atua na prática de furtos em veículos, mediante o uso de dispositivo bloqueador de sistema de trava e alarme de veículos.

As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG) iniciaram-se em março de 2025. Um dos furtos praticados pela associação criminosa ocorreu no dia 18 de março, quando um empresário e advogado estacionou a sua caminhonete em frente a um restaurante, na Avenida da FEB, em Várzea Grande. Ele acionou o sistema de trava e alarme do veículo e se dirigiu ao restaurante. Porém, ao retornar, encontrou a porta aberta.

O advogado constatou o furto de uma pistola calibre 38, com registro, avaliada em R$ 10 mil, uma mochila de couro preta (avaliada em R$ 1 mil), R$ 2 mil em espécie, U$ 300 também em espécie, duas folhas de cheques em branco, uma carteira de bolso da marca MontBlanc no valor de R$ 3 mil, documentos pessoais, escrituras, contratos e 10 cartões bancários, com os quais realizaram diversas compras online.

Assim que tomou conhecimento do furto, a equipe da Derf iniciou as investigações, coletando e analisando imagens do local e imediações, e identificou dois homens suspeitos de integrarem uma associação criminosa.

O modus operandi da quadrilha consiste em posicionar o veículo nas proximidades de empresas, inclusive restaurantes, e aguardar uma potencial vítima, para que, utilizando um dispositivo eletrônico, bloqueiem o sistema de trava do veículo da vítima e aguardem a vítima se afastar.

Em seguida, um dos ladrões pratica o furto, enquanto os comparsas permanecem dando cobertura nas imediações, para avisar acerca da aproximação de viatura e dar fuga ao comparsa.

O ladrão, que faz a linha de frente, após subtrair os pertences do interior do veículo, costuma sair andando naturalmente por uma grande distância. Depois, ele entra no veículo em que os comparsas estão aguardando para fugir.

A associação criminosa é composta por, pelo menos, cinco integrantes, que se revezam na prática dos furtos e perpetram os crimes em Várzea Grande e demais municípios de Mato Grosso, bem como em outros estados da Federação.

Um dos alvos da Operação Noriat já possui condenação pela prática de furto qualificado, realizado com o mesmo modus operandi, e responde pelo mesmo crime em Goiás. O outro alvo da operação também já possui registros pela prática de furto qualificado, ameaça e estelionato.

A Derf-VG representou pela expedição de mandados de buscas, bloqueio de valores e pela decretação das prisões preventivas dos dois alvos. Os mandados foram decretados pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande e cumpridos na manhã desta quinta-feira (12.6) em dois condomínios residenciais, situados no bairro Porto e Carumbé, em Cuiabá.

Fonte: Policia Civil MT – MT