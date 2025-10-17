Connect with us

SEGURANÇA

PRF registra série de ocorrências em Pontes e Lacerda em um único dia

17/10/2025

Em uma operação integrada entre PRF, GEFRON e PMMT, foi recuperado um trator produto de estelionato ocorrido em Primavera do Leste (MT). O veículo foi localizado em um terreno baldio após abordagem a um caminhão guincho. O condutor e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil.

Em outra ação, durante fiscalização a um ônibus interestadual na linha Porto Velho (RO) x Cuiabá (MT), a PRF apreendeu aproximadamente 4 kg de skunk. A droga estava em uma mala de uma passageira, que afirmou ter recebido a carga em Manaus (AM) para transportar até Cuiabá (MT). A mulher foi detida e encaminhada à delegacia local para as medidas legais.

Ainda no mesmo dia, durante fiscalização na BR-174, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) cumpriu um mandado de prisão em aberto por estupro contra um indivíduo. O mandado foi expedido pela Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT). O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

Já na manhã de 17 de outubro, por volta das 5h20, durante fiscalização na BR-174B, a PRF avistou um veículo com diversos passageiros na caçamba. Um ocupante tentou escapar a pé, mas foi abordado. Inicialmente, o indivíduo apresentou identidade falsa, utilizando os dados do irmão. Após verificação nos sistemas, constatou-se que se tratava de um foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil.

As ações refletem o compromisso da PRF e o trabalho integrado das forças de segurança no combate ao crime na região de fronteira.

Fonte: PRF – MT

SEGURANÇA

PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso

17/10/2025

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, nesta semana, a edição 2025 da Patrulha da Saúde no estado de Mato Grosso. Trata-se de um programa nacional que tem como objetivo promover a atenção integral à saúde física e mental dos servidores e colaboradores da instituição. A iniciativa teve início no dia 19 de agosto, no município de Primavera do Leste, e percorreu diversas Delegacias da PRF no estado.

A Patrulha da Saúde busca incentivar práticas de autocuidado e prevenção ao adoecimento, por meio de ações como educação em saúde, sensibilização, orientações sobre qualidade de vida e promoção de hábitos saudáveis no ambiente de trabalho. A iniciativa também inclui a coleta de marcadores de saúde, que auxilia no monitoramento do bem-estar dos participantes e na realização de estudos epidemiológicos internos, proporcionando uma visão mais precisa sobre o estado de saúde dos servidores.

Após passar por Pontes e Lacerda, Cáceres, Rondonópolis, Sorriso e Sede da Superintendência, a ação chegou à sua etapa final, que ocorreu entre os dias 14 a 16 de outubro, na Delegacia de Barra do Garças.

A participação no programa é considerada fundamental para o fortalecimento do bem-estar individual e coletivo dentro da PRF, permitindo a identificação precoce de fatores de risco e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e equilibrado, proporcionando ainda um momento de confraternização entre os servidores.

A Patrulha da Saúde reforça o compromisso institucional da PRF com a valorização do servidor e o cuidado contínuo com a saúde de sua força de trabalho.

Fonte: PRF – MT

SEGURANÇA

PRF apreende mais de 30 kg de cocaína em ação integrada na BR-070 em Barra do Garças (MT)

17/10/2025

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31,8 kg de cocaína, durante fiscalização no km 17 da BR-070, no município de Barra do Garças (MT). A ação foi conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Penal de Mato Grosso, após troca de informações entre os órgãos de segurança pública.

O veículo Volvo/VM 330, que trafegava sentido decrescente, foi abordado por uma equipe da PRF. Durante a fiscalização, o suspeito informou que havia saído de Cuiabá (MT) após realizar entregas e retornava para Itaberaí (GO). Ao verificar o compartimento de carga, os policiais encontraram uma caixa fora do padrão do carregamento, o que levantou suspeita.

Na inspeção, foram localizados 30 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 30,8 kg, escondidos entre produtos alimentícios. Durante buscas complementares na cabine do caminhão, a equipe ainda encontrou 1 tablete de cloridrato de cocaína, pesando cerca de 1,05 kg.

Diante dos fatos, o motorista e o passageiro foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças (MT), junto com o material apreendido. O veículo foi removido para o pátio conveniado, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação reforça o compromisso da Polícia Rodoviária Federal com o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nas rodovias federais, por meio de fiscalizações estratégicas e cooperação entre forças de segurança.

Fonte: PRF – MT

