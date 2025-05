Os programas sociais SER Família, idealizados pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, viabilizaram importantes investimentos no município de Rondonópolis, impulsionando o desenvolvimento social e ajudando a transformar a realidade de muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Desde o início da gestão, somente para ações sociais, o Estado já investiu R$ 35 milhões no município.

A primeira-dama destacou o crescimento de Rondonópolis e a importância das ações sociais implementadas em benefício da população.

“Rondonópolis tem crescido significativamente nos últimos anos e é gratificante ver o impacto positivo das nossas ações sociais. Estamos implementando ações e projetos que resgatam a humanidade e aquecem o coração das pessoas, construindo um futuro melhor para todos”, afirmou a primeira-dama.

Foto: Jana Pessôa

Virginia Mendes também enalteceu o papel do governador Mauro Mendes no sucesso das ações sociais.

“O sucesso dessas ações sociais é resultado do equilíbrio entre a sensibilidade e a competência do governador Mauro Mendes. Ele compreendeu a importância vital de auxiliar os mais vulneráveis, mesmo com o desafio de administrar um estado com as contas no vermelho. Sua capacidade de gestão permitiu resgatar a possibilidade de investimentos em todas as áreas, incluindo esses importantes projetos sociais”, completou a primeira-dama.

A pedido da primeira-dama do Estado, em Rondonópolis, as ações do programa SER Família têm demonstrado resultados expressivos. Nesse período, foram entregues cerca de 24 mil de cestas de alimentos, além de cobertores e filtros de água, e repassados mais de R$ 9,4 milhões por meio programa SER Família, SER Criança, SER Idoso, SER Inclusivo e SER Indígena. O programa SER Família Emergencial também possibilitou a transferência de outros R$ 9,2 milhões.

Foto: Jana Pessôa

Rondonópolis também é contemplado com os programas SER Família CNH Social e SER Família Habitação, que concedem a primeira habilitação de forma gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social e possibilita a compra da casa própria por meio da modalidade Entrada Facilitada e a Faixa 0.

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), coronel Grasi Paes, destacou o compromisso do Governo em melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o Estado.

“A coordenação da primeira-dama Virginia Mendes tem sido fundamental para o sucesso dos programas e o avanço das ações sociais em todo o estado. Em Rondonópolis, vemos o resultado concreto desse trabalho, com a melhoria na vida de muitas famílias e a promoção da inclusão social. O empenho da Setasc tem sido incansável para levar esses benefícios a todos que precisam”, declarou a secretária.

“Os investimentos em Rondonópolis demonstram o compromisso do Governo de Mato Grosso em promover o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida da população. As ações do programa SER Família são um exemplo concreto de como políticas públicas podem transformar a realidade das pessoas, construindo um futuro mais justo e próspero para todos”, completou.

Fonte: Governo MT – MT