Cuiabá

Primeira-dama acompanha limpeza para instalação do Complexo Neurossensorial

Publicado em

10/08/2025

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris visitou neste sábado (9) o antigo prédio da Escola Estadual Nilo Póvoas, que em breve será transformado em um Centro de Especialidades para Neurodiversidades, voltado especialmente para o atendimento de pessoas com autismo. Equipes da Limpurb com mais de 30 homens estavam em ação de limpeza e recolhimento de entulho já visando dar um novo aspecto ao ambiente, mas ainda terão muito serviço pela frente para retirar e limpar a estrutura externa e internamente.

Segundo Samantha, esta foi a quarta visita ao local, mas, desta vez, já com o local oficializado pelo Governo do Estado, para uso pela Prefeitura de Cuiabá, visando a tão sonhada “Casa do Autista” que, na verdade, será um complexo com múltiplos atendimentos. A limpeza do terreno integra as primeiras ações para viabilização do projeto.

“Agora o próximo passo é receber arquitetos e engenheiros para avaliarmos o espaço e definirmos o que será feito. É um terreno muito grande, um prédio com muitos espaços, são mais de 30 salas, onde é possível agregar diferentes atendimentos, em especial ao Autista que Cuiabá não tem, nunca teve. Mas, também podemos inserir aqui capacitações para CADs, por exemplo. A ideia é oferecer o atendimento para a população o mais rápido possível, nem que seja liberado gradualmente para uso. É um sonho e ter a oportunidade de fazer isso pelas pessoas, e é muito gratificante. Os arquitetos e engenheiros vão se debruçar para concluir o projeto para darmos início a obra”, explicou Samantha.

Durante a visita, a parlamentar observou detalhes, fez projeções, apontou possibilidades e orientou as próximas etapas de organização com o diretor da adjunto da Limpurb, Ivan Rastelli.

A perspectiva é de que o Centro de Especialidades – Casa do Autista abrigue serviços de saúde, assistência social e educação.

“Estimo que precisamos buscar mais recursos para finalizar a reforma. Já contamos com R$ 6 milhões em recursos de emenda do senador Wellington Fagundes, destinados à Casa do Autista, mas, o valor não será suficiente para concluir a obra, equipar toda a estrutura e garantir a manutenção”, pontuou a primeira-dama.

Além disso, será necessário formar e capacitar a equipe que vai trabalhar aqui. “Enquanto pensamos no projeto e na reforma, já queremos planejar a operação e o funcionamento do centro”, afirmou Samantha.

A meta é ter, até o final deste ano, uma previsão oficial para o início das atividades. “Temos o sonho e também o prazo para esse sonho. Até o final desse ano, precisamos que o Centro esteja pelo menos com previsão de funcionamento”, completou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

