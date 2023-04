Primeira-dama anuncia prioridade na linha de crédito do Cuiabanco para alunas do Qualifica Mulher

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, visitou na terça-feira (25), as alunas do curso de Produção de Salgados, do bairro Getúlio Vargas, inscritas no Programa Qualifica Mulher, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“Nós estamos fazendo uma rodada de visita às turmas que estão finalizando o curso para anunciar mais essa oportunidade às mulheres empreenderem e promoverem uma transformação social em suas vidas”, frisou Márcia.

As alunas inscritas para a 2ª edição do Qualifica Mulher, que disponibilizou 1,2 mil vagas, terão acesso prioritário a linha de crédito do Cuiabanco que varia de R$ 1,5 a R$ 5 mil, com juros subsidiados pela Prefeitura de Cuiabá e pode chegar até R$ 25 mil.

O crédito irá fomentar a geração de emprego, renda e autonomia das alunas com a criação de pequenos empreendimentos.

A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em conjunto com o Senac, também irá oferecer toda orientação e suporte às mulheres por meio da Sala do Empreendedor.

“É importante preparar essas mulheres para uma gestão financeira e administrativa do seu próprio negócio. Também vamos orientar um plano de ação, atendimento ao cliente e muitos outros elementos que preparem a mulher para o sucesso do seu empreendimento”, destacou a primeira-dama.

A professora de produção de salgados, Ana Cristina Pimenta, ex-aluna do programa, reforçou a importância de o poder público incentivar os pequenos negócios.

“Eu trabalhava na área administrativa de uma empresa e foi mais rentável ir para a área de alimentação. Eu montei uma fábrica de pães onde eram produzidos três mil pacotes de pães por dia. E eu tive muita dificuldade. Hoje a prefeitura poder orientar isso é sem dúvidas uma diferencial”, contou.