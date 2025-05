Primeira-dama de Cuiabá consegue novo espaço provisório para crianças do CEIC do Santa Inês

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, conseguiu um novo espaço temporário para o atendimento de cerca de 170 crianças matriculadas na CEIC Santa Inês, localizada no bairro Poção, atualmente desativada devido a obras necessárias em razão das fortes chuvas. A partir de junho, as crianças serão realocadas provisoriamente no Centro Comunitário, juntamente com a unidade vizinha do CRAS (Conselho Regional de Assistência Social), até a reforma completa da antiga unidade.

A previsão é de que as aulas no novo local sejam iniciadas em cerca de 15 dias — tempo necessário para ajustes estruturais.

“Resolvi buscar um novo espaço após receber o pedido de uma mãe sobre as dificuldades com o espaço atual. Dialogamos com a Assistência Social, com a presidente do bairro e com a diretora da creche. Foi uma força-tarefa com o foco de tranquilizar pais e mães enquanto as melhorias necessárias estão sendo feitas”, destacou a primeira-dama.

O diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Paulo Epifânio, explicou que a nova estrutura estará apta a receber as crianças. “É um espaço provisório, mas adequado para o cuidado e ensino das crianças”, explicou.

“Fiz questão de confirmar a notícia somente depois de articular com todas as secretarias e diretamente com o prefeito sobre a possibilidade deste local. Assim que confirmado, comunicamos à direção da creche”, pontuou Samantha.

A reforma completa da Creche Santa Inês, localizada no bairro Poção, tem previsão de conclusão e entrega em dezembro.

As aulas na rede municipal de ensino de Cuiabá foram iniciadas no dia 10 de fevereiro, com 57.516 estudantes matriculados. No total, são 179 unidades de ensino, que incluem os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), abrangendo também a zona rural.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT