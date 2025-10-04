Primeira-dama de Cuiabá fortalece ações com o Estado para mulheres e famílias

O prefeito Abilio Brunini e o vice-governador Otaviano Pivetta participaram do ato simbólico de entrega da revitalização do campo society da Praça do Pedra 90, localizada na Avenida Newton Rabello de Castro, em Cuiabá. Além do campo society, já entregue com a quadra coberta e a quadra de areia, mais três equipamentos serão construídos no espaço de lazer.

O prefeito Abilio Brunini destacou que a solenidade não se trata de inauguração, mas da entrega antecipada de parte das melhorias para o uso da população. A utilização pela comunidade começou ainda no evento com uma partida de futebol entre políticos e o time Urgente Futebol Clube (UFC), formado por jornalistas da capital, seguida por um jogo com a comunidade.

“Hoje não é inauguração. Entenda bem: inauguração será quando tudo estiver pronto. Não vamos inaugurar obras inacabadas. Hoje é a entrega do campo society, para que as crianças e jovens da comunidade já possam jogar e aproveitar o espaço de lazer. Vamos entregar também a pista de skate, o food park, o playground com piso emborrachado e a reforma do espaço cultural. Acredito que até o final do ano que vem conseguiremos concluir todas as fases”, afirmou Abilio.

O prefeito fez questão de reconhecer o trabalho das equipes das Secretarias de Obras, Esporte e da Limpurb, além de destacar que a obra é fruto de uma emenda parlamentar destinada em 2024, quando ainda era deputado federal. “Antes que apareça um padrinho mágico por aí, quero deixar claro: isso aqui é fruto de uma emenda parlamentar que mandei para Cuiabá. Na época, o recurso não foi executado pela gestão anterior e agora a nossa administração está colocando em prática”, frisou.

Durante a cerimônia, o vice-governador Otaviano Pivetta assegurou apoio do Governo do Estado em futuras parcerias. “Agora é multiplicar esse modelo simples, de baixo custo e acessível para todos. Falei para o Abilio escolher os locais de Cuiabá que o Estado será parceiro para fazer a quantidade necessária e atender toda a população cuiabana”, destacou.

Comemorando o aniversário, a vereadora Baixinha Giraldelli, representante da região, ressaltou a importância do espaço de lazer. “Parece pouco para alguns, mas para nós, que vivemos aqui, isso é a maior felicidade. A praça é o único lugar de lazer que o Pedra 90 tem e essa revitalização é um começo muito importante”, emocionou.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, ressaltou o padrão de qualidade da obra. Ele contou que foram analisadas diferentes opções de grama sintética e que, a pedido do prefeito, foi instalada a de maior durabilidade. “Esse é o modelo de obra pública que queremos entregar: com qualidade, para que as famílias tenham espaços de lazer dignos e seguros”, disse.

A primeira-dama e vereadora Samantha Iris também destacou a importância da obra. “Esse espaço foi muito esperado e sei que será bem aproveitado por todos. É uma alegria prestigiar a felicidade da comunidade do Pedra 90”, declarou.

Moradora do bairro, Anestina da Cruz de Oliveira comemorou a entrega marcada por muito animação em jogo disputado por autoridades e imprensa. “ Hoje foi uma alegria. A gente estava precisando muito, principalmente quem gosta de futebol. Agora os filhos, netos e até bisnetos vão poder aproveitar”, afirmou.

Além do campo society, da quadra coberta e da quadra de areia já entregues, a revitalização da Praça do Pedra 90 ainda prevê a construção da pista de skate, do food park, de playground com piso emborrachado e de outros equipamentos, todos financiados pela mesma emenda parlamentar destinada pelo prefeito quando era deputado federal.

Também marcaram presença na entrega a vereadora Michelly Alencar e os vereadores Dilemário Alencar e Wilson Kero Kero, além da secretária de Comunicação, Ana Karla Costa, da secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela, do secretário-adjunto de Esportes, Pablo Queiroz, da secretária adjunta de Planejamento Estratégico, Thânia Zanette, da secretária adjunta de Assistência Social, Paolla Reis e a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Ens.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT