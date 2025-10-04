Cuiabá
Primeira-dama de Cuiabá fortalece ações com o Estado para mulheres e famílias
O gabinete do prefeito Abilio Brunini sediou reunião estratégica entre a primeira-dama de Cuiabá, Samantha Íris, e representantes da Assistência Social do Estado de Mato Grosso. O encontro teve como objetivo firmar parcerias em ações que contemplam a proteção às mulheres, o fortalecimento do projeto Casamento Abençoado, a promoção de atividades voltadas para as crianças no Dia das Crianças e a consolidação do projeto Siminina.
Segundo Samantha Íris, as parcerias entre município e Estado são fundamentais para ampliar o alcance das políticas sociais em Cuiabá. “Quando unimos forças, quem ganha é a população. Cuidar das famílias, das mulheres e das nossas crianças é um compromisso que deve ser compartilhado. Essa parceria com a primeira-dama Virginia Mendes mostra que estamos no caminho certo, valorizando cada vez mais as pessoas e fortalecendo a rede de proteção social”, destacou.
A secretária Hélida Vilela reforçou que o encontro serviu para alinhar estratégias conjuntas. “Foi uma conversa muito produtiva, que reafirma a união entre Estado e município. A partir dessa agenda, conseguimos ajustar nossas ações e garantir que projetos importantes, como o Casamento Abençoado e as atividades para o Dia das Crianças, sejam fortalecidos com a participação efetiva das equipes municipais”, afirmou.
O prefeito Abilio Brunini acompanhou de perto a reunião e destacou que a sintonia entre as primeiras-damas representa não apenas uma aproximação institucional, mas também um reforço na execução de políticas públicas que valorizam as famílias cuiabanas.
Assim, a parceria firmada nesta sexta-feira (3) abre caminho para novas iniciativas conjuntas, consolidando Cuiabá como referência em programas que promovem inclusão social, cidadania e o fortalecimento do papel da mulher na sociedade. A reunião contou ainda com a presença da secretária adjunta Paolla Reis, do secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes Haagsma, e do secretário adjunto de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Emerson Toledo Santana.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura revitaliza e entrega campo society e duas quadras no Pedra 90
O prefeito Abilio Brunini e o vice-governador Otaviano Pivetta participaram do ato simbólico de entrega da revitalização do campo society da Praça do Pedra 90, localizada na Avenida Newton Rabello de Castro, em Cuiabá. Além do campo society, já entregue com a quadra coberta e a quadra de areia, mais três equipamentos serão construídos no espaço de lazer.
O prefeito Abilio Brunini destacou que a solenidade não se trata de inauguração, mas da entrega antecipada de parte das melhorias para o uso da população. A utilização pela comunidade começou ainda no evento com uma partida de futebol entre políticos e o time Urgente Futebol Clube (UFC), formado por jornalistas da capital, seguida por um jogo com a comunidade.
“Hoje não é inauguração. Entenda bem: inauguração será quando tudo estiver pronto. Não vamos inaugurar obras inacabadas. Hoje é a entrega do campo society, para que as crianças e jovens da comunidade já possam jogar e aproveitar o espaço de lazer. Vamos entregar também a pista de skate, o food park, o playground com piso emborrachado e a reforma do espaço cultural. Acredito que até o final do ano que vem conseguiremos concluir todas as fases”, afirmou Abilio.
O prefeito fez questão de reconhecer o trabalho das equipes das Secretarias de Obras, Esporte e da Limpurb, além de destacar que a obra é fruto de uma emenda parlamentar destinada em 2024, quando ainda era deputado federal. “Antes que apareça um padrinho mágico por aí, quero deixar claro: isso aqui é fruto de uma emenda parlamentar que mandei para Cuiabá. Na época, o recurso não foi executado pela gestão anterior e agora a nossa administração está colocando em prática”, frisou.
Durante a cerimônia, o vice-governador Otaviano Pivetta assegurou apoio do Governo do Estado em futuras parcerias. “Agora é multiplicar esse modelo simples, de baixo custo e acessível para todos. Falei para o Abilio escolher os locais de Cuiabá que o Estado será parceiro para fazer a quantidade necessária e atender toda a população cuiabana”, destacou.
Comemorando o aniversário, a vereadora Baixinha Giraldelli, representante da região, ressaltou a importância do espaço de lazer. “Parece pouco para alguns, mas para nós, que vivemos aqui, isso é a maior felicidade. A praça é o único lugar de lazer que o Pedra 90 tem e essa revitalização é um começo muito importante”, emocionou.
O secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, ressaltou o padrão de qualidade da obra. Ele contou que foram analisadas diferentes opções de grama sintética e que, a pedido do prefeito, foi instalada a de maior durabilidade. “Esse é o modelo de obra pública que queremos entregar: com qualidade, para que as famílias tenham espaços de lazer dignos e seguros”, disse.
A primeira-dama e vereadora Samantha Iris também destacou a importância da obra. “Esse espaço foi muito esperado e sei que será bem aproveitado por todos. É uma alegria prestigiar a felicidade da comunidade do Pedra 90”, declarou.
Moradora do bairro, Anestina da Cruz de Oliveira comemorou a entrega marcada por muito animação em jogo disputado por autoridades e imprensa. “ Hoje foi uma alegria. A gente estava precisando muito, principalmente quem gosta de futebol. Agora os filhos, netos e até bisnetos vão poder aproveitar”, afirmou.
Além do campo society, da quadra coberta e da quadra de areia já entregues, a revitalização da Praça do Pedra 90 ainda prevê a construção da pista de skate, do food park, de playground com piso emborrachado e de outros equipamentos, todos financiados pela mesma emenda parlamentar destinada pelo prefeito quando era deputado federal.
Também marcaram presença na entrega a vereadora Michelly Alencar e os vereadores Dilemário Alencar e Wilson Kero Kero, além da secretária de Comunicação, Ana Karla Costa, da secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela, do secretário-adjunto de Esportes, Pablo Queiroz, da secretária adjunta de Planejamento Estratégico, Thânia Zanette, da secretária adjunta de Assistência Social, Paolla Reis e a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Ens.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Aluna de Cuiabá vence prêmio de melhor atriz em festival estadual de teatro
A estudante de Cuiabá Rafaela Ribeiro Marques, matriculada no 3º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Silva Freire, venceu na sexta-feira (3), o prêmio de melhor atriz infantil na 20ª Edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran).
Com nota 9.8, a pequena atriz superou a concorrência de alunos de outros municípios mato-grossenses: Várzea Grande, Campo Verde, Querência, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Alta Floresta, Sinop, Lucas do Rio Verde e Sorriso.
A nota e o desempenho de melhor atriz da pequena Rafaela Ribeiro Marques foi dada pelo júri formado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuantes no setor de educação para o trânsito, servidores do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Mato Grosso e uma convidada de Santa Catarina, e, por artistas renomados das artes cênicas.
Logo após ser premiada, a estudante Ana Rafaela atribuiu à vitória ao apoio incondicional que recebe da avó Benedita Soares da Silva, e também de sua mãe, Fabiane Laura Ribeiro. “Estou aqui graças ao apoio da minha familia, dos meus colegas de sala e também do diretor da escola que sempre me apoiou. E peço aos colegas de teatro: não desista por causa de um resultado. Lute pelos seus sonhos atendendo a vontade do seu coração”, disse.
Representando a Secretaria Municipal de Educação (SME), a diretora de ensino Letícia Ceron, celebrou a conquista da estudante de Cuiabá. “Estamos muito felizes com essa conquista, o que mostra o compromisso da educação pública de descobrir e auxiliar talentos para a arte e a educação, refletindo no futuro do país”, avalia.
O diretor da escola Silva Freire, professor Sérgio Lacerda, não conteve à emoção com a vitória da aluna Rafaela Marques. “Esse projeto começou com um sonho que agora vira realidade. Serve de incentivo aos professores e estudantes. A arte nas escolas tem que ser praticada, vivida e valorizada”.
O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), coordenador do projeto Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran), Eneias Cavalcante da Silva, defende que parcerias com a Prefeitura de Cuiabá se prolongue no tempo para permitir a exibição de crianças talentosas. “A participação das escolas municipais cria um ambiente propício para cada criança desenvolver sua arte. Precisamos apenas de união dos entes federativos para realizar esse evento simplório que traz um ganho expressivo à sociedade em educação, cultura e formação social e humana”.
O encerramento da 20ª Edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran) ocorreu no Teatro do Sesc Arsenal, em Cuiabá. Antes da premiação, houve a apresentação de diversos grupos culturais, com destaque ao tradicional Flor Ribeirinha.
A peça teatral
Com duração de 20 minutos, a estudante Rafaela Marques interpretou uma criança que morre em uma imprudência no trânsito. A peça foi exibida no Cine Teatro na quarta-feira (1º).
A personagem narra seus últimos momentos de vida antes de seu pai (personagem fictício) avançar o sinal vermelho do semáforo e colidir em outro veículo. Posteriormente, a personagem narra suas frustrações em não cumprir as expectativas que tinha para sua vida brevemente interrompida em um acidente de trânsito.
A peça teatral intitulada “Saber e Não Cumprir Não Salva Vidas, Apaga Futuros, Apressa às Despedidas”, escrita pelo diretor da escola Silva Freire, Sérgio Lacerda, alerta para a conscientização dos adultos no trânsito.
Em determinada cena, a estudante Rafaela Marques emocionou o público ao interpretar que seu pai, na ficção, não se sentisse responsabilizado pelo acidente por conta de comentários divulgados na Internet, abordando assim a ‘cultura do cancelamento’.
“Nenhum autor de comentário sabe da importância dos seus abraços”, disse.
No roteiro da peça teatral, a pequena atriz Rafaela Marques reforça em suas falas, que a vida de motoristas, pedestres e trânsitos é resultado de uma consciência coletiva de obediência às leis de trânsito.
“Vermelho é cor de limite. Sinal vermelho não é decoração. Saber e não cumprir não salva-vidas. Apaga sonhos, histórias, futuros. Queria ter crescido, amado, vivido. Minha história teria sido mais longa, mas, meu pai, infelizmente decidiu não cumprir”.
Multitalentosa, a estudante Rafaela Marques, durante a apresentação da peça teatral, canta em inglês a canção “Die Wisth a Mile” do astro internacional Bruno Mars.
Orgulho
A avó Benedita Soares da Silva não escondeu a alegria com a vitória da neta. “A Rafaela Marques ama viver, respeita seus colegas de sala de aula, ama a família, mantém suas habilidades em ascensão. Isso me enche de orgulho”.
A mãe da pequena atriz, Fabiane Laura Ribeiro, também, em tom emocionado, exaltou a filha. “É uma vitória individual, mas, de todas as crianças que sonham com um futuro melhor, que sonham com seus projetos. Estou muito feliz”.
#PraCegoVer
A foto ilustra a estudante Rafaela Ribeiro Marques, sorridente, no centro, acompanhada de diversos adultos. Trata-se de servidores da educação da Prefeitura de Cuiabá. Todos estão com sinais de alegria pela conquista da menor em obter o prêmio de melhor atriz infantil na 20ª Edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran).
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
