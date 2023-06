Primeira-dama de MT apoia campanha de doação de sangue Junho Vermelho

A campanha “Junho Vermelho”, mobilização feita em Mato Grosso pelo MT Hemocentro, tem o apoio da primeira-dama de MT, Virginia Mendes, que é madrinha da unidade de captação do Banco de Sangue no Estado. Além de incentivar a doação regular de sangue, Virginia Mendes também apoia o cadastro voluntário de Medula Óssea. Todos os anos, o MT Hemocentro participa da campanha nacional pelo Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho, com a participação de todos os Hemocentros do Brasil.

A campanha ‘Junho Vermelho’ incentiva a ajuda ao próximo e sensibiliza novos parceiros e doadores. É também a oportunidade de agradecer todas as pessoas que regularmente dedicam parte do tempo para fazer a doação. Esta ação conta com o apoio do Comando Geral da Polícia Militar por meio da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), 13ª Brigada Motorizada do Exército, Telemont, Propedia, dentre outros voluntários.

“O ato de doar é algo admirável, é altruísta, então quero deixar aqui toda minha admiração e gratidão pelas pessoas que regularmente procuram as unidades de captação de sangue. Uma pessoa que doa pode salvar até quatro vidas. Fazer parte deste chamamento com o MT Hemocentro é uma honra pra mim. Doe sangue, doe vida e faça parte desta corrente do bem”, convidou Virginia Mendes.

Leia mais: Mato Grosso sedia 25º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal A diretora do MT Hemocentro, Giancarla Zanela, destacou a importância da presença da primeira-dama de MT nas campanhas. “Nós somos gratos pela atenção e apoio da primeira-dama Virginia Mendes nas campanhas. Nossa madrinha simboliza o que as campanhas propõem, ela está sempre disposta a ajudar, ela é uma pessoa que sabe bem o que significa o ato de doar. Tenho certeza que o Junho Vermelho será um sucesso”. O comandante da Esfap, tenente-coronel Marcel falou da satisfação de participar da campanha. “Em março tivemos a alegria de executar a missão que a primeira-dama Virginia Mendes nos deu, e estamos juntos na missão do ‘Junho Vermelho’. Somente na Esfap nesta primeira etapa 450 oficiais irão passar pela triagem, posteriormente outros 550 serão convocados para essa nobre missão”.

Programação do “Junho Vermelho”

No dia 10, será realizada a 5ª Corrida pela Vida, que é realizada em Cuiabá pelo Instituto Brasil Central e oferece gratuidade nas inscrições de doadores de sangue.

Durante os dias 12 e 16 junho, com o apoio da madrinha e primeira-dama Virginia Mendes, o MT Hemocentro receberá a solidariedade da Polícia Militar por meio da Esfap e da Unidade de Unaf.

No dia 14, em que é celebrado o Dia Mundial do Doador, a unidade realizará coleta em parceria com a Telemont e receberá o carinho da Propedia, empresa que presenteará os doadores do dia.

Entre 9 e 23 de junho, também ocorrerá a Campanha Nacional de Doação de Sangue da Igreja Universal, para mobilização de coletas entre os fiéis. Já nos dias 21, 22 e 23, o MT Hemocentro estará no 7º mutirão do consumidor de Várzea Grande.

A unidade ainda receberá servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) no dia 26 e colaboradores da Concessionária de Aeroportos (COA) nos dias 27 e 28 de junho. Já nos dias 29 e 30, haverá coleta em parceria com o grupo de pesca esportiva “Pescador Até no Sangue” e, no dia 30, o trote solidário entre alunos de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Com o Hemobus, unidade móvel do MT Hemocentro, o banco de sangue coletará doações em Feliz Natal entre os dias 13 a 15, em Rondonópolis e em Vera entre os dias 20 a 22 de junho.

Para doar sangue é preciso:

Sentir-se bem e com boa saúde; apresentar documento com foto válido em todo território nacional; ter entre 16 e 69 anos de idade e ter peso acima de 50 kg. No dia da doação deve estar bem alimentado, ter tido um boa noite de sono, evitar alimentos gordurosos e não ter consumido bebida alcóolica nas últimas 12 horas.

Os atendimentos no MT Hemocentro acontecem de segunda a sexta-feira das 07h30 às 17h30, aos sábados conforme cronogramas de abertura ou de acordo com as campanhas divulgadas disponíveis pelo site http://www.saude.mt.gov.br/hemocentro/pagina/71/doacao-de-sangue.