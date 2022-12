Primeira-dama de MT articula máquinas e equipamentos para os povos indígenas

Três aldeias indígenas de Mato Grosso foram contempladas com veículos e equipamentos durante uma das maiores entregas realizadas pelo Governo do Estado, na última quinta-feira (1º.12). Localizadas nos municípios de Poxoréu e General Carneiro, as aldeias contaram com apoio e intermediação da primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, considerada madrinha dos povos indígenas mato-grossenses.

De acordo com o termo de entrega da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), foram destinados para a Associação Areme de Mulheres Indígenas Meruri do Cacique Osmar, em General Carneiro, um veículo picape Strada, dois microtatores, dois trituradores de grãos, três perfuradores de solo e uma roçadeira hidráulica. A aldeia Sangradouro, também de General Carneiro, do Cacique Bartolomeu, junto com a Associação Auwe Uptabi, do Cacique Graciliano, levaram uma picape Strada.

Para o cacique Osmar, a primeira-dama representa o desenvolvimento e a prosperidade para os povos indígenas. “Nós temos mais que uma madrinha, Virginia é nossa irmã de alma, e ela não mede esforços para nos atender. Graças a ela nossas aldeias estão sendo equipadas”, afirmou.

A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Teté Bezerra, avaliou que a atenção que a primeira-dama dispensa aos povos indígenas é exemplo.

“A Virginia Mendes tem sido uma lutadora incansável em prol dos povos indígenas do nosso Estado. É a primeira vez que nós temos uma primeira-dama com esse olhar tão atento, eu também já fui primeira-dama e sei o quanto é difícil atender tantos segmentos, mas ela tem a capacidade de ver a todos, e as ações do Governo do Estado têm chegado na ponta. A Seaf tem uma parceria intensa com a dona Virginia e queremos aumentar o número de ações”, destacou.

Virginia agradeceu à Seaf por atender as demandas e destacou a importância de motivar o desenvolvimento econômico e sustentável aos indígenas.

“A Seaf, com o apoio do Governo do Estado, tem feito um ótimo trabalho. Quero ver nossos irmãos indígenas produzindo cada vez mais de maneira digna, com tudo o que têm direito para o desenvolvimento econômico e sustentável. Estou muito feliz com as entregas”, comemorou.

Durante a cerimônia, a primeira-dama também recebeu presentes do cacique Tomé, da etnia Suruí, localizada em Rondolândia e da Cooperativa Agropecuária dos Povos Indígenas (COOPIHANAMA). O governador Mauro Mendes e o Chefe da Casa Civil Mauro Carvalho também foram presenteados.

