Primeira-dama de MT comemora entrega de 86 casas em Várzea Grande e expansão do Programa SER Família Habitação

A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, e o presidente da MT Par, Wener Santos, entregaram em Várzea Grande 86 novas unidades do programa SER Família Habitação – na modalidade entrada facilitada, onde o Governo do Estado garante subsídio de até R$ 20 mil, valor utilizado para a entrada do imóvel. As casas estão localizadas no Condomínio Residencial Mônaco. Conforme o balanço, o município já recebeu 316 unidades.

Para a primeira-dama Virginia Mendes, idealizadora do programa, ver as famílias conquistarem o sonho da casa própria é motivo de comemoração. “A casa própria é o sonho de toda família, especialmente da mulher que pretende casar, ou que já é casada e tem filhos. Ter um lar significa garantir a segurança da família. Estou muito feliz por fazer mais uma entrega”, comemorou.

A partir de fevereiro, novas inscrições estarão disponíveis para os municípios aderirem ao programa. “Nós temos uma boa notícia: a partir do dia 1º de fevereiro, estarão abertas as inscrições para a adesão de novos municípios ao programa SER Família Habitação. O nosso objetivo é diminuir ao máximo o déficit de moradia”, anunciou Virginia Mendes.

Segundo Wener Santos, o percentual de famílias que não conseguem pagar a entrada do financiamento é expressivo. “Pelo menos 80% das famílias ganham abaixo de dois salários mínimos. O subsídio do Governo do Estado de até R$ 20 mil é muito importante, e ainda ajuda a reduzir o valor da parcela. Essa parceria tem dado certo”, ratificou.

A deputada federal Gisela Simona destacou o desenvolvimento nas regiões onde chegam os imóveis e parabenizou o empenho do Governo de MT e da primeira-dama Virginia Mendes por ampliar o alcance.

“Junto com o empreendimento, vem o progresso. Daqui a pouco, o comércio começa a chegar à região, e isso vai movimentar a economia da cidade. A primeira-dama Virginia Mendes é sensível aos que mais precisam de atenção, e, com certeza, o Governo do Estado acertou na estratégia. Parabéns por mais uma ação de sucesso”, avaliou.

“O sonho dessas 86 casas é o sonho de 86 famílias. Precisamos reconhecer as pessoas envolvidas. Se não fosse esse projeto idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, e a ideia que o governador teve de colocar o subsídio de até R$ 20 mil, isso aqui não seria possível devido à dificuldade que as famílias têm para pagar a entrada”, ressaltou o deputado estadual Paulo Araújo.

De acordo com o superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal, Rudinei Marcelo Pletsch, o programa SER Família Habitação é um exemplo nacional. “Esse programa tem melhorado e aumentado a quantidade de famílias beneficiadas, isso é algo extraordinário”, destacou.

A prefeita Flávia Moretti comprometeu-se a trabalhar para que o programa seja expandido no município. “O SER Família Habitação é sensacional. Ele ajuda muito as famílias a entrarem em um ambiente saudável, sem pagar aluguel, porque o Governo do Estado tem agilidade para viabilizar. Nós vamos trabalhar muito para que mais famílias tenham acesso ao programa. Vamos expandir essa ação em nosso município”, garantiu.

A jovem Suellen Almeida é casada, mas até então morava com seus pais. Grávida da primeira filha, pegou as chaves de sua casa exatamente no dia do seu aniversário.

“Estou muito feliz por receber a chave da minha casa exatamente no dia do meu aniversário. Eu e meu esposo não vamos precisar correr atrás de aluguel. Imagina só, uma casa conquistada em meu nome, com a ajuda da dona Virginia, pela ideia fantástica que é esse programa. Muita gratidão a ela e ao Governo do Estado”, agradeceu Suellin Almeida.

