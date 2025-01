Primeira-dama de MT coordena envio de ajuda emergencial para cidades atingidas pelas chuvas

Nesta quinta-feira (16.1), as doações para os municípios de Salto do Céu e Rio Branco foram carregadas e encaminhadas pela Defesa Civil do Estado com o auxílio dos servidores da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Com a supervisão do secretário adjunto, Emerson Toledo, a mobilização foi coordenada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, por meio dos Programas SER Família Solidário e Aconchego, idealizados por ela com apoio do Governo do Estado.

Ao todo, foram destinados mil itens, incluindo cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza, cobertores e filtros de barro, além de 120 colchões, 120 kits de dormitórios (travesseiro, cobertor, lençol e fronhas), 100 caixas d’água e 1 tonelada de roupas, para os dois municípios.

“Gratidão ao Governo do Estado por atender mais uma demanda, e a todas as pessoas que se mobilizaram para dar agilidade para que as famílias sejam atendidas o quanto antes. Peço a Deus que abençoe todas as pessoas”, disse Virginia Mendes.

Emerson Toledo destacou a importância da ação emergencial. “Assim que a primeira-dama Virginia Mendes acionou a Secretaria, nos mobilizamos para que os municípios fossem atendidos o mais rápido possível. Graças aos programas idealizados pela primeira-dama do Estado, sempre que necessário estamos prontos para atender a população”, ressaltou o secretário-adjunto.

O prefeito de Salto do Céu, Malto Teixeira, agradeceu pela ação emergencial organizada pela primeira-dama de MT e pelo Governo do Estado.

“Quero agradecer à primeira-dama Virginia Mendes e ao Governo do Estado, na pessoa do governador Mauro Mendes, por atender à população do nosso município neste momento tão difícil. Estamos definindo também algumas ações para recuperar as regiões afetadas pelas chuvas. Com fé em Deus, logo, logo vamos superar tudo isso.”

